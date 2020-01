Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Clariant schliesst weitere Lizenzvereinbarung für Biotreibstoff "Sunliquid" ab - Novartis schliesst The Medicines-Übernahme ab - UBS splittet europäische Vermögensverwaltung - Bobst übernimmt 70% an chinesischer Yancheng Hongjing Machinery Technology - Bobst will Mehrheit an deutscher Cito-System übernehmen - Burkhalter Gruppe kauft Elektrotechnik-Unternehmen in Davos - Umsatz 2 Mio Fr - BCJ-Vizepräsident Christian Budry ist gestorben - Dätwyler-Finanzchef Reto Welte tritt ab - Nachfolger wird Walter Scherz - Perrot Duval schliesst Verkauf von Infranor an Guangzhou Haozhi ab - S+B: Haefner übernimmt Anteile der Erbenfamilie vollständig - Anteil neu 49,6% - S+B: SCHMOLZ+BICKENBACH Beteiligungs GmbH zieht Beschwerde bei BVGer zurück - SPS ernennt Nina Müller zu Jelmoli-CEO und Mitglied der Gruppenleitung - Stadler gewinnt ersten US-Servicevertrag in Dallas - Auftrag 112 Mio USD - Stadler liefert 21 weitere KISS an ungar. Staatsbahnen - Volumen 313 Mio EUR NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Edisun: Erbengemeinschaft Hans Nef hält Anteil von 20,4% - Galenica: Norges Bank erhöht Anteil auf 3,04% - Kardex: Invesco erhöht Anteil auf 5,06% - Molecular Partners: Federated Investors meldet leicht höheren Anteil von 5,14% - Rapid Nutrition: Angelfish Investment senkt Anteil auf <3% - Sunrise: Norges Bank erhöht Anteil auf 3,08% - The Native: Herculis Trustees erhöht Erwerbspositionen auf 11,66% PRESSE DIENSTAG - Keine relevanten Nachrichten ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Dätwyler: Conf. Call zu Devestition und Neuausrichtung (11 Uhr) Mittwoch: - keine Termine Donnerstag: - Sika: Umsatz 2019 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: Einzelhandelsumsatz 11/19 (11.00 Uhr) - EU: Verbraucherpreise 12/19 (11.00 Uhr) - US: Handelsbilanz 11/19 (14.30 Uhr) Auftragseingang Industrie 11/19 (16.00 Uhr) ISM-Index Dienstleistungen 12/19 (16.00 Uhr) Api-Rohöllagerdaten (wöchentlich, 22.30 Uhr) - CH: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (Mittwoch) Detailhandelsumsätze November 2019 (Donnerstag) Devisenreserven Dezember 2019 (Donnerstag) WIRTSCHAFTSDATEN - CH: BFS CPI Dezember unverändert auf 101,7 Punkte - Jahresteuerung +0,2% Durchschnittliche Jahresteuerung (CPI) 2019 bei +0,4% (2018: +0,9%) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.01. - Übernahmeangebote: BFW Liegenschaften (16.12.-20.01.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - - Dekotierungen: Panalpina: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: EX-DIVIDENDE DATEN: per 16.1.: - Schaffner (5,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.30 Uhr) - EUR/CHF: 1,0837 - USD/CHF: 0,9696 - Conf-Future: +23 BP auf 158,26% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,534% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,36% auf 10'704 Punkte (08.30 Uhr) - SMI (Montag): -0,32% auf 10'665 Punkte - SLI (Montag): -0,38% auf 1'638 Punkte - SPI (Montag): -0,30% auf 12'900 Punkte - Dow Jones (Montag): +0,24% auf 28'703 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,56% auf 9'071 Punkte - Dax (Montag): -0,70% auf 13'127 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +1,60% auf 23'576 Punkte STIMMUNG - Erholung zeichnet sich ab

uh/rw