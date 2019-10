Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis Q3: Umsatz Gruppe 12,2 Mrd USD (AWP-Konsens: 11,67 Mrd) Reingewinn 2,04 Mrd USD (VJ 1,88 Mrd) Core-EBIT 3,75 Mrd USD (AWP-Konsens: 3,54 Mrd) Core-EPS 1,41 USD (AWP-Konsens: 1,33 USD) Umsatz Innovative Med. 9,69 Mrd USD (AWP-Konsens: 9,27 Mrd) Umsatz Sandoz 2,48 Mrd USD (AWP-Konsens: 2,38 Mrd) Umsatz Entresto 430 Mio USD (Q2: 421 Mio; Q1: 357 Mio) Umsatz Zolgensma 160 Mio USD Umsatz Cosentyx 937 Mio USD (Q2: 858 Mio; Q1: 791 Mio) Aktienrückkauf von bis zu 5 Mrd USD im Q3 abgeschlossen 2019: Prognose Gesamtkonzern erhöht Umsatzwachstum neu im hohen 1-stelligen %-Bereich erwartet neu Gewinnplus im mittleren bis hohen Zehnprozentbereich erw. Prognose Innovative Medicines und Sandoz erhöht CEO: Starkes Interesse an Zolgensma in USA Schauen weiterhin nach Bolt-On-Übernahmen Etwa 50% der Zolgensma-Patienten switchen von anderer Therapie Zolgensma-Nachfrage u.a. durch frühes Screening gestützt Schauen für Sandoz auch nach externen Biosimilar-Möglichkeiten EU-Entscheidung zu Zolgensma nun in Q1 2020 erwartet Zolgensma-Verzögerung in EU hat mit Herstellungsfragen zu tun Zolgensma-Verzögerung in EU/Japan nicht wegen Daten-Manipulation 99% der Zolgensma-Patienten erhalten Therapie Konzern mit neuen und kommenden Lancierungen gut aufgestellt Sehe keine Anzeichen für mögliche US-Zölle Sandoz auf gutem Weg - Margen erholen sich Haben bei MS-Mittel Mayzent langsamere Lancierung erwartet - UBS Q3: Ergebnis v. St. reported 1'345 Mio USD (AWP-Konsens: 1'275 Mio) Reinergebnis 1'049 Mio USD (AWP-Konsens: 953 Mio) Netto-Neugeld Globale Vermögensverwaltung (GWM) +15,7 Mrd USD Ergebnis v. St. adjusted 1'459 Mio USD (AWP-Konsens: 1'371 Mio) Geschäftsertrag 7'088 Mio USD (AWP-Konsens: 7'160 Mio) Geschäftsaufwand 5'743 Mio USD (VJ 5'601 Mio) Harte Kernkapitalquote (CET1, vollst. umgesetzt) bei 13,1% (VQ 13,3%) Leverage Ratio (CET1, vollst. umgesetzt) bei 3,84% (VQ 3,83%) Ergebnis Asset Management (v.St., adj.) 135 Mio USD (VJ 118 Mio) Ergebnis GWM (v.St., adj.) 919 Mio USD (AWP-Konsens: 836 Mio) Ergebnis IB (v.St., adj.) 203 Mio USD (AWP-Konsens: 246 Mio) Ergebnis P&CB (v.St., adj.) 362 Mio USD (AWP-Konsens: 373 Mio) Wollen Ziele für Kapitalrückführung erreichen Spannungen und Handelskonflikte trüben nach wie vor Anlegerstimmung Streben ausgewogenes Verhältnis Wachstumsinv./Effizienzmassnahmen an Tiefe Zinsen & erwartete weitere Lockerungen belasten Zinsertrag 2019 - Kühne+Nagel 9 Monate: Nettoumsatz 15,84 Mrd Fr. (VJ 15,36 Mrd) Q3: Reingewinn n. Mind. 213 Mio Fr. (AWP-Konsens: 192 Mio) Nettoumsatz 5'238 Mio Fr. (VJ 5'295 Mio) EBIT 283 Mio Fr. (AWP-Konsens: 256 Mio) Rohertrag 1'974 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2'000 Mio) 2019: Freuen uns, das Momentum der Gruppe fortführen zu können CFO: Gesamter Luftfrachtmarkt dürfte 2019 5-6% schrumpfen Kosten b. Seefracht dürften 2020 wegen Schweröl-Verbot steigen - AMS Q3: Umsatz 645,0 Mio USD (AWP-Konsens: 597,0 Mio) EBIT (adj.) 177,9 Mio USD (AWP-Konsens: 148,8 Mio) Bereinigter Reingewinn 158,1 Mio USD (AWP-Konsens: 123,4 Mio) Q4: Umsatz zwischen 610 und 650 Mio USD erwartet Bereinigte EBIT-Marge mindestens auf Q3-Niveau (28%) erwartet Sind zuversichtlich mit Blick auf kürzlich lanciertem Osram-Angebot - Logitech Q2: Umsatz 719,7 Mio USD (AWP-Konsens: 726,0 Mio) EBIT (Non-GAAP) 89,4 Mio USD (AWP-Konsens: 