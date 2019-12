Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Clariant verkauft Masterbatches für 1,6 Milliarden an PolyOne Ausserordentliche Barausschüttung von 3,00 Fr. pro Aktie geplant - Roche erhält EU-Zulassung für Kadcyla bei bestimmten Brustkrebs - Weko verbietet Swatch-Tochter faktisch die Auslieferung von Uhrwerken - Schindler-Verwaltungsrat verkauft weitere Anteile - DKSH und S&J planen gemeinsames Joint-Venture - Gurit verlängert Liefervertrag mit Windkraftblatthersteller aus China Auftrag hat einen Wert von 25 Millionen Franken - Hochdorf erhält Antrag zur Einberufung einer ausserordentlichen GV - Leonteq: Fitch bestätigt Langfrist-Rating "BBB-" mit Ausblick "positiv" - Kudelski präsentiert Business-Update zu Tochter Skidata - Gewinnwarnung Negativeinfluss von Tochter Skidata führt 2019 zu tieferem EBITDA Positiver Ausblick 2020 für Tochter Skidata - MCH Group: Ausserordentliche GV findet im Januar statt VR lehnt Anträge von Aktionärsgruppe für aoGV ab - The Native: Alti Exchange Group beteiligt sich an The Native - Peach verkauft ehemalige Hoesch-Zentrale in Dortmund an NOVUM Development - Perrot Duval H1: Reinergebnis -0,1 Mio Fr. NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Glencore erwirbt Flüssiggasgeschäft von Orsted A/S - Weko schliesst Untersuchung gegen Brenntag/Bucher einvernehmlich ab BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS: BlackRock erhöht Anteil auf 5,04% - Clariant: Citadel meldet leicht tieferen Anteil von 3,285% - Klingelnberg: Capital Group senkt Anteil auf 4,779% - Sunrise: BlackRock meldet Anteil von 5,55% - Vifor: BNP Paribas senkt Anteil auf 4,83% PRESSE DONNERSTAG - Nestlé-Präsident setzt primär auf Ergänzungszukäufe (HaZ) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Keine Termine Freitag: - BKW: MK zur Abschaltung des KKW Mühleberg - New Venturetec: ao GV zur Liquidation Montag: - LumX: GV WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - FR: Geschäftsklima 12/19 (08.45 Uhr) - GB: BoE, Zinsentscheid und Sitzungsprotokoll (13.00 Uhr) - US: Leistungsbilanz Q3/19 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14.30 Uhr) Leistungsbilanz Q3/19 (14.30 Uhr) Frühindikator 11/19 (16.00 Uhr) Wiederverkäufe Häuser 11/19 (16.00 Uhr) - CH: Baupreisindex im Oktober 2019 (08.30 Uhr) SNB: Zahlungsbilanz Q3 (Freitag) WIRTSCHAFTSDATEN - EZV: Uhrenexporte November unbereinigt 1,99 Mrd Fr.(nom. -3,5%, real -10,8%) EZV: Exporte November real -0,8%, nominal -1,7% (saisonber. gg. VM) EZV: Importe November real +0,5%, nominal -1,1% (saisonber. gg. VM) EZV: Handelsbilanzüberschuss November bei 2,21 Mrd Fr. (saisonber.) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.12. - Übernahmeangebote: AMS-Angebot für Osram (Nachfrist vom 11. bis 24.12.) BFW Liegenschaften (16.12.-20.01) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen: Cham Group: per HEUTE (letzter Handelstag 18.12., danach OTC) Panalpina: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: S+B: Bezugsrechtsangebot 12.12.-18.12.; int. Angebot bis 20.12. EX-DIVIDENDE DATEN: per 6.1.: - Barry Callebaut (26,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0906 - USD/CHF: 0,9801 - Conf-Future: -38 BP auf 157,50% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,521% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,10% auf 10'546 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Mittwoch): +0,17% auf 10'557 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,13% auf 1'629 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,24% auf 12'765 Punkte - Dow Jones (Mittwoch): -0,10% auf 28'239 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,05% auf 8'828 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,49% auf 13'222 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -0,29% auf 23'865 Punkte STIMMUNG - Tiefere Kurse erwartet

