Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis kündigt neue Daten zur MS-Behandlung an ECTRIMS-Fachkongress an - Roche stellt neue Daten zu MS-Mittel Ocrevus an ECTRIMS-Fachkongress vor - Richemont: Eric Vallat, Head of Fashion & Accessories Maisons, tritt zurück - Partners Group H1: Erträge 682 Mio Fr. (AWP-Konsens: 708 Mio) EBITDA 447 Mio Fr. (AWP-Konsens: 463 Mio) Neu Fokus auf EBIT - 432 Mio Fr. (VJ 429 Mio) IFRS Reingewinn 397 Mio Fr. (AWP-Konsens: 404 Mio) 2019: Rechnen weiterhin mit Kapitalzusagen von 13-16 Mrd Euro - Valiant stellt neue Unternehmensstrategie 2020-2024 vor Will Expansion beschleunigen und 170 neue Stellen schaffen Plant 14 neue Geschäftsstellen - Vorstoss in den Kanton Zürich Erwägt, der GV Dividendenerhöhung auf 5,00 Fr. zu beantragen Wird Emission einer Tier-1-Anleihe zur Wachstumsfinanzierung prüfen Gewinn kurzfristig durch Investitionen und Tiefzinsen belastet - Poenina H1: Betriebsertrag 117,9 Mio Fr. (VJ 62,5 Mio) EBIT 5,8 Mio Fr. (VJ 2,9 Mio) Gewinn 4,3 Mio Fr. (VJ 2,2 Mio) Leichte Verbesserung der Ergebnisse im H2 erwartet - Alpiq-Ankeraktionäre halten nach Ende Angebotsfrist für Übernahme 89,22% - Blackstone Resources beginnt mit Studien in Chile - DKSH erhält Vertriebsauftrag von Tipco für Thailand - Interroll: CFO Daniel Bättig verlässt Unternehmen - Kudelski-Tochter Nagra mit neuem Kunden für cloud-basierte Sicherheitslösung - Santhera gibt Veröffentlichung von Phase-I-Daten mit POL6014 bekannt - Sunrise: Aktionär Axxion fordert für aoGV Abwahl von VRP Kurer NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Alpiq: Merion Capital meldet Anteil von 3,049% - Evolva: Mark Angelo meldet leicht tieferen Anteil von 18,53% - Implenia: Wellington senkt Anteil auf 2,99% - SIG Combibloc: Onex senkt Anteil auf 43,2% - SPS: BlackRock meldet leicht höheren Anteil von 10,06% - Wisekey: Mark Angelo senkt Anteil auf 29,36% - PRESSE DIENSTAG - keine relevanten Nachrichten - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Partners Group: Conf. Call H1 - Valiant: MK Unternehmensstrategie Mittwoch: - Lalique: Ergebnis + Conf. Call H1 - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen August 2019 (nachbörslich) GV: Richemont Donnerstag: - Dormakaba: Ergebnis + BMK 2018/19 - Newron: Ergebnis H1 - Romande Energie: Ergebnis H1 - Flughafen Zürich: Investor Day - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - Keine - CH: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (Mittwoch) BFS Produzenten- und Importpreisindex August 2019 (Donnerstag) WIRTSCHAFTSDATEN - EFV/SNB: Eidgenossenschaft stockt Anleihe 3,25%/2027 und 0,00%/2034 auf - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.09. - Übernahmeangebote: Alpiq: CSA bietet 70 Fr./Aktie (Nachfrist 16.9. bis am 27.9., 16.00 Uhr) Baumgartner: BBC bietet 425 Fr./Aktie (24.9.-7.10.) - Dekotierungen: Cham Group: Per 19.12.2019 (letzter Handelstag 18.12., danach OTC) Ceva Logistics: Dekotierung von SIX genehmigt (Datum noch offen) EX-DIVIDENDE DATEN: per heute: - HBM (7,50 Fr. Nennwertrückzahlung) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0958 - USD/CHF: 0,9925 - Conf-Future: -80 BP auf 164,08% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,848% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,12% auf 10'047,09 Punkte (08.15 Uhr) - SMI (Montag): -0,14% auf 10'059 Punkte - SLI (Montag): +0,36% auf 1'540 Punkte - SPI (Montag): -0,22% auf 12'240 Punkte - Dow Jones (Montag): +0,14% auf 26'836 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -0,19% auf 8'087 Punkte - Dax (Montag): +0,28% auf 12'226 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,35% auf 21'392 Punkte STIMMUNG - Leichte Gewinnmitnahmen erwartet - UBS nach Hochstufung durch Kepler vorbörslich deutlich fester

