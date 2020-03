Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche: FDA erteilt Elecsys GALAD Status 'Breakthrough Device' - Clariant: Sabic stockt Beteiligung auf 31,5% auf - Autoneum 2019: EBIT -32,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: -39,3 Mio) Reingewinn -77,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: -76,1 Mio) Dividende 0,00 Fr. (AWP-Konsens: 0,00 Fr.; 2018: 3,60 Fr.) 2020: Deutliche Profitabilitätssteigerungen erwartet 2021 wird Übergangsjahr, ab 2022 gesundes Profitabilitätsniveau - Bossard 2019: Gewinn nach Minderheiten 74,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 69,8 Mio) EBIT 95,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 93,3 Mio) Dividende 4,00 Fr. (AWP-Konsens: 4,06 Fr.; 2018: 4,50 Fr.) 2020: Trotz Unsicherheiten EBIT-Marge von 10-13% angestrebt Keine Wachstumsprognosen - Bucher 2019: Konzerngewinn 228 Mio Fr. (AWP-Konsens: 219,2 Mio) EBIT 285 Mio Fr. (AWP-Konsens: 287,3 Mio) Dividende 8,00 Fr. (AWP-Konsens: 8,22; 2018: 8,00 Fr.) 2020: Weiter leichtes Umsatzminus, stabile Marge tieferer RG erwartet - Dormakaba H1: Umsatz 1'385,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1'395 Mio) EBITDA 214,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 228,7 Mio) Reingewinn 119,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 130,4 Mio) 2019/20: Organisches Wachstum und EBITDA-Marge leicht unter Vorjahr - Helvetia 2019: Geschäftsvolumen 9,45 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 9,11 Mrd) Reingewinn 538 Mio Fr. (AWP-Konsens: 548 Mio) Combined Ratio 92,3% (AWP-Konsens: 91,9%) Dividende 5,00 Fr. (AWP-Konsens: 5,03 Fr.; 2018: 4,80 Fr.) Mit Umsetzung 20.20-Strategie auf Zielgerade Schaffung von 10% genehmigtem Kapital beantragt - Jungfraubahn: Guter Start ins 2020 - weiterer Verlauf schwierig abzuschätzen Bis Februar 1,7% weniger Jungfraujoch-Gäste - Mehr Wintersport - Siegfried 2019: Umsatz 833,5 Mio Fr. (AP-Konsens: 835,6 Mio) EBITDA bereinigt 140,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 141,3 Mio) Reingewinn 53,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 68,7 Mio) Dividende 2,80 Fr. (AWP-Konsens: 2,97; 2018: 2,60 Fr.) 2020: Umsatzwachstum im unteren einstelligen Prozentbereich in LW Leichte Ausweitung der Core-EBITDA-Marge erwartet - Idorsia: Partner Janssen reicht Zulassungsantrag für Ponesimod in EU ein - Hypothekarbank Lenzburg verschiebt GV auf unbestimmt - Orior verschiebt Generalversammlung auf den 4. Juni - Siegfried legt Ersatzdatum für Generalversammlung fest NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - ABB: Artisan Partners erhöht Anteil auf 3,03% - Nestlé: BlackRock meldet Anteil von 5% - Georg Fischer: Impax Asset Management erhöht Anteil auf 5,01% - Helvetia: Blackrock meldet Anteil von 3% - Obseva meldet Eigenanteil von 4,926%/11,783% PRESSE MITTWOCH - SNB: Wachstum und Lösung von Handelskonflikten für Negativzins-Ende nötig ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Bossard: BMK 2019 - Bucher: BMK 2019 - Dormakaba: MK H1 - Helvetia: BMK 2019 - Autoneum: BMK 2019 - Siegfried: BMK 2019 Donnerstag: - Coltene: Ergebnis + BMK 2019 - Kardex: Ergebnis 2019 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Ascom: Ergebnis + BMK 2019 - Inficon: Ergebnis + BMK 2019 - Newron: Ergebnis 2019 - Obseva: Ergebnis 2019 (Conf. Call 14.00) - Stadler Rail: Ergebnis + BMK 2019 Freitag: - Starrag: Ergebnis + BMK 2019 - SFS: Ergebnis + BMK 2019 - Calida: Ergebnis 2019 - Zug Estates: Ergebnis + BMK 2019 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - DE: PMI Dienste 02/20 (09.55 Uhr) - EU: Einzelhandelsumsatz 01/20 (11.00 Uhr) - US: ADP Beschäftigung 02/20 (14.15 Uhr) Markit PMI Dienste 02/20 (15.45 Uhr) ISM Index Dienste 02/20 (16.00 Uhr) EIA Energieministerium Ölbericht (16.30 Uhr) Fed Beige Book (20.00 Uhr) - SNB: Devisenreserven Februar 2020 (Freitag) - WIRTSCHAFTSDATEN - CH: CPI Februar +0,1% auf 101,6 Punkte - Jahresteuerung -0,1% - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.03. - Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): Ina Invest (Spin off Implenia, 1. Handelstag 12.6. vorgesehen) - Dekotierungen: LumX: per 30.06.2020 (letzter Handelstag 29.6.) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - BCV: Aktien-Split im Verhältnis von 1:10 beantragt EX-DIVIDENDE DATEN: per 6.3.: - Graubündner KB (46,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.30 Uhr) - EUR/CHF: 1,0696 - USD/CHF: 0,9587 - Conf-Future: -160 BP auf 160,03% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,816% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,27% auf 10'114,93 Punkte (08.30 Uhr) - SMI (Dienstag): +1,37% auf 10'087 Punkte - SLI (Dienstag): +1,49% auf 1'540 Punkte - SPI (Dienstag): +2,10% auf 12'300 Punkte - Dow Jones (Dienstag): -2,94% auf 25'917 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -2,99% auf 8'684 Punkte - Dax (Dienstag): +1,08% auf 11'985 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,08% auf 21'100 Punkte STIMMUNG - Leicht höhere Eröffnung erwartet - Nervosistät (Volatilität) dürfte aber hoch bleiben

ra/uh