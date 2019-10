Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis-Daten untermauern Wirksamkeit von Cosentyx bei Autoimmunerkrankung - Nestlé schliesst Verkauf von Nestlé Skin Health ab - Lonza stellt für Cellectis Produktkandidaten her - CS hält an Schweizer Franken als Berichtswährung fest Werden RWA ab Q4 2019 in Dollar berechnen Anteil der CET1-Kapitals erhöht sich damit Rechnungsumstellung führt zu Anstieg in Zinseinkommen von 250 Mio USD Umstellungen führen zu Verbesserung von Kapitalrendite (RoTE) um 50 BP - BCGE: Grégoire Carasso tritt per Mai 2020 aus Verwaltungsrat zurück - Burkhalter Gruppe kauft Elektrotechnikunternehmen mit Jahresumsatz von 3,3 Mio - Ceva Logistics werden per 10. Oktober 2019 dekotiert - Flughafen Zürich: Brasilianische Tochter eröffnet neues Terminal - Leclanché liefert Batterien für Bombardier-Züge - 100 Mio Euro Volumen - Peach Property senkt Wandelpreis für 3%-Hybridanleihe vorübergehend NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: BlackRock meldet Anteil von 5,24% - Alcon: Blackrock meldet Anteil von 5,05% - AMS: Norges Bank meldet höheren Anteil von 4,48% - Alpine Select: Raymond Bär meldet Anteil von 10,14% - Gurit: Alantra EQMC Asset Management senkt auf <3%, CS Funds erhöht auf 3,13% - Sunrise: BlackRock meldet zuletzt Anteil von 5,53% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - keine Termine Donnerstag: - Sika: Capital Markets Day (10.30 bis 17.00 Uhr), Zürich Freitag: - KTM Industries, aoGV (11.00 Uhr), Mattighofen WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: BFS Landesindex der Konsumentenpreise September 2019 (08.30 Uhr) KOF Konjunkturprognose Herbst (10.00 Uhr) - DE: Veröffentlichung Herbstgutachten der Konjunkturforschungsinst. (10.00 Uhr) - US: Teilnahme Fed-Chef New York Williams an einer Diskussionsrunde (13.50 Uhr) ADP-Index 09/19 (14.15 Uhr) Rede von Fed-Mitglied Harker (15.00 Uhr) Energieministerium Ölbericht (Woche) (16.30 Uhr) - EU: EZB-Monatsbericht zu Anleihekaufprogramm (15.45 Uhr) - CH: BFS Touristische Beherbergungen (Freitag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.10. - Übernahmeangebote: Alpiq: CSA bietet 70 Fr./Aktie (Nachfrist bis am 27.9., 16.00 Uhr) Baumgartner: BBC bietet 425 Fr./Aktie (24.9.-7.10.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - SoftwareOne (angekündigt für Q4 2019) - Dekotierungen: Cham Group: per 19.12.2019 (letzter Handelstag 18.12., danach OTC) Ceva Logistics: Dekotierung von SIX genehmigt (per 10.10.) Panalpina: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Sunrise (2,8 Mrd. Franken, aoGV dazu am 23. Oktober) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0872 - USD/CHF: 0,9947 - Conf-Future: -24 BP auf 162,12% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,675% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,30% auf 9'922 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Dienstag): -1,25% auf 9'953 Punkte - SLI (Dienstag): -1,14% auf 1'521 Punkte - SPI (Dienstag): -1,14% auf 12'093 Punkte - Dow Jones (Dienstag): -1,28% auf 26'573 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -1,13% auf 7'909 Punkte - Dax (Dienstag): -1,32% auf 12'264 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,49% auf 21'779 Punkte STIMMUNG - Negative Vorgaben aus Übersee, Konjunktursorgen belasten

