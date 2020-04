Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Givaudan Q1: Umsatz 1'619 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1'601 Mio) Umsatz Aromen 874 Mio Fr. (AWP-Konsens: 869 Mio) Umsatz Riechstoffe 745 Mio Fr. (AWP-Konsens: 738 Mio) Organisches Wachstum 5,4% (AWP-Konsens: 3,5%) Mittelfristziele werden bestätigt Hält an bestehender Dividendenpraxis fest - Roche: US-Behörde FDA verlängert Prüfung von Risdiplam bei SMA - Swiss Life unterstützt Kleinstbetriebe neu auch mit Mietzinsreduktionen - Clariant nimmt Produktion von Desinfektionsmitteln auf - Addex 2019: Reinergebnis -14,8 Mio Fr. (VJ -1,6 Mio) Liquide Mittel 31,5 Mio Fr. (VJ 41,7 Mio) - Bossard Q1: Umsatz 218,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 209,2 Mio) Schwieriges zweites Quartal erwartet Erste Zeichen für Stabilisierung in China Kurzarbeit in Schweiz; Lohnreduktion von 4% auch für Management - Poenina 2019: Umsatz 253,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 246,9 Mio) EBIT 15,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 15,0 Mio) Reingewinn 12,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 11,7 Mio) Dividende 2,00 Fr. (AWP-Konsens: 1,90; 2018: 1,70 Fr.) 2020: Negative Auswirkungen durch Coronavirus erwartet Ausblick aufgrund der Unsicherheiten zurzeit nicht möglich Übernimmt Caleira AG mit Umsatz von 112,0 Mio Fr. Kapitalerhöhung um 1,8 Mio Aktien geplant - Dätwyler reduziert Kapazitäten im Geschäftsbereich Mobility - Genfer Kantonalbank erhält mit Sophie Dubuis neue Verwaltungsrätin - Gurit splitet Geschäftseinheit Composite Materials auf - Groupe Minoteries verkleinert den Verwaltungsrat - Komax streicht die Dividende wegen Corona-Unsicherheit - Kudelski Security stellt Leiter der US-Sicherheitsdienste ein - Lalique verschiebt Publikation des Jahresabschlusses - Rapid Nutrition geht Vertriebspartnerschaft in Brasilien ein - Santhera schliesst aktiengebundene Finanzierung von bis zu 12 Millionen Fr. mit Erhöhungsoption auf bis zu 24 Millionen ab - SGKB: Falk Kohlmann wird Mitglied der Geschäftsleitung - Valiant bekräftigt Dividendenvorschlag von 5,00 Fr. für 2019 - Wisekey schlägt Eric Pellaton und Jean-Philippe Ladisa als VR-Mitglieder vor - Bobst-Aktionäre stimmen sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrates zu - SIG Combibloc-Aktionäre genehmigen sämtliche Anträge des Verwaltungsrates - Tecan-Aktionäre stimmen allen Anträgen des Verwaltungsrats zu - Zug-Estates-Aktionäre genehmigen alle Anträge - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Sika: Norges Bank meldet Anteil von zuletzt 2,99% - Bâloise: Norges Bank meldet Anteil von 3,02% - Flughafen Zürich: BlackRock meldet leicht höheren Anteil von 3,01% - MCH: Aktionärsgruppe meldet Anteil von <3% - Peach Property: UBP Asset Management senkt Anteil auf 2,75% - Rapid Nutrition: Guildford Street Capital senkt <3%; ABK Investments mit 4,76% - SPS: BlackRock meldet Anteil von 10,04% - Zur Rose: UBS meldet Anteil von 7,75% - PRESSE MITTWOCH - Helvetia hält laut CFO an Dividende fest (FuW) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Addex: Conf. Call zu Ergebnis 2019 (16.00 Uhr) - Poenina: Conf. Call zu Ergebnis 2019 (09.00 Uhr) - Alpine Select: Ergebnis 2019 (nachbörslich) - GV: Basilea, Bossard, Fundamenta, Luzerner KB, Mobilezone, Schweiter, Sunrise, VZ Holding Donnerstag: - Nebag: Ergebnis 2019 - GV: Plazza, PSP Swiss Property Dienstag: - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen März 2020 (nachbörslich) GV: Kardex WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: EFV/SNB Eidgenössische Anleihe Ergebnis (11.15) - US: EIA Energieministerium, Ölbericht (Woche, 16.30 Uhr) FOMC Sitzungsprotokoll 18.3. (20.00 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.04. - Übernahmeangebote: - Pargesa: 0,93 GBL-Anteile je Aktie (voraussichtlich 8.5. - 8.6) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): Ina Invest (Spin off Implenia, 1. Handelstag 12.6. vorgesehen) V Zug (Spin off Metall Zug, per 25.6.) - Dekotierungen: LumX: per 30.06.2020 (letzter Handelstag 29.6.) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - BCV: Aktien-Split im Verhältnis von 1:10 beantragt EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Forbo (23,00 Fr.) - Swisscom (22,00 Fr.) per 9.4.: - Bobst (1,50 Fr.) - Oerlikon (1,00 Fr.) - Straumann (5,75 Fr.) - Tecan (2,20 Fr.) - Zug Estates (44,00 Fr.) per 14.4.: - Bossard (2,00 Fr.) - SIG Combibloc (0,38 Fr.) - Sunrise (4,40 Fr.) - VZ (5,10 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0555 - USD/CHF: 0,9731 - Conf-Future: -75 BP auf 173,60% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,283% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -1,19% auf 9'401,01 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Dienstag): +0,55% auf 9'515 Punkte - SLI (Dienstag): +1,56% auf 1'385 Punkte - SPI (Dienstag): +0,49% auf 11'601 Punkte - Dow Jones (Dienstag): -0,12% auf 22'654 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,33% auf 7'887 Punkte - Dax (Dienstag): +2,79% auf 10'357 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +2,1% auf 19'353 Punkte STIMMUNG - Einige Gewinnmitnahmen nach zuletzt starkem Verlauf erwartet

uh