Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis lizenziert Produktkandidaten an Iovance aus - Lonza und Indapta Therapeutics gehen strategische Partnerschaft ein - Addex verfügt über Barmittel in Höhe von 31,5 Millionen Franken - BFW: Ausserordentliche Generalversammlung stimmt Statutenrevision zu - CI Com löst Rückstellung für Beteiligung an Alliance Développement auf - DKSH eröffnet Distributionszentrum in Indien - Obseva erteilt Yuyuan Lizenz zur Entwicklung von Nolasiban in China - Zur Rose: Bernd Gschaider wird Chief Operations Officer NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS: BlackRock erhöht Anteil auf 5,62% - Barry Callebaut: Invesco senkt Anteil auf 2,99% - Inficon: BlackRock meldet Anteil von 3,02% - Evolva meldet Eigenanteil von 2,7%/23,68% - Forbo: BlackRock meldet Anteil von 2,99% - Leclanché meldet eigene Veräusserungspositionen von 20,41% - Plazza: Caliza Holding meldet Anteil von 51,17% - Swissquote: Exane Derivatives meldet Anteil von zuletzt 3,036% - SPS: Blackrock meldet Anteil von 10,13%/0,4% PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Dezember 2019 (nachbörslich) Dienstag: - Bossard: Umsatz 2019 - Lindt & Sprüngli: Umsatz 2019 - Schaffner: GV Mittwoch: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - GB: Handelsbilanz November 2019 (10.30) Industrieproduktion November 2019 (10.30) - US: Haushaltssaldo Dezember 2019 (20.00) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.01. - Übernahmeangebote: BFW Liegenschaften (16.12.-20.01.) - Dekotierungen: Panalpina: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) EX-DIVIDENDE DATEN: per 16.1.: - Schaffner (5,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0831 - USD/CHF: 0,9732 - Conf-Future: +39 BP auf 158,15% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,488% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich:-0,08% auf 10'631 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Freitag): -0,11% auf 10'639 Punkte - SLI (Freitag): -0,14% auf 1'640 Punkte - SPI (Freitag): -0,11% auf 12'867 Punkte - Dow Jones (Freitag): -0,46% auf 28'824 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -0,27% auf 9'179 Punkte - Dax (Freitag): -0,09% auf 13'483 Punkte - Nikkei 225 (Montag): Börse wegen Feiertag geschlossen STIMMUNG - Zurückhaltung erwartet; "Phase-eins-Deal" zwischen USA und China im Fokus

