Morning Briefing - International Teil 1

DEUTSCHLAND: - TENDENZ - Zum Ende einer recht starken Woche scheint sich im Dax am Freitag zunächst wenig zu tun. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start wenige Punkte tiefer auf 18.442 Punkte. Im bisherigen Wochenverlauf hat der Dax über ein Prozent zugelegt und es winkt damit die dritte Stabilisierungswoche. Die massive Kurskorrektur von Mitte Juni hat er bis auf rund 100 Punkte grösstenteils aufgeholt, und kann langsam sogar wieder auf den Mai-Rekord bei 18.892 Punkten schielen. Impulse von der Wall Street fehlen, da am 4.Juli wegen des "Independence Days" nicht gehandelt wurde. Dafür folgt an diesem Freitag mit dem US-Arbeitsmarktbericht noch das Wochenhighlight. Er wird nach der eingeleiteten Zinswende in Europa auf Signale abgeklopft, ob die US-Notenbank bald folgen kann.

USA: - KEIN HANDEL WEGEN FEIERTAG -

ASIEN: - CHINA SCHWACH, NIKKEI WENIG VERÄNDERT NACH REKORD - Dem japanische Leitindex Nikkei 225 ist am Freitag nach einem Rekordhoch von gut 41.100 Punkten im frühen Handel die Puste ausgegangen. Kurz vor Handelsschluss notierte der Index mit 40.849 Punkten leicht im Minus. Der CSI 300 mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen sank im späten Handel um gut ein Prozent. Der technologiewertelastige Hang-Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong fiel ebenfalls um rund ein Prozent.

DAX 18450,48 0,41% XDAX 18463,13 0,27% EuroSTOXX 50 4987,48 0,44% Stoxx50 4531,71 0,51% DJIA (Mittwoch) 39308,00 -0,06% S&P 500 (Mittwoch) 5537,02 0,51% NASDAQ 100 (Mittwoch) 20186,63 0,87%

---------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL ----------

RENTEN:

Bund-Future 130,66 +0,08%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0822 0,09% USD/Yen 160,65 -0,39% Euro/Yen 173,85 -0,305

ROHÖL:

Brent 87,17 -0,26 USD WTI 83,72 -0,16 USD

---------- PRESSESCHAU ----------

- Der Rüstungskonzern Rheinmetall verlangt mehr Investitionen in die Sicherheit und ein Aufstocken des Verteidigungsetats auf jährlich 85 Milliarden Euro, Gespräch mit Konzernchef Armin Papperger, Table Media - Der gesundheitspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Andrew Ullmann, mahnt eine gute Vorbereitung auf eine mögliche Verbreitung des Vogelgrippe-Erregers in Europa an, Gespräch, Rheinische Post - Der Gesundheitsexperte der Unionsfraktion im Bundestag, Tino Sorge (CDU), zeigt sich trotz der Ausbreitung des Vogelgrippe-Erregers bei Milchkühen in den USA und vereinzelter Übertragungen auf Menschen gelassen, Gespräch, Rheinische Post - Henning Höne, Fraktionschef der FDP im nordrhein-westfälischen Landtag, fordert umfassende Änderung bei der Art, wie Fördergelder vergeben werden, Gespräch, Rheinische Post - Warum eine Eurokrise nach der Frankreichwahl nicht ausgeschlossen ist, Gastbeitrag von Allianz-Chefvolkswirt Ludovic Subran, FAZ - "Es muss für alle erschwinglich sein", Gespräch mit Jakob Thevis, Zentrum für Europäischen Verbraucherschutz, über die Kosten einer Elementarschadenversicherung für alle, FAZ - Fressnapf will mit frischem Kapital und Übernahmen in Europa wachsen, Gespräch mit Gründer Torsten Toeller, HB - Dertour rechnet nach FTI-Pleite mit Rekordgewinn, Gespräch mit Geschäftsführer Ingo Burmester, HB - Ampelpolitiker fordern dauerhafte Kontrollen der deutschen Aussengrenzen, HB - CDU-Abgeordnete im Europäischen Parlament fordern von der neuen EU-Kommission einen Europäischen Stahlpakt, HB - Pistorius scheitert in Haushaltsverhandlung mit Milliardenforderung: Statt um 6,7 soll der Wehretat um weniger als 1,2 Milliarden Euro steigen - Opposition kritisiert Rüstungskäufe ohne hinterlegte Finanzmittel, Bild - Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Markus Söder hat scharfe Kritik an den geplanten Strafzöllen gegen chinesische E-Autos geäussert, Gespräch, Welt Fernsehen

