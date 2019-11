Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Julius Bär 10 Mte: Verwaltete Vermögen 422 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 423 Mrd) Neugeldzufluss annualisiert knapp 3% (AWP-Konsens: 3,6%) Bruttomarge "etwas über 82 BP" (AWP-Konsens: 82,0 BP) C/I-Ratio knapp über 70% (AWP-Konsens: 71,1%) schreibt rund 90 Mio Euro auf Kairos ab kündigt Aktienrückkauf über 400 Millionen Franken an - Sonova H1: Umsatz 1'426 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1'411 Mio) EBITA 264,0 Mio Fr. - ber. 279,5 Mio (AWP-Konsens: 295,3 Mio) Reingewinn 385,4 Mio Fr. - ber. 215,5 Mio (AWP-Konsens: 232,7 Mio) CEO: Wollen Kostenbasis um 10 Mio Fr. in einem Jahr senken 2019/20: Prognose für Umsatzwachstum auf +8-10% erhöht (bisher +6-8%) - Temenos verlängert Partnerschaft mit Citi - Carlo Cavazzi ernennt Lorenzo Trezzini per März 2020 zum neuen CFO - Idorsia und Antares entwickeln Auto-Injektor für Medikament Selatogrel - Kuros gibt Bedingungen für Kapitalerhöhung bekannt Erlöse von voraussichtlich 12 Mio Fr. aus Kapitalerhöhung erwartet - Meyer Burger schliesst Verkauf des Software-Geschäfts ab - Mikron reduziert Kapazitäten im Bereich Machining am Standort Agno erwägt rund 25 Kündigungen in Agno 2019: Weiterhin Umsatz über und EBIT auf Niveau des Vorjahres erwartet - Newron erhält von FDA Rare-Pediatric-Disease-Status für Sarizotan - Peach Property kauft Wohnportfolio über 528 Einheiten in NRW - Santhera veröffentlicht Langzeitdaten aus SYROS-Studie in Fachjournal - Valora: CFO Tobias Knechtle verlässt das Unternehmen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS: Norges Bank erhöht Anteil auf 3,8% und BlackRock senkt auf 5,16% - Meyer Burger: Norges Bank meldet Anteil von 3,03% - SIG Combibloc: Onex senkt Anteil auf 32,9% - SPS: Blackrock meldet Anteil von 10,14% - Varia: Credit Suisse Funds meldet Anteil von 2,99% PRESSE DIENSTAG ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Sonova: MK H1 2019/20 - Alcon: Ergebnis Q3 (nachbörslich) - Kuros: aoGV für Kapitalerhöhung Mittwoch: - Alcon: Conference Call zu Ergebnis Q3 - U-blox: Analystentag Donnerstag: - Carlo Gavazzi: Ergebnis H1 2019/20 - Comet: Investor Day WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: Leistungsbilanz 09/19 (10.00 Uhr) - IT: Industrieaufträge 09/19 (10.00 Uhr) - US: Baubeginne- und genehmigungen 10/19 (14.30 Uhr) - BFS: Produktions-, Auftrags- und Umsatzstatistik 2. Sektor im Q3 (Donnerstag) WIRTSCHAFTSDATEN - EZV: Exporte Oktober real -1,3%, nominal -5,3% (saisonber. gg. VM) Importe Oktober real -2,4%, nominal -2,4% (saisonber. gg. VM) Handelsbilanzüberschuss Oktober bei 2,4 Mrd Fr. (saisonber.) Uhrenexporte Oktober unbereinigt 2,03 Mrd Fr.(nom. +1,5%, real -3,4%) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.12. - Übernahmeangebote: AMS-Angebot für Osram (läuft bis 5.12.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): Novavest (1. Handelstag 16.12. geplant, mit Kapitalerhöhung davor) - Dekotierungen: Cham Group: per 19.12.2019 (letzter Handelstag 18.12., danach OTC) Panalpina: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) Alpiq: Dekotierung bei SIX beantragt Baumgartner: Dekotierung bei SIX beantragt - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: S+B: Kapitalerhöhung um mind. 325 Mio Fr. geplant (aoGV dazu am 2. Dezember) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0962 - USD/CHF: 0,9896 - Conf-Future: -5 BP auf 159,48% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,464% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,19% auf 10'367 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Montag): +0,36% auf 10'347 Punkte - SLI (Montag): +0,14% auf 1'591 Punkte - SPI (Montag): +0,31% auf 12'500 Punkte - Dow Jones (Montag): +0,11% auf 28'036 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,11% auf 8'550 Punkte - Dax (Montag): -0,26% auf 13'307 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -0,53% auf 23'293 Punkte STIMMUNG - Moderate Gewinne erwartet

