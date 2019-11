Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Aryzta-Aktionäre stimmen an GV allen Anträgen zu - Cicor gewinnt Neukunden aus der Medizintechnik - hohes Auftragsvolumen ab 2021 - Hochdorf ernennt Jürgen Brandt zum neuen Finanzchef - Kudelski Security ernennt Derek Phillips zum "Chief Revenue Officer" - Datacolor 2018/19: Dividende unverändert 15 Franken - Datacolor strebt in kommenden Jahren weiteres Wachstum und bessere Margen an - Datacolor: Philippe Hediger folgt als Finanzchef auf Annet van der Laan - New Value H1: Ergebnis -2,53 Millionen Fr. (VJ -1,79 Mio) NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Avaloq schliesst Übernahme von Derivative Partners ab BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS: Blackrock erhöht Anteil auf 5,49% - Barry Callebaut: Blackrock meldet Anteil von 3,11% - Dufry: Norges Bank senkt Anteil auf 2,96% - Meyer Burger: Credit Suisse Funds meldet Anteil von 3,09% - Mobimo: Credit Suisse Funds erhöhen Anteil auf 5,5% - SPS: Blackrock meldet Anteil von 10,1% - Sunrise: Norges Bank meldet Anteil von 3,39% - Tecan: Invesco meldet Anteil von 5,617% PRESSE FREITAG - Genfer Unilabs soll für 4,4 Milliarden verkauft werden (Bloomberg) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Keine Termine Montag: - Keine Termine Dienstag: - Julius Bär: Interim Management Statement - Sonova: Ergebnis H1 2019/20 + MK - Kuros: aoGV für Kapitalerhöhung - Alcon: Ergebnis Q3 (nachbörslich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: Swissmem Q3-Zahlen (08.30 Uhr) - EU: Verbraucherpreise 10/19 (11.00 Uhr) Handelsbilanz 09/19 (11.00 Uhr) - US: Im- und Exportpreise 11/19 (14.30 Uhr) Empire State Index 11/19 (14.30 Uhr) Einzelhandelsumsatz 10/19 (14.30 Uhr) Industrieproduktion 10/19 (15.15 Uhr) Kapazitätsauslastung 10/19 (15.15 Uhr) Lagerbestände 09/19 (16.00 Uhr) - CH: EZV Aussenhandel/Uhrenexporte Oktober 2019 (Dienstag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: HEUTE - Übernahmeangebote: AMS-Angebot für Osram (läuft bis 5.12.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): Novavest (1. Handelstag 16.12. geplant, mit Kapitalerhöhung davor) - Dekotierungen: Cham Group: per 19.12.2019 (letzter Handelstag 18.12., danach OTC) Panalpina: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) Alpiq: Dekotierung bei SIX beantragt Baumgartner: Dekotierung bei SIX beantragt - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: S+B: Kapitalerhöhung um mind. 325 Mio Fr. geplant (aoGV dazu am 2. Dezember) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0900 - USD/CHF: 0,9889 - Conf-Future: +49 BP auf 159,58% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,455% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,41% auf 10'275 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Donnerstag): -0,64% auf 10'233 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,40% auf 1'576 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,61% auf 12'371 Punkte - Dow Jones (Donnerstag): -0,01% auf 27'782 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,04% auf 8'479 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,38% auf 13'180 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,70% auf 23'303 Punkte STIMMUNG - Positive Signale im Handelsstreit stimulieren

