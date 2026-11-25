FRANKFURT (awp international)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - LEICHT IM PLUS - Der Dax erweist sich am Mittwoch im Umfeld der internationalen Technologiesektor-Turbulenzen als relativ robust. Dies zeigt sich mit einem vorbörslich leichten Plus, während in Asien die Kurse nachgaben und die Indikationen für die US-Börsen weiter im Minus liegen. Zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt wurde der deutsche Leitindex vom Broker IG 0,2 Prozent höher auf 25.070 Punkte taxiert. Im Anschluss an die Erholungsrally wegen der Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze ist im KI-Bereich schnell wieder Ernüchterung eingekehrt. Die am Markt geläufige Erkenntnis ist, dass Anschlusskäufern die Überzeugung fehlte. Laut der Commerzbank bleiben Investoren besorgt angesichts der Bewertungen, der zunehmenden Abhängigkeit von Fremdkapitalfinanzierung sowie der Frage, ob künftige Erträge den Umfang der KI-bezogenen Investitionsausgaben rechtfertigen können.

USA: - DOW IM PLUS; NASDAQ IM MINUS - Auf die Erleichterungsrally in der US-Technologiebranche nach der Rückkehr des Nvidia-Chefs ist am Dienstag ein Rückschlag gefolgt. Die kräftige Erholung zum Wochenstart, von der vor allem Tech-Aktien profitiert hatten, wurde mit Gewinnmitnahmen quittiert. Dem überwiegend mit Standard-Werten bestückten Dow Jones Industrial dagegen gelang schon recht früh im Handelsverlauf der Sprung zurück ins Plus. Der technologielastige Index Nasdaq 100 , der tags zuvor um fast 7 Prozent hochgesprungen war, beendete den Tag 1,99 Prozent im Minus mit 26.214,17 Punkten. Damit könnten einige Marktbeobachter recht haben, die schon am Montag gewarnt hatten, dass die Talsohle für die Kurse so mancher Tech-Werte wahrscheinlich noch nicht erreicht sei. Der Wall-Street-Index Dow Jones legte dagegen um 0,85 Prozent auf 50.018,70 Punkte zu und baute damit sein Erholungsplus vom Vortag von 3,0 Prozent noch etwas aus. Der breite S&P 500 verlor zugleich 0,50 Prozent auf 7.201,09 Zähler.

ASIEN: - DEUTLICH IM MINUS - An den asiatischen Aktienmärkten ist es am Mittwoch vor allem wegen einer Schwäche der Technologieaktien deutlich nach unten gegangen. Vor allem an den technologielastigen Börsen in Japan, Südkorea oder Taiwan gab es heftige Verluste. So verlor der südkoreanische Leitindex Kospi mehr als sechs Prozent. In Tokio sank der Nikkei 225 kurz vor Handelsende um mehr als zwei Prozent. Moderatere Verluste gab es in China und Hongkong.

DAX 25017,81 -1,26% XDAX 25170,92 -0,85% EuroSTOXX 50 6003,76 -1,16% Stoxx50 5258,65 -0,52% DJIA 50018,70 0,85% S&P 500 7201,09 -0,50% NASDAQ 100 26214,17 -1,99%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

Bund-Future 123,04 0,00%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0933 -0,30% USD/Yen 159,48 0,15% Euro/Yen 174,36 -0,15%

BITCOIN:

Bitcoin (USD, Bitstamp) Bitcoin 59.112 -1,06%

ROHÖL:

