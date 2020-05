Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Bachem schliesst Lizenzvereinbarung mit Jitsubo ab - Datacolor H1: Nettoergebnis -1,5 Mio USD (VJ +1,1 rpt +1,1 Mio) Umsatz 35,1 Mio USD (VJ 39,7 Mio) EBIT 2,8 Mio USD (VJ 3,3 Mio) 2019/20: Verzichten derzeit auf Einschätzung Geschäftsentwicklung - Dormakaba: Nettoumsatz und Rentabilität Q3 2019/20 krisenbedingt rückläufig EBITDA-Marge Q3 2019/20 150 Basispunkte unter dem Vorjahresquartal Geringe Visibilität über den weiteren Geschäftsverlauf w. Covid-19 Solide Bilanz und weitreichende Finanzierungszusagen Fortsetzung der Strategie inkl. Investitionen Je nach Verlauf von Corona-Krise folgen weitere Anpassungen VR und Konzernleitung verzichten auf 10 Prozent ihres Salärs - HBM 2019/20: Definitiver Reingewinn von 183 Mio CHF (VJ 209 Mio) Vewaltungsrat schlägt Stella X. Xu zur Wahl in den VR vor - Meyer Burger verliert "Heterojunction"-Grossauftrag - Stadler: Hacker wollen mit Cyberangriff auf IT-Netzwerk erpressen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Allreal: Norges Bank meldet Anteil von 2,99% - AMS: Blackrock senkt Anteil auf 4,67% - Burckhardt Threadneedle hält mit 2,819% weniger - Dufry: Norges Bank erhöht Anteil auf 5,56% - Dufry: Gruppe Travel Retail/Petrus senkt Erwerbspositionen auf 9,64% - Galenica: Blackrock meldet Anteil von 2,72% - Geberit: Fiera Capital hält 3,06% - Julius Bär: BlackRock erhöht Anteil leicht auf 5,01% - Landis+Gyr: Norges Bank meldet Anteil von 2,89% - Newron: AXA Investment Managers senkt <3% - Zehnder: Credit Suisse Funds senkt Anteil auf 4,93% PRESSE FREITAG - Ehemaliger Rieter-Verwaltungsratspräsident Kurt Feller verstorben (NZZ) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - GV: Aluflexpack, Interroll, Lalique, LLB Montag: - GV: Komax, Sensirion, Vaudoise Dienstag: - Logitech: Ergebnis + Conf. Call Q4 2019/20 - Swiss Life: Zwischenmitteilung Q1 - Aevis: Umsatz Q1 - Dufry: Trading Statement + Conf. Call Q1 - Alcon: Ergebnis Q1 (nachbörslich) - GV: LafargeHolcim, BEKB, Bell, BFW, Castle Private WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: Konferenz des European University Institute mit Online-Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde zu 'Covid-19: Economic Policies for the Aftermath' (13.00 Uhr) - US: Arbeitsmarktbericht April 2020 (14.30 Uhr) Lagerbestände Grosshandel März 2020 endgültig (16.00 Uhr) - CH: EFV/SNB Eidgenössische Anleihe - Ankündigung (Dienstag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.05. - Übernahmeangebote: - Pargesa: 0,93 GBL-Anteile je Aktie (voraussichtlich HEUTE - 8.6) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): Ina Invest (Spin off Implenia, 1. Handelstag 12.6. vorgesehen) V Zug (Spin off Metall Zug, per 25.6.) - Dekotierungen: LumX: per 30.06.2020 (letzter Handelstag 29.6.) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - BCV: Aktien-Split im Verhältnis von 1:10 beantragt EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - BCGE (3,75 Fr.) - Varia US (0,50 Fr.) per 12.5.: - Interroll (22,50 Fr.) - Liechtensteinische Landesbank (2,20 Fr.) per 13.5.: - Vaudoise Assurances (15,00 Fr.) per 14.05.: - BEKB (8,40 Fr.) - Bell (5,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0540 - USD/CHF: 0,9724 - Conf-Future: +48 BP auf 177,98% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,494% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,70% auf 9'685 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Donnerstag): +0,48% auf 9'618 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,99% auf 1'405 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,44% auf 11'970 Punkte - Dow Jones (Donnerstag): +0,89% auf 23'876 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +1,41% auf 8'980 Punkte - Dax (Donnerstag): +1,44% auf 10'759 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +2,56% auf 20'179 Punkte STIMMUNG - Freundlicher Auftakt erwartet

