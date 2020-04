Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - AMS schliesst Kapitalerhöhung über 1,75 Milliarden Franken ab - Novartis startet Studie mit Jakavi zur Corona-Behandlung - APG verzichtet auf ursprünglich geplante Dividende wegen Corona - APG: Gehaltsreduktion der Unternehmungsleitung und weitere Kostenmassnahmen - Cosmo 2019: Umsatz 62,5 Mio EUR (VJ 65,6 Mio) Barmittel u. Ähnliches 268,2 Mio EUR (VJ: 375,8 Mio) Nettogewinn -24,5 Mio EUR (VJ -18,1 Mio) 2020: Rückkehr in Gewinnzone möglich Produktion läuft trotz Corona normal und Materialien erhältlich finanziell gut aufgestellt, um Sturm zu trotzen - Coltene-Generalversammlung stimmt halbierter Dividende zu - Emmi-Aktionäre genehmigen alle Anträge - Zu früh für finanz. Auswirkungen - EPH kauft Nhow-Hotel in Berlin - Formulafirst in die Gewinnzone zurückgekehrt - Intershop-Aktionäre stimmen an Generalversammlung allen Anträgen zu - Romande Energie und EOS übernehmen Portfolios in Frankreich - Straumann: Wollen Kostenbasis an aktuelle Nachfrage anpassen Geschäftsgrundlagen sind weiterhin gültig - VAT: Thomas Berden wird neuer Chief Operating Officer - Zwahlen&Mayr 2019: Umsatz 57,8 Mio Fr. (VJ 62,0 Mio) Reingewinn 1,16 Mio Fr. (VJ 2,34 Mio) - Zehnder kürzt Dividende Vorsichtsmassnahme zur Liquiditätssicherung NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Repower-Interimschef Roland Leuenberger wird neuer fester Chef BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Flughafen Zürich: BlackRock meldet leicht höheren Anteil von 3,12% - Lonza: FMR LLC senkt Anteil unter 3% - Nestlé: BlackRock meldet Anteil von 4,93% - Sika: Norges Bank senkt Anteil auf 2,98% - Sunrise: BlackRock meldet niedrigeren Anteil von 5,11% - Temenos: BlackRock senkt Anteil auf 4,96% PRESSE FREITAG - ZKB-CEO: Hohe Ablehnungsquote für Corona-Kredite wegen formaler Fehler (NZZ) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Cosmo: Conf. Call Ergebnis 2019 (10.30 Uhr) - GV: Forbo, Inficon, TX Group Montag: - Burkhalter: Ergebnis 2019 + Conf Call (09.15 Uhr) - Medacta: Ergebnis 2019 + Conf Call (15.00 Uhr) - Romande Enérgie: Ergebnis 2019 - GV: Swisscom Dienstag: - Luzerner KB: Ergebnis Q1 - Valartis: Ergebnis 2019 - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: BFS Touristische Beherbergungen Februar 2020 (08.30 Uhr) SNB Devisenreserven März 2020 (Dienstag) - EU: PMI Dienste 03/20 (10.00 Uhr) Einzelhandelsumsatz 02/20 (11.00 Uhr) - US: Arbeitsmarktbericht 03/20 (14.30 Uhr) Markit-Dienstleistungen 03/20 (15.45 Uhr) ISM-Index Dienstleistungen 03/20 (16.30 Uhr) - WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.04. - Übernahmeangebote: - Pargesa: 0,93 GBL-Anteile je Aktie (voraussichtlich 8.5. - 8.6) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): Ina Invest (Spin off Implenia, 1. Handelstag 12.6. vorgesehen) V Zug (Spin off Metall Zug, per 25.6.) - Dekotierungen: LumX: per 30.06.2020 (letzter Handelstag 29.6.) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - BCV: Aktien-Split im Verhältnis von 1:10 beantragt EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Geberit (11,30 Fr.) - Huber+Suhner (1,60 Fr.) - Zurich (20,00 Fr.) per 6.4.: - Coltene (3,00 Fr.) - Emmi (12,00 Fr.) - Intershop (25,00 Fr.) - Zehnder (1,00 Fr.) per 7.4.: - Inficon (18,00 Fr.) - TX Group (3,50 Fr.) per 8.4.: - Forbo (23,00 Fr.) - Swisscom (22,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0562 - USD/CHF: 0,9744 - Conf-Future: -23 BP auf 174,79% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,317% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,37% auf 9'236 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Donnerstag): +1,11% auf 9'271 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,49% auf 1'337 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,71% auf 11'273 Punkte - Dow Jones (Donnerstag): +2,23% auf 21'413 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +1,72% auf 7'487 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,27% auf 9'571 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,01% auf 17'830 Punkte STIMMUNG -

