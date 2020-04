Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Kühne+Nagel Q1: Nettoumsatz 4,91 Mrd Fr. (VJ 5,24 Mrd) Rohertrag 1'878 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1'838 Mio) EBIT 184 Mio Fr. (AWP-Konsens: 185 Mio) Reingewinn 139 Mio Fr. (AWP-Konsens: 139 Mio) 2020: Stabiler Cash Flow und solide Liquidität CFO: Zweites Quartal wird schwierig bleiben Konkreter Ausblick für 2020 wegen Unsicherheit nicht möglich Interesse an M&A im Raum Asien bleibt bestehen Coronakrise wird gesamte Logistikbranche verändern - AMS erreicht bei Aktienrückkaufprogramm maximales Volumen - Sika: S&P senkt Ausblick für Rating auf "negativ" - Ratings bestätigt - MCH sucht nach Lösungen für die Baselworld und nach Investoren Analysieren für Baselworld künftige Marktbedürfnisse und -potenziale - Orascom DH 2019: Gruppenumsatz 453,3 Mio Fr. (VJ 340,3 Mio) Adjustierter EBITDA 74,3 Mio Fr. (VJ 70,3 Mio) Ergebnis nach Minderheiten -31,3 Mio Fr. (VJ -45,9 Mio) 2020: Kein Ausblick - Investitionen werden reduziert beseitigt Mängel im Abschluss 2018 und weist höheren Verlust aus - Blackstone Resources 2019: Gewinn 5,31 Mio Fr. (2018 Verlust: 22,6 Mio) - Intershop hat Verkauf gestartet für Projekt "Römerstrasse" in Baden - Leonteq gewinnt Ausschreibung von Postfinance - Santhera prüft Wirkstoff für möglichen Einsatz gegen Covid-19 - Allreal-Aktionäre stimmen allen Anträgen zu - Arbonia-Aktionäre stimmen Dividendenaufschub zu - Erneute Prüfung im Herbst - Bucher-Aktionäre genehmigen an GV alle Anträge - Edisun-GV nimmt alle VR-Anträge an - Schaffung von genehmigten Kapital - GLKB-Aktionäre stimmen allen Anträgen des Verwaltungsrats zu - Helvetia-Aktionäre machen Weg für Caser-Übernahme frei - Metall-Zug-Aktionäre genehmigen alle Anträge des Verwaltungsrates - Starrag-Aktionäre genehmigen sämtliche Anträge - Michael Hauser neuer VRP - VP-Bank-Aktionäre genehmigen alle Anträge des Verwaltungsrats NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Bâloise: Credit Suisse Funds meldet Anteil von 3,001% - Georg Fischer: Norges Bank meldet höheren Anteil von 3,2% - Landis+Gyr: Norges Bank meldet Anteil von 2,74% - Siegfried: Norges Bank meldet Anteil von 2,97% PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau PRESSE MONTAG ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Orascom: Conf. Call Ergebnis 2019 - Relief: Ergebnis Q1 (nachbörslich) Dienstag: - ABB: Ergebnis + Conf. Call Q1 - UBS: Ergebnis + Webcast Q1 - Novartis: Ergebnis + Conf. Call Q1 - Bucher: Umsatz Q1 - EEII: Ergebnis 2019 (nachbörslich) - GV: Swiss Life, Lonza, Energiedienst, Investis, Schmolz+Bickenbach Mittwoch: - AMS: Ergebnis + Conf. Call Q1 - Airesis: Ergebnis 2019 - GV: UBS, BC Jura, EFG International, Molecular Partners, SGKB WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: MK UBS Outlook Schweiz (virutell) (9.00 Uhr) - CS-CFA Index April (Mittwoch) WIRTSCHAFTSDATEN - JPN: BoJ will Staatsanleihen ohne Limit kaufen SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.05. - Übernahmeangebote: - Pargesa: 0,93 GBL-Anteile je Aktie (voraussichtlich 8.5. - 8.6) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): Ina Invest (Spin off Implenia, 1. Handelstag 12.6. vorgesehen) V Zug (Spin off Metall Zug, per 25.6.) - Dekotierungen: LumX: per 30.06.2020 (letzter Handelstag 29.6.) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - BCV: Aktien-Split im Verhältnis von 1:10 beantragt EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Comet (1,00 Fr.) - Nestlé (2,70 Fr.) per 28.4.: - Allreal (6,75 Fr.) - Arbonia (0,22 Fr.) - Baloise (6,40 Fr.) - Bucher (8,00 Fr.) - GLKB (1,10 Fr.) - Helvetia (5,00 Fr.) - Metall Zug (17,00 Fr.) - SFS (1,80 Fr.) - SNB (15,00 Fr.) - VP Bank (5,50 Fr.) per 29.04.: - Edisun Power (1,10 Fr.) - Lindt&Sprüngli (175 Fr./1'750 Fr.) per 30.4.: - Energiedienst (0,75 Fr.) - Investis (2,35 Fr.) - Lonza (2,75 Fr.) - Swiss Life (20,00 Fr.) per 1.5.: - SGKB (16,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0548 - USD/CHF: 0,9714 - Conf-Future: +0,46 BP auf 176,34% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,425% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +1,38% auf 9'759 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Freitag): unv. bei 9'626 Punkten - SLI (Freitag): -0,35% auf 1'382 Punkte - SPI (Freitag): +0,12% auf 11'905 Punkte - Dow Jones (Freitag): +1,11% auf 23'775 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +1,65% auf 8'635 Punkte - Dax (Freitag): -1,69% auf 10'336 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +2,71% auf 19'783 Punkte STIMMUNG - Corona-Lockerungen sorgen für gute Stimmung

ys/rw