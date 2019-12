Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - AMS: Osram-Angebot per 4.12. von 15,85% der Aktien akzeptiert - Julius Bär: Obergericht Zürich beurteilt den Fall um DDR-Vermögen neu Werden vorsorglich Rückstellung in Höhe von 153 Mio Fr. buchen Fechten Urteil am Bundesgericht an und fordern Geld von UBS zurück - Novartis beginnt mit offentlichem Angebot für The Medicines Company Bis zu 25 potenzielle Blockbuster in Pipeline langfrisrtiges Wachstum durch Pipeline abgesichert erwarten für 2020/2021 jeweils mehr als 10 Phase-III-Studien NIBR-Forschungslabor liefert etwa 90 innovative NMEs - Roche erhöht das Volumen zum Bond-Rückkaufprogramm - Alpiq: André Schnidrig wird neuer CEO - Cembra Money Bank und Migros Bank planen neue Kreditkarte - Glarner Kantonalbank gewinnt Pensionskasse der SBB als Kundin - Idorsia und Mochida schliessen Lizenzvertrag für Daridorexant in Japan ab - Jungfraubahnen berufen vier neue Geschäftsleitungs-Mitglieder - Schaffner 2018/19: Umsatz 197,4 Mio Fr. (VJ 221,5 Mio) Reingewinn 7,2 Mio Fr. (VJ 9,4 Mio) Dividende 5,00 Fr. je Aktie (VJ 6,50 Fr.) 2019/20: Auf quantitativen Ausblick wird verzichtet bestätigt Mittelfristziele (EBIT-Marge 8-10%) NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Swissgrid: Kapitalerhöhung erfolgt und Statutenänderungen beantragt - Weko prüft Übernahme von SBB Cargo vertieft BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS: Norges Bank meldet Anteil von 3,1% PRESSE DONNERSTAG - Handelszeitung: Aduno-Chef kritisiert Konkurrent Revolut ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Schaffner: BMK 2018/19 - Novartis: R&D und Investor-Update, London - Datacolor: GV Freitag: - Keine Termine Montag: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: Einzelhandelsumsatz 10/19 (11.00 Uhr) Beschäftigung Q3/19 (endgültig) (11.00 Uhr) BIP Q3/19 (endgültig) (11.00 Uhr) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14.30 Uhr) Handelsbilanz 10/19 (14.30 Uhr) Auftragseingang Industrie 10/19 (16.00 Uhr) Auftragseingang langlebige Güter 10/19 (endgültig) (16.00 Uhr) - CH: BFS: Touristische Beherbergungen Oktober 2019/Sommersaison (08.30 Uhr) SNB: Devisenreserven November 2019 (Freitag) Seco: Arbeitsmarktdaten November 2019 (Montag) WIRTSCHAFTSDATEN SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.12. - Übernahmeangebote: AMS-Angebot für Osram (läuft bis 5.12.) BFW Liegenschaften (16.12.-20.01) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): Novavest (1. Handelstag 16.12. geplant, mit Kapitalerhöhung davor) - Dekotierungen: Alpiq: per 17.12. (letzter Handelstag 16.12.) Cham Group: per 19.12.2019 (letzter Handelstag 18.12., danach OTC) Panalpina: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) Baumgartner: Dekotierung bei SIX beantragt - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: EX-DIVIDENDE DATEN: per 9.12.: - Datacolor (15,00 Fr.) per 6.1.: - Barry Callebaut (26,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.30 Uhr) - EUR/CHF: 1,0950 - USD/CHF: 0,9873 - Conf-Future: +14 BP auf 160,73% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,606% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,22% auf 10'357 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Mittwoch): +0,99% auf 10'335 Punkte - SLI (Mittwoch): +1,05% auf 1'589 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,93% auf 12'493 Punkte - Dow Jones (Mittwoch): +0,53% auf 27'650 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,54% auf 8'567 Punkte - Dax (Mittwoch): +1,16% auf 13'141 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,71% auf 23'300 Punkte STIMMUNG - Moderates Plus erwartet