87,0 Mio) Reingewinn 72,9 Mio USD (AWP-Konsens: 64,0 Mio) 2019/20: Ziele bestätigt - u.a. EBIT (Non-Gaap) 375-385 Mio USD - Swatch: Lassen Lizenzvereinbarung mit Calvin Klein enden - Sunrise annulliert mit Zustimmung von Liberty Global die AoGV Aktienkaufvertrag bleibt in Kraft, bis ihn eine Partei kündigt Klare Mehrheit d. Aktionäre hätte Kapitalerhöhung nicht unterstützt Sind von strategischen/finanziellen Gründen der Übernahme überzeugt - Idorsia 2019: GAAP-Betriebsaufwand sollte 540 Mio Fr. nicht übersteigen Non-GAAP-Betriebsaufwand sollte 500 Mio Fr. nicht übersteigen 9 Mte: Liquidität per 30.09. bei 875 Mio Fr. (Ende H1: 1'004 Mio) - Lalique 2019: EBIT bei 0,3 bis 1,5 Mio EUR erwartet Betriebserlös von rund 140 Mio EUR erwartet - Kudelski und CoreKinect entwickeln Tracking-Lösung für Lebensmittel - KTM Industries heisst neu Pierer Mobility AG - Aktienrückkauf gestartet - Meyer Burger: Glass Lewis befürwortet Zuwahl von Sentis-Vertreter in den VR - Ypsomed schliesst neue Partnerschaften ab NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Alcon: Blackrock meldet Anteil von 5,02% - Logitech: Norges Bank erhöht Anteil leicht auf 3,04% - DKSH: Capital Group Companies senkt Anteil auf 2,94% - Dufry: BlackRock erhöht Anteil auf 5,02% - MCH: IndexAtlas meldet Anteil von 3,85% - Peach Property meldet Eigenanteil von 0,02%/31,27% - SPS: BlackRock meldet Anteil von 10,09% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - AMS: Conf. Call Q3 (10.00 Uhr) - Logitech: Conf. Call Q2 (14.30 Uhr) - Novartis: Conf. Call Q3 (14.00 Uhr) - UBS: Conf. Call Q3 (9.00 Uhr) - GV: Dormakaba Mittwoch: - ABB: Ergebnis Q3 (Conf. Call 9.00 Uhr) - Sulzer: Bestellungseinfang 9 Mte (Conf. Call 9.00 Uhr) - Zur Rose: Trading Update Q3 Donnerstag: - Schindler: Ergebnis 9 Mte (Conf. Call 10.00 Uhr) - Sika: Ergebnis 9 Mte - Bucher: Umsatz Q3 - Datacolor: Ergebnis 2018/19 - Leclanché: aoGV zu Bilanzsanierung - Ems-Chemie: Umsatz 9 Mte - Huber + Suhner: Umsatz 9 Mte - VAT: Trading Update Q3 (Conf. Call 10.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - US: Wiederverkäufe Häuser 09/19 (16.00 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.11. - Übernahmeangebote: Baumgartner: Angebot von BBC (Nachfrist bis 25.10.; Vollzug 8.11.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): SoftwareOne (am oder um den 25.10., Bookbuilding bis 24.10) Novavest (1. Handelstag 16.12. geplant, mit Kapitalerhöhung davor) - Dekotierungen: Airopack: per 1.11.2019 (letzter Handelstag 31.10.) New Venturetec: per 1.11.2019 geplant (Zustimmung SIX fehlt noch) Cham Group: per 19.12.2019 (letzter Handelstag 18.12., danach OTC) Panalpina: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 24.10.: - Dormakaba (16,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1006 - USD/CHF: 0,9866 - Conf-Future: -29 BP auf 159,85% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,509% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,65% auf 10'056,23 Punkte (08.25 Uhr) - SMI (Montag): +0,26% auf 9'991 Punkte - SLI (Montag): +0,55% auf 1'534 Punkte - SPI (Montag): +0,17% auf 12'083 Punkte - Dow Jones (Montag): +0,22% auf 26'828 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,91% auf 8'163 Punkte - Dax (Montag): +0,91% auf 12'748 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): wegen eines Feiertags geschlossen STIMMUNG - Fokus auf Zahlenflut - Stimmung bleibt von Vorsicht geprägt - Resultate von Novartis und UBS kommen gut an

