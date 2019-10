Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Nestlé 9 Mte: Organisches Wachstum +3,7% (AWP-Konsens: +3,7%) Internes Realwachstum RIG +3,0% (AWP-Konsens: +2,8%) Umsatz 68,4 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 68,7 Mrd) Organisches Wachstum Industrieländer bei +2,7% (H1 +2,4%) Organisches Wachstum Emerging Markets +5,0% (H1 +5,3%) Q3: Organisches Wachstum bei 3,7% (Konsens: 3,9%) 2019: Ausblick zu Wachstum und Margen bestätigt Organisches Wachstum weiter um 3,5% erwartet Adj. operative Marge bei mind. 17,5% erwartet Kapitalausschüttung von bis zu 20 Mrd Fr. 2020 bis 2022 Ausschüttung hauptsächlich in Form von Aktienrückkäufen Portfolio-Management ist "vollständig auf Kurs" Prüfung Optionen für Herta dauert noch bis vorauss. Ende 2019 Wassergeschäft wird neu strukturiert Neue Funktion "Group Strategy and Business Development" Langfristige, nachhaltige Dividendenpolitik soll beibehalten werden Guillaume Le Cunff wird neuer Nespresso-Chef - Temenos Q3: Umsatz 229,1 Mio USD (AWP-Konsens: 238,3 Mio) EBIT (non IFRS) 79,1 Mio USD (AWP-Konsens: 77,0 Mio) Lizenzeinnahmen 98,1 Mio USD (AWP-Konsens: 104,8 Mio) EPS 0,90 USD (AWP-Konsens: 0,83 USD) 2019: Non-IFRS-Wachstum auf 18-20% erhöht (bisher 16-19%) Non-IFRS-EBIT k. Wechselkursen weiter bei 310-315 Mio USD erw. CFO: Verzögerungen im Mittleren Osten und Afrika haben im Q3 belastet Haben in dieser Region nun Vertriebspersonal aufgebaut Bestätigen unsere mittelfristigen Ziele CEO: Kony-Integration kommt gut voran - Lonza und Mesoblast vereinbaren Zusammenarbeit für Produkt gegen GvHD - Aevis übernimmt Seiler Hotels in Zermatt erwartet 2020 kombinierten Umsatz in Hospitality von rund 115 Mio Fr. - GAM Q3: Verwaltete Vermögen 135,7 Mrd Fr. (Ende Juni: 136 Mrd) Nettoneugeld Investment Management -1,4 Mrd Fr. (VJ -8,5 Mrd) 2019: Gehen weiterhin von tieferem operativem Gewinn vor Steuern aus - Inficon Q3: Umsatz 93,2 Mio USD (AWP-Konsens: 99,9 Mio) EBIT 16,3 Mio USD (AWP-Konsens: 19,4 Mio) Reingewinn 12,4 Mio USD (AWP-Konsens: 15,6 Mio) 2019: Umsatz bei rund 400 Mio USD - EBIT-Marge bei rund 19% erwartet - Alpiq beantragt Dekotierung der Aktien in den nächsten Tagen - DKSH vertreibt Süsswaren von Mondelez in Kambodscha NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Ikea Schweiz legt 2019 beim Umsatz um 3,7 Prozent zu BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS: APG Asset Management senkt auf 4,8457% - Crealogix meldet Eigenanteil von 1,2184%/20,98% - Peach Property: Kreissparkasse Biberach erhöht auf 10,96% PRESSE DONNERSTAG - Axpo-Präsident will von Entspannung an den Energiemärkten profitieren ("NZZ") ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Nestlé: Conf. Call 14.00 Uhr - Inficon: Conf. Call 09.30 Uhr Freitag: - BB Biotech: Ergebnis Q3 Montag: - Glarner KB: Ergebnis Q3 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - US: Baubeginne- und genehmigungen 09/19 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14.30 Uhr) Philly Fed Index 10/19 (14.30 Uhr) Industrieproduktion 09/19 (15.15 Uhr) Kapazitätsauslastung 09/19 (15.15 Uhr) Energieministerium Ölbericht (Woche) (17.00 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - CH: EZV Exporte September real +2,5%, nominal +8,2% (saisonber. gg. VM) Importe September real -1,3%, nominal -1,4% (saisonber. gg. VM) Handelsbilanzüberschuss September bei 2,88 Mrd Fr. (saisonber.) Uhrenexporte Sept. unbereinigt 1,82 Mrd Fr.(nom. +10,2%, real +4,4%) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.10. - Übernahmeangebote: Baumgartner: Angebot von BBC (Nachfrist 14.10.-25.10.; Vollzug 8.11.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): SoftwareOne (am oder um den 25. Oktober, Bookbuilding 14. bis 24.10) Novavest (1. Handelstag 16.12. geplant, mit Kapitalerhöhung davor) - Dekotierungen: Airopack: per 1.11.2019 (letzter Handelstag 31.10.) New Venturetec: per 1.11.2019 geplant (Zustimmung SIX fehlt noch) Cham Group: per 19.12.2019 (letzter Handelstag 18.12., danach OTC) Panalpina: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Sunrise (2,8 Mrd. Franken, aoGV dazu am 23. Oktober) EX-DIVIDENDE DATEN: per 24.10.: - Dormakaba (16,00 Fr.) - DEVISEN/ZINSEN (08.25 Uhr) - EUR/CHF: 1,1000 - USD/CHF: 0,9936 - Conf-Future: -15 BP auf 160,29% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,588% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,05% auf 10'038 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Mittwoch): -0,16% auf 10'071 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,00% auf 1'541 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,14% auf 12'183 Punkte - Dow Jones (Mittwoch): -0,08% auf 27'002 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -0,30% auf 8'124 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,32% auf 12'670 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -0,09% auf 22'452 Punkte STIMMUNG - Zurückhaltend u.a. wegen Brexit - Nestle werden nach Zahlen und die Uhrenwerte nach Exportzahlen höher erwartet

rw/