FRANKFURT (awp international)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - WEITERE VERLUSTE ERWARTET - Anleger müssen sich am Dienstag am deutschen Aktienmarkt auf Kursverluste einstellen. Der Broker IG Markets taxierte den Dax zwei Stunden vor der Eröffnung des Xetra-Handels auf 26.464 Punkte, was im Xetra-Vergleich ein Minus von einem halben Prozent bedeutet. Nach seinem schwachen Wochenauftakt fällt er damit weiter von seinem Rekord vom Donnerstag zurück. Geopolitisch bleiben die Anleger in Wartestellung und so prägt das KI-Thema vor den am Abend erwarteten Nvidia-Zahlen erneut die Kurslage. An der Nasdaq-Börse gab es am Vorabend den nächsten Kursrutsch in der Branche und über Nacht sind dann die Aktien chinesischer Internetkonzerne wie Alibaba oder Baidu unter Druck geraten. Die US-Regierung verhängt neue Einschränkungen für den Export hochmoderner KI-Chips in Länder wie Singapur und Malaysia, um China die Nutzung der Halbleiter zu erschweren. "Washington hat sich eine besonders ungünstige Woche ausgesucht, um den Druck auf die boomende Rechenzentrumsbranche in Südostasien zu erhöhen", schrieb dazu der Marktbeobachter Stephen Innes mit Blick auf eine anstehende Asien-Reise des US-Präsidenten Donald Trump, auf der er sich am Donnerstag mit Chinas Staatschef Xi Jinping und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin treffen will.

USA: - DEUTLICH IM MINUS - Der Ausverkauf an der US-Technologiebörse Nasdaq hat sich auch am Montag fortgesetzt. Marktbeobachter verwiesen auf zunehmende Inflations- und Zinssorgen. Ausserdem belasteten die Unsicherheit vor dem Börsengang (IPO) des KI-Plattformbetreibers Anthropic und wegen der weiteren Entwicklung beim KI-Halbleitergiganten Nvidia . Der Auswahlindex Nasdaq 100 erlitt mit einem Minus von 2,67 Prozent auf 27.197,15 Punkte den dritten Verlusttag in Folge. Langsam aber sicher rückt wieder das Kurstief seit April bei 26.606 Zählern in Sichtweite, auf welches der Auswahlindex vor anderthalb Wochen abgerutscht war. Da hatte ihn die Angst vor einer stärkeren KI-Regulierung nach dem Sieg der Demokraten bei den Parlaments-Zwischenwahlen erschüttert. Sein Jahresgewinn von zeitweise 24 Prozent ist inzwischen auf 7,7 Prozent zusammengeschmolzen, womit sich der grosse Vorsprung auf den Dow Jones Industrial fast komplett in Luft aufgelöst hat. Der von traditionellen Branchen dominierte Leitindex sank zu Wochenbeginn um 1,41 Prozent auf 51.608,17 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,92 Prozent auf 7.416,59 Punkte bergab - in der Jahresbilanz hat er den Nasdaq 1090 mit plus 8,3 Prozent inzwischen überholt.

ASIEN: - VERLUSTE - Neue Einschränkungen durch die US-Regierung für den Export hochmoderner KI-Chips in Länder wie Singapur und Malaysia haben die Aktienmärkte Asiens am Dienstag belastet. Mit dem Schritt wollen die USA dem Rivalen China die Nutzung solcher Halbleiter erschweren. Die Massnahmen sollen sowohl den Schmuggel von Technik nach China verhindern als auch den Zugriff chinesischer Kunden auf Computerkapazitäten in anderen Ländern eindämmen. "Washington hat sich eine besonders ungünstige Woche ausgesucht, um den Druck auf die boomende Rechenzentrumsbranche in Südostasien zu erhöhen", schrieb dazu der Marktbeobachter Stephen Innes mit Blick auf eine anstehende Asien-Reise des US-Präsidenten Donald Trump, auf der er sich am Donnerstag mit Chinas Staatschef Xi Jinping und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin treffen will. Der japanische Leitindex Nikkei 225 sank kurz vor dem Handelsende um 1,1 Prozent, der südkoreanische Kospi um 2,2 Prozent. In China fiel der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Festland-Werten zuletzt um rund ein halbes Prozent und der Hang-Seng-Index in Hongkong gab um 0,8 Prozent nach.

