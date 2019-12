Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Credit Suisse publiziert zweiten Untersuchungsbericht zu Beschattungsaffäre Peter Goerke wurde von Drittfirma beschattet Thiam und VR-Mitglieder wussten nichts von Beschattungen Fristlose Kündigung von Pierre-Olivier Bouée Verwaltungsrat beurteilt die Beschattung Goerkes als inakzeptabel In erster Untersuchung wurde nicht wahrheitsgetreu Auskunft gegeben Verwaltungsrat lehnt Beschattungskultur entschieden ab Haben Massnahmen getroffen - u.a. verschärfte interne Weisungen Finma: Setzen in CS-Beschattungsaffäre Prüfbeauftragten ein Untersuchung dürfte mehrere Monate dauern CS: Werden eng mit unabhängigem Finma-Prüfbeauftragten zusammenarbeiten - Roche geht Lizenzvereinbarung mit Sarepta Therapeutics ein erhält durch Lizenzabkommen Rechte an DMD-Kandidaten SRP-9001 leistet Vorauszahlung an Sarepta von insgesamt 1'150 Mio USD - DKSH übernimmt Axieo in Australien und Neuseeland Axieo erzielt Jahresumsatz von rund 130 Mio Fr. - "solide" profitabel - Schmolz+Bickenbach schliesst Kapitalerhöhung ab - Haefner hält 44,9% Erbenfamilie reicht Rekurs gegen Finma-Entscheid ein Haefner prüft Schritte und hält sich alle Optionen offen - New Value: Wegen Wertberichtigungen wird sich NAV vermindern - New Venturetec-Liquidation nun auch formell besiegelt NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Bühler verkauft Mehlzutatengeschäft in China an Bakels - Privatbank Coutts & Co. muss in den USA Busse über 27,9 Mio Dollar bezahlen BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Cosmo: Credit Suisse meldet Anteil von 4,77%/0,32% - Meyer Burger: Gruppe Sentis/Teutonia meldet Anteil von 11,783% - Mobimo: Norges Bank meldet Anteil von 3,02% - Novavest: Credit Suisse meldet Anteil von 3,24% - Orascom DH: CEO Khaled Bichara meldet Anteil von 5,68% - Sunrise: BlackRock meldet Anteil von 5,40% - Wisekey: Wisekey mit Eigenanteil von 1,27% PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau PRESSE MONTAG ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - LumX: GV Dienstag: - keine Termine Mittwoch (25.12.): - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - WIRTSCHAFTSDATEN - DE: Einfuhrpreise Nov +0,5% gg Vormonat (Prognose +0,4) Einfuhrpreise Nov -2,1% gg Vorjahr (Prognose -2,3) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.01. - Übernahmeangebote: AMS-Angebot für Osram (Nachfrist vom 11. bis 24.12.) BFW Liegenschaften (16.12.-20.01) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen: Panalpina: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: EX-DIVIDENDE DATEN: per 6.1.: - Barry Callebaut (26,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0876 - USD/CHF: 0,9814 - Conf-Future: +38 BP auf 157,50% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,468% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,06% auf 10'672 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Freitag): +0,99% auf 10'679 Punkte - SLI (Freitag): +0,73% auf 1'641 Punkte - SPI (Freitag): +1,01% auf 12'896 Punkte - Dow Jones (Freitag): +0,27% auf 28'455 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,42% auf 8'925 Punkte - Dax (Freitag): +0,81% auf 13'319 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +0,02% auf 23'821 Punkte STIMMUNG - Kaum veränderter Start erwartet - CS bietet Zündstoff