Brent 90,55 -0,85 USD WTI 81,04 -1,01 USD

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PRESSESCHAU

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bis 06.15 Uhr - BSW-Chefin Mohamed Ali lehnt Tolerierung einer möglichen AfD-Regierung in Sachsen-Anhalt ab, Gespräch, Rheinische Post - Ifo-Chef Clemens Fuest wirft der Bundesregierung ein Versagen bei der Konsolidierung des Bundeshaushalts 2027 vor, Gespräch, Rheinische Post - Angesichts klammer Kassen fordert der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds (DStGB), André Berghegger, den Bund zu einer zeitnahen Bereitstellung von Entlastungen auf, Gespräch, Rheinische Post - Die gesetzlichen Pflegekassen fordern den Bund angesichts der angespannten Finanzen zu weitreichenden Garantien auf, Gespräch mit dem Vorstandsvorsitzenden des GKV-Spitzenverbandes Oliver Blatt, Rheinische Post - Vor dem BSW-Bundesparteitag haben sich die Fraktionschefs der Partei in Ostdeutschland geschlossen für den "Magdeburger Weg" und eine Zusammenarbeit mit der AfD ausgesprochen, T-Online - Der CDU-Haushaltspolitiker und Bundestagsabgeordnete Yannick Bury fordert, den Sinn und Erfolg von Weiterbildungsmassnahmen der Bundesagentur für Arbeit (BA) grundsätzlich zu überprüfen, Gespräch, Bild - Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) hat sich im Streit über die Zukunft der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren für einen Kompromiss ausgesprochen, Gespräch, Politico

bis 23.15 Uhr - Europas Eiweissversorgung hängt stark von Lieferungen aus China ab. Die Abhängigkeiten sind laut einer Studie der Non-Pro-fit-Organisation WePlanet ähnlich stark wie bei Öl und Gas, HB - Wie verändert Digitalisierung die Anforderungen an Berufseinsteiger? Jutta Rump, Direktorin des Instituts für Beschäftigung und Employability, erwartet mehr Einstellungen, wenn KI sich etabliert hat, Gespräch, HB - Die CIA und das Office of the Director of National Intelligence haben einen Cyber-Sicherheitsvorfall gemeldet. Geheimhaltungsbedürftige Verschlusssachen waren jedoch nicht betroffen, New York Times - Der zurückgekehrte Nvidia-Chef Jensen Huang hat vor Mitarbeitern bekräftigt, dass er den Chip-Konzern ohne designierte Nachfolger für ihn führen will, CNBC und Wired

21.00 Uhr - Die US-Regierung debattiert, ob sie iranische Führer ins Visiert nehmen sollte, um Hardliner des Regimes zu beseitigen, NBC - Europas grösster Kupferproduzent Aurubis fordert ein Entgegenkommen in der Klimapolitik. Das Erreichen der Klimaziele 2040 sei für Teile der Industrie unrealistisch, Gespräch mit Vorstandschef Toralf Haag, Zeit - Konzeption, Technik und Aufwand der Satelliten-Konstellation der Bundeswehr stehen in grossen Teilen fest. Ein Vertrag könnte schon in wenigen Wochen unterschrieben werden. Die Kosten des Satellitenprogramms "Satcom BW 4" belaufen sich auf 15 Milliarden Euro. Darin enthalten sind Mehrwertsteuer und Betriebskosten auf zehn Jahre, HB - Nach dem Streit der Bafin mit den früheren Vorständen und Aufsichtsräten führt bereits der zweite Sonderbeauftragte den Vorstand der Raiffeisenbank Plankstetten. Marcus Leiendecker sagt, für Hilfe der BVR-Sicherungseinrichtung gebe es "derzeit keinerlei Anzeichen", Interview, BöZ - Der Bund musste bisher fast zwei Millionen Euro aufwenden, um die Missstände am Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit in Saarbrücken (Cispa) aufzuklären. Obendrein hält sich das Ministerium zu Fragen bedeckt, warum nicht früher Vorwürfen einer gefährlichen Nähe zu China durch den Aufsichtsrat oder die Gesellschafter nachgegangen und durchgegriffen wurde, HB - Europas Eiweissversorgung hängt stark von Lieferungen aus China ab. Die Abhängigkeiten sind laut einer Studie der Non-Pro-fit-Organisation WePlanet ähnlich stark wie bei Öl und Gas, HB - Die EU-Kommission will das Cloud-Geschäft von Google in Zukunft strenger regulieren. Dafür soll die Sparte des Alphabet-Konzerns als Gatekeeper unter den Digital Markets Act (DMA) fallen, HB - Wie verändert Digitalisierung die Anforderungen an Berufseinsteiger? Jutta Rump, Direktorin des Instituts für Beschäftigung und Employability, erwartet mehr Einstellungen, wenn KI sich etabliert hat, Gespräch, HB