Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB verkauft Solarwechselrichtergeschäft an italienische Fimer Geschäft erzielt Umsatz von 290 Mio USD Belastung von 430 Mio USD im Q2 - weitere 40 Mio Kosten im H2 - Adecco vernichtet 3,23 Millionen zurückgekaufte Aktien - Roche präsentiert neue Daten für Hemlibra zur Behandlung von Hämophilie - Kühne+Nagel lanciert elektronische Plattform für Landverkehr in Asien - Addex-Konsortium erhält EU-Finanzierung über 4,9 Mio Euro für Entwicklung - Intershop: Gemeinderat in Wädenswil stimmt dem "AuPark"-Gestaltungsplan zu - Klingelnberg 18/19: Umsatz 278,2 Mio Euro (AWP-Konsens: 282,5 Mio) Adj. EBIT 31,1 Mio Euro (AWP-Konsens: 29,4 Mio) Dividende von 1,00 Fr. pro Aktie vorgeschlagen Reingewinn 19,2 Mio Euro (AWP-Konsens: 20,0 Mio) 19/20: Wachstum in Stirnrad-Technologie und Messtechnik erwartet Umsatz auf Vorjahresniveau und Gewinn unter Vorjahr erw. - Kuros Biosciences unterzeichnet Vereinbarung über den Vertrieb von MagnetOs - New Venturetec einigt sich mit Minderheitsaktionären über Liquidation - Pargesa: GBL will IT-Unternehmen Webhelp kaufen - 2,4 Mrd Euro Bewertung - Panalpina erhebt Zuschlag für Transporte durch die Strasse von Hormuz - Rapid Nutrition: Aktien werden für CDS-Handel in Nordamerika zugelassen - VP Bank ernennt Paul Arni zum neuen CEO - Wisekey: Wisecoin wird "Identity Provider" für Oracle NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Klingelnberg: Ergebnis + Conf. Call 2018/19 Mittwoch: - Hypo Lenzburg: Ergebnis H1 - GV: New Venturetec - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Juni 2019 (nachbörslich) Donnerstag: - Bossard: Ergebnis H1 - Barry Callebaut: Volumen/Umsatz 9 Mte - GV: PEH, SHL WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: EFV/SNB - Eidgenössische Anleihe Emissionsergebnis (Mittwoch) WIRTSCHAFTSDATEN - EFV/SNB: Eidgenossenschaft legt Anleihe 0,00%/2039 zur Zeichnung auf - Seco: Arbeitslosenquote Juni 2,1% (VM 2,2%), saisonbereinigt 2,3% SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.07. - Übernahmeangebote: - Panalpina: DSV bietet 2,375 eigene Aktien pro Panalpina-Aktie (26.6.-17.07.) - Alpiq: CSA bietet 70 Fr./Aktie (24.7.-7.9.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Lalique: Bezugsfrist vom 3.-9. Juli EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Burckhardt Compression (6,00 Fr.) per 15.7.: - PEH (2,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1148 - USD/CHF: 0,9944 - Conf-Future: +20 BP auf 163,97% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,580% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,19% auf 9'976 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Montag): +0,14% auf 9'994 Punkte - SLI (Montag): -0,04% auf 1'531 Punkte - SPI (Montag): +0,16% auf 12'089 Punkte - Dow Jones (Montag): -0,43% auf 26'806 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -0,78% auf 8'098 Punkte - Dax (Montag): -0,20% auf 12'544 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,14% auf 21'565 Punkte STIMMUNG - Leichter erwartet - Zurückhaltung vor Berichtssaison

