FRANKFURT (awp international)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - DEUTLICH IM PLUS - Der Dax dürfte am Donnerstag eine späte Erholung an den US-Börsen mit deutlichen Gewinnen aufgreifen. Zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt wurde der deutsche Leitindex vom Broker IG zwei Prozent höher auf 25.200 Punkte taxiert. Er würde damit wieder über die runde Marke von 25.000 Punkten zurückkehren, bei der auch seine 200-Tage-Indikatorlinie verläuft. Am Vortag war er noch auf ein Tief seit Juli abgesackt. In New York setzte am Vortag kurz nach dem europäischen Handelsschluss eine deutliche Erholung ein. Der Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners sprach am Morgen gar von einer "beeindruckenden Trendwende". Der Nasdaq 100 konnte sich knapp über dem Tief des Kurseinbruchs vom vergangenen Freitag fangen und seine anfangs nochmals heftigen Verluste fast noch ausgleichen. Seine Korrektur vom Rekordhoch im Oktober hatte er auf bis zu 20 Prozent ausgeweitet.

USA: - NASDAQ ZUM HANDELSENDE NUR NOCH LEICHT IM MINUS - Der technologielastige Nasdaq-100-Index hat sich am Mittwoch nach zunächst weiteren deutlichen Verlusten gefangen. Dass er trotz eines Absackens unter 25.000 Punkte kurz nach dem Börsenstart nicht auch noch unter das Tief vom Freitag fiel, erleichterte. Im weiteren Handelsverlauf setzte daraufhin eine allgemeine Erholung ein. Vor dem Thanksgiving-Feiertag am Donnerstag und dem verkürzten Handelstag am Freitag gab der Nasdaq 100 letztlich nur um 0,64 Prozent auf 26.046,90 Punkte nach. Im frühen Geschäft war es zeitweise um knapp 5 Prozent abwärts gegangen und damit fast auf das April-Tief am Freitag bei 24.910 Punkten. Dem Wall-Street-Index Dow Jones Industrial gelang nach einem Tagesverlust von etwas mehr als 2 Prozent der Dreh ins Plus. Er schloss 0,33 Prozent höher bei 50.182,95 Punkten. Der breite S&P 500 verringerte sein Minus zugleich auf 0,25 Prozent und damit auf 7.182,78 Zähler

ASIEN: - NIKKEI 225, KOSPI UND HANG SENG IM PLUS; CSI 300 IM MINUS - In Asien hat der Grossteil der Aktienmärkte am Donnerstag zugelegt. Sie profitierten davon, dass die US-Technologieaktien am Mittwoch ihre Verluste im Handelsverlauf deutlich reduziert haben. So zogen die Indizes in Japan, Hongkong, Südkorea und Taiwan an. Leichte Verluste gab es dagegen an den chinesischen Festlandsmärkten.

DAX 24702,13 -1,26% XDAX 25129,51 -0,16% EuroSTOXX 50 5894,46 -1,82% Stoxx50 5196,22 -1,19% DJIA 50182,95 0,33% S&P 500 7182,78 -0,25% NASDAQ 100 26046,90 -0,64%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

Bund-Future 123,11 -0,27%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0965 -0,10% USD/Yen 159,12 -0,07% Euro/Yen 174,47 -0,17%

BITCOIN:

Bitcoin (USD, Bitstamp) Bitcoin 60.326 -0,09% ROHÖL: ^ Brent 95,15 +0,54 USD WTI 84,21 +0,53 USD

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PRESSESCHAU

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bis 06.30 Uhr - Olexander Perzowskyj, Chef der ukrainischen Bahn: Ukraine spricht mit Deutscher Bahn über Drohnenabwehr, Interview, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) - Trotz der gestiegenen Arbeitslosigkeit konnten laut dem Fachkräftereport des Kompetenzzentrums Fachkräftesicherung (Kofa) am Institut der deutschen Wirtschaft (IW) allein im September knapp 370.000 Stellen nicht mit Jobsuchenden besetzt werden, Rheinische Post - Die schwarz-rote Koalition kürzt die steuerliche Förderung für energetische Sanierungen bei selbst genutzten Eigenheimen; sie sinkt von bisher 20 Prozent und maximal 40.000 Euro auf 15 Prozent und maximal 30.000 Euro. Der zuständige Finanzpolitiker und CDU-Bundestagsabgeordnete Matthias Hiller bestätigte dies, Bild - Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hält eine erneute Kanzlerkandidatur von Friedrich Merz unter bestimmten Bedingungen für möglich, Interview, Bild - Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) plädiert dafür, ihre Kinder in den ersten drei Lebensjahren ohne Fernsehen, Smartphone oder iPad-Kontakt aufwachsen zu lassen, Interview, Bild - Die mittelständischen Autozulieferer in Deutschland fahren ihre Investitionen im Inland weiter zurück. Das ergibt eine Umfrage des Verbands der Automobilindustrie (VDA), Funke Medien

bis 23.15 Uhr - Abschied von der ökonomischen Wunschwelt, Gastbeitrag des Direktors des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft Michael Hüther, BöZ - Die EU will heimische Produkte bevorzugen. Warum das die Standortprobleme nicht löst - und was Wirtschaft und Politik stattdessen anpacken müssen, Gastbeitrag von Peter Adrian, Präsident der Deutschen Industrie und Handelskammer (DIHK), HB - Unionsfraktionschef Thorsten Frei sieht bei der Einkommensteuer keine Möglichkeit zum vollständigen Ausgleich der kalten Progression, Gespräch, Podcast Table - Der russische Präsident Wladimir Putin will nach Worten von US-Unterhändler Jared Kushner im Angriffskrieg gegen die Ukraine keine Atomwaffen benutzen, Gespräch Podcast MD Meets - Die SPD-Fraktionsvize Wiebke Esdar pocht auf die Umsetzung der Einkommensteuerreform zum Jahreswechsel, Gespräch Spiegel

bis 21.00 Uhr - Das Münchener Rüstungsunternehmen Helsing prüft die Übernahme des niederländischen Marschflugkörperherstellers Destinus, HB - Verteidigungsstaatssekretär Jens Plötner hat scharfe Kritik an der Rüstungsindustrie geübt. "Wir sind leider in der Situation, dass viele Landsysteme nicht pünktlich kommen." Daher befinde sich das Verteidigungsministerium nun "in sehr ernsten Gesprächen mit den Rüstungsunternehmen", Interview, HB - Jens Südekum ist der wirtschaftspolitische Berater von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD). Der Ökonom sagt, wie es um Deutschland steht, wie schlimm die hohen Schulden sind und wie die Kapitalrente das Wachstum stärken kann, Interview, FAZ - Der Chef des Energiekonzerns EnBW, Georg Stamatelopoulos, kritisiert die Regierung, warnt vor einer Milchmädchenrechnung beim Bau neuer Gaskraftwerke und fordert "Deutschlandgeschwindigkeit" für Netzanschlüsse, Interview, HB - Das Bundesverteidigungsministerium will für rund eine Milliarde Euro israelische Artillerieraketen beschaffen, Table.Briefings