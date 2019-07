Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Logitech: Guerrino De Luca gibt VR-Präsidium ab - Wendy Becker soll folgen - Roche: Phase III MINISTONE-2 Studie mit Baloxavir hat Ziele erreicht - Zurich Insurance: EMEA-Chefin Blanc verlässt die Gruppe nach wenigen Monaten - Airopack Technology verschwindet per 1. November 2019 von der SIX - Ascom gewinnt Auftrag von rund 1 Mio Fr. in Deutschland - Edmond de Rothschild Holding hält 99,59% an Edmond de Rothschild (Suisse) - Gurit verlängert Lieferauftrag im Windturbinengeschäft um zwei Jahre erwartet aus Vertragsverlängerung Umsatz von 175-200 Mio Fr. - KTM H1: Absatz steigt um 7% - 136'000 Fahrzeuge verkauft - Valora kündigt Verträge mit Franchisebetreibern der Avec-Shops - Züblin ernennt Roland Friederich zum Nacholger von Bakaleynik als CEO NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aevis meldet Eigenanteil von <3% - Aluflexpack meldet verschiedene Beteiligungen nach Börsengang - Forbo: Blackrock erhöht Anteil auf 3,25% - Geberit: BlackRock meldet Anteil von 5,03% - Lalique: Dharampal Satyapal meldet Anteil von 19,66%; Silvio Denz hält 66,71% - Valartis: MCG/Valartis melden Anteil von 65,32% - Valiant: Highclere International senkt Anteil auf 2,99% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Keine Termine bekannt Donnerstag: - Keine Termine bekannt Freitag: - Dottikon: GV WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - DE: PMI Dienste Juni (09.55) - EU: PMI Dienste Juni (10.00) - GB: PMI Dienste Juni (10.30) - USA: ADP-Beschäftigung Juni (14.15) Handelsbilanz Mai (14.30) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (14.30) PMI Dienste Juni (15.45) Auftragseingang Industrie Mai (16.00) Auftragseingang langlebige Güter Mai (16.00) ISM-Index Dienste Juni(16.00) Energieministerium Ölbericht (16.30) - CH: BFS Landesindex der Konsumentenpreise Juni (Donnerstag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.07. - Übernahmeangebote: - Panalpina: DSV bietet 2,375 eigene Aktien pro Panalpina-Aktie (26.6.-17.07.) - Alpiq: CSA bietet 70 Fr./Aktie (24.7.-7.9.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Lalique: Bezugsfrist vom 3.-9. Juli EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Ypsomed (0,55 Fr.) per 15.7.: - PEH (2,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1116 - USD/CHF: 0,9848 - Conf-Future: +27 BP auf 163,58% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,516% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,21% auf 10'042 Punkte (08.10 Uhr) - SMI (Dienstag): +0,51% auf 10'021 Punkte - SLI (Dienstag): +0,32% auf 1'537 Punkte - SPI (Dienstag): +0,50% auf 12'118 Punkte - Dow Jones (Dienstag): +0,26% auf 26'787 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,22% auf 8'109 Punkte - Dax (Dienstag): +0,04% auf 12'527 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,64% auf 21'615 Punkte STIMMUNG - Rekordfahrt dauert an

tt/kw