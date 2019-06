Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis sieht umfangreiche Wirksamkeit von Cosentyx mit Daten untermauert - Aluflexpack-IPO: Preisspanne für neue Aktien bei 20 bis 26 Fr. - Also sieht alle Bedingungen zur Übernahme der polnischen ABC Data erfüllt - Hiag und SIX beenden Gespräche über Secure Swiss Cloud Service Hiag erwartet tieferen Gewinn im H1 und revidiert Ergebniserwartungen für 2019 - New Venturetec: VR lehnt Aktionärsantrag auf Auflösung der Gruppe ab - Oerlikon und MT Aerospace spannen im 3D-Druck für Luft- und Raumfahrt zusammen - SHL: Bundesverwaltungsgericht lehnt Beschwerde von chinesischen Investoren ab NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Raiffeisen diskutiert Reformvorschläge im Vorfeld von Herbst-DV prüft Verselbständigung der Niederlassungen von Raiffeisen Schweiz BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Geberit: BlackRock meldet Anteil von 5% - Lonza: TIAA-CREF senkt Anteil unter 3% - Rapid Nutrition meldet eigene Veräusserungspositionen von 5,89% - Temenos: BlackRock meldet Anteil von 5,03%/0,05% PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - keine Ankündigungen Dienstag: - CPH: Investorentag Mittwoch: - GV: Addex WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: Arbeitskosten (11.00 Uhr) - US: Empire State Index (14.30 Uhr) NAHB-Index (16.00 Uhr) - CH: KOF Consensus Forecast (Dienstag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.06. - Übernahmeangebote: - Edmond Rothschild: Familie B. Rothschild bietet 17'945 Fr./Aktie (Nachfrist von 14.6.-27.6.) - Panalpina: DSV bietet 2,375 eigene Aktien pro Panalpina-Aktie (28.5.-26.6.) - Alpiq: CSA bietet 70 Fr./Aktie (24.7.-7.9.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Aluflexpack (per 28. Juni) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Warteck: Kapitalerhöhung mit Bezugsrechtangebot (3.-12.6.) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Sonova (2,90 Fr.) - TKB (2,80 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1206 - USD/CHF: 0,9994 - Conf-Future: +36 BP auf 161,86% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,443% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,28% auf 9'875 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Freitag): -0,14% auf 9'848 Punkte - SLI (Freitag): -0,41% auf 1'503 Punkte - SPI (Freitag): -0,19% auf 11'891 Punkte - Dow Jones (Freitag): -0,07% auf 26'090 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -0,52% auf 7'797 Punkte - Dax (Freitag): -0,60% auf 12'096 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +0,03% auf 21'124 Punkte STIMMUNG - Warten auf US-Notenbank

