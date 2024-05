Morning Briefing - International Teil

FRANKFURT (awp international)

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - REKORDRALLY GEHT WEITER - Seinem Rekord zur Wochenmitte dürfte der Dax am Donnerstag einen weiteren Höchststand folgen lassen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Xetra-Start mit plus 0,2 Prozent erstmals knapp über 18 900 Punkte. Tags zuvor hatte der Dax bei 18 892 Punkten einen Rekord erreicht. Die wichtigsten US-Börsenindizes hatten am Vorabend die US-Inflationszahlen mit neuen Höchstständen gefeiert. Der Preisauftrieb hatte sich im April etwas abgeschwächt. Dies nährte die Hoffnung, dass die zuletzt fragliche Zinswende in den USA doch wieder näher rückt. Notenbankchef Jerome Powell hatte aber erst am Dienstag gegenteilige Signale gesendet.

USA: - REKORDE - Eine abgeschwächte Inflation hat den US-Aktienmärkten am Mittwoch neue Zinssenkungsfantasie und Höchststände beschert. Der Dow Jones Industrial erklomm im späten Handel ein Rekordhoch bei 39 935 Punkten und schloss 0,88 Prozent höher bei 39 908,00 Zählern. Die Teuerung in den USA hat sich im April etwas verringert. Die Kerninflationsrate ohne Energie und Nahrungsmittel sank im Jahresvergleich auf 3,6 Prozent. Zwar sei dies mit dem Inflationsziel der US-Notenbank von 2 Prozent nach wie vor unvereinbar, dürfte die jüngsten Zinssenkungserwartungen aber nicht dämpfen, glaubt Helaba-Volkswirt Ulrich Wortberg. Dies gelte umso mehr, da die zeitgleich veröffentlichten Einzelhandelsumsätze im April stagniert und damit klar enttäuscht hätten.

ASIEN: - KURSGEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag zugelegt. Die positive Stimmung an den US-Aktienmärkten mit neuen Rekorden sorgte auch in Asien für Rückenwind. Die Inflation in den USA hatte sich abgeschwächt und damit die Hoffnung auf Zinssenkungen in den USA belebt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte im späten Handel um rund ein Prozent zu. Der CSI 300 mit den wichtigsten Werten der Festlandbörsen Chinas gewann 0,8 Prozent. Der Hang Seng in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong legte mit 1,6 Prozent nach der Feiertagspause am Vortag besonders deutlich zu.

DAX 18869,36 0,82% XDAX 18873,21 0,55% EuroSTOXX 50 5100,90 0,41% Stoxx50 4535,24 0,28% DJIA 39908,00 0,88% S&P 500 5308,15 1,17% NASDAQ 100 18596,65 1,49%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 131,98 0,15%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0885 0,00% USD/Yen 153,86 -0,66% Euro/Yen 167,48 -0,65%

ROHÖL:

Brent 83,13 0,38 USD WTI 79,05 0,42 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 7.15 Uhr:

- Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) bekräftigt Sparkurs, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Nach neuen US-Zöllen auf chinesische Elektroautos: Wolfgang Niedermark, Mitglied der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), fordert von der EU einen besseren Schutz der heimischen Produktion, Neue Osnabrücker Zeitung

- Experten: Hamas im Gaza-Krieg noch lange nicht besiegt, WSJ

- Insa-Umfrage zur EU-Wahl: AfD verliert weiter, T-Online

- Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland knapp 295 000 Wohnungen fertiggestellt, Table Media

- Der bildungs- und forschungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Thomas Jarzombek, hat die Bafög-Reformpläne der Bundesregierung als "absolut enttäuschend" kritisiert, Gespräch, Rheinische Post

- FDP-Parlamentsgeschäftsführer Johannes Vogel hat in der Debatte um einen höheren Mindestlohn steuerliche Entlastungen für kleinere Einkommen gefordert, Gespräch, Rheinische Post

- Ifo-Chef Clemens Fuest hält Sondervermögen für Investitionen für sinnvoll. Ökonom lobt Vorschlag, um Infrastruktur zu modernisieren, Bundeshaushalt müsse konsumtive Ausgaben senken, Neue Osnabrücker Zeitung

- Die Partei von Österreichs Kanzler Karl Nehammer, die konservative ÖVP, will künftig straffällig gewordene Asylbewerber in Gefängnisse im Kosovo verlegen, Gespräch mit Innenminister Gerhard Karner (ÖVP), Welt

- Die CDU will die Familien steuerlich entlasten und schlägt eine umfangreichere Absetzbarkeit der Kinderbetreuungskosten für Eltern und Grosseltern vor, Bild

bis 23.45 Uhr:

- "Ich sehe uns nicht in den nächsten Monaten oder Quartalen an die Börse gehen", Gespräch mit Ardian-Vorstandsmitglied und Deutschlandchef Jan Philipp Schmitz, FAZ

- "Das Wachstum Künstlicher Intelligenz wird die Energiesysteme weltweit auf die Probe stellen", Gespräch mit dem Wirtschaftshistoriker Daniel Yergin, HB

- 66 Prozent der Eltern mit Kindern unter zehn Jahren, die in Teilzeit beschäftigt sind, würden lieber "vollzeitnah" oder in Vollzeit arbeiten, wenn Rahmenbedingungen wie die Kita-Betreuung gesichert wären, HB

- "Wir sind nicht der kranke, aber der alternde Mann", Gespräch mit Wirtschaftsweiser Ulrike Malmendier über Wege aus der Konjunkturschwäche, die Finanzierbarkeit von Reformen und über einen internen Streit, HB

bis 21.00 Uhr:

- Wolfgang Schlangmann, der zwischen 2021 und 2024 Vorstand sowie Aufsichtsrat bei Esprit war, sieht für die Filialen des insolventen Modekonzerns keine Perspektive mehr, Gespräch, Rheinische Post

- Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) hat die Haushälter der schwarz-roten Koalition aufgefordert, ihre Sparpolitik zu überdenken, Gespräch, Welt

- Die Vorsitzende des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Monika Schnitzer spricht sich gegen Strafzölle der EU gegenüber China aus, Gespräch, ZDF