DAX 26.598,64 -0,57% XDAX 26.500,21 -1,06% EuroSTOXX 50 6.348,35 -0,60% Stoxx50 5.509,87 -0,23% DJIA 51.608,17 -1,41% S&P 500 7.416,59 -1,92% NASDAQ 100 27.197,15 -2,67%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

Bund-Future 121,98 +0,06%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1007 0,10% USD/Yen 159,23 -0,15% Euro/Yen 175,27 -0,33%

BITCOIN:

Bitcoin (USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 91,76 -0,68 USD WTI 84,92 -0,80 USD

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PRESSESCHAU

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bis 06.30 Uhr: - Vor dem Koalitionsausschuss an diesem Dienstag hat der Sozialverband Deutschland (SoVD) davor gewarnt, Stromsteuersenkung und Mütterrente gegeneinander auszuspielen, Gespräch mit Chefin Michaela Engelmeier, Rheinische Post - NRW-SPD nominiert Ex-Tischtennisspieler Timo Boll und DFB-Präsident Bernd Neuendorf für Bundesversammlung, Rheinische Post - Vor dem Treffen des Koalitionsausschusses am Dienstag mahnt die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) die Spitzen von Union und SPD eindringlich, die Stromsteuer zu senken, Gespräch mit Präsident Peter Adrian, Bild - Berlins Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) hält sich eine Kandidatur für den SPD-Bundesvorsitz offen, Gespräch, Bild - Der SPD-Bundestagsabgeordnete Philipp Rottwilm hat vorgeschlagen, eine Senkung der Stromsteuer durch den Abbau ineffizienter Subventionen zu finanzieren, Gespräch, Politico - SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf hat den Druck auf die Union erhöht, mit SPD, Grünen und Linken zu einer gemeinsam getragenen Kandidatur für die Ministerpräsidentenwahl in Sachsen-Anhalt zu kommen, Gespräch, Rheinische Post - Die BSW-Gründer und Vizeparteichefs Ralph Suikat und Jessica Tatti warnen eindringlich vor der Zusammenarbeit mit der AfD, wie sie das BSW in Sachsen-Anhalt gerade praktiziert, Gastbeitrag, T-Online

bis 23.15 Uhr: - Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) fordert von VW-Vorstand: Jobs sichern statt abbauen, Gespräch, NDR - Chevron vor Übernahme eines Mehrheitsanteils an Beacon Offshore Energy bei einer Unternehmensbewertung von fünf Milliarden US-Dollar, FT - Deutz-Chef will Millionen investieren, Gespräch mit Sebastian Schulte, HB - "Die IPO-Schwäche ist eher ein deutsches und britisches Phänomen", Gespräch mit Six-Chef Björn Sibbern, HB - "Wer regelmässig trainiert, kündigt nicht", Gespräch mit FitX-Chef Markus Vancraeyenest, HB - Geplante Lockerung des Kündigungsschutzes ist ein Fehler, Gastbeitrag von CDA-Chef Dennis Radtke und ULA-Präsident Roland August, HB - Noch im Mai liess sich DB Cargo beim russischen Verkehrsministerium als Spediteur registrieren. Trotz Krieg könnten Hunderte Millionen Euro bei Putins Staatsbahn gelandet sein, HB - Der CDU-Politiker Pascal Reddig hat die Kommunikation zu der von Bundeskanzler Friedrich Merz angestrebten Senkung der Stromsteuer kritisiert, Gespräch, NTV - Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, verteidigt seinen Vorstoss zu Selbstzahler-Terminen für Kassenpatienten, Rheinische Post

bis 21.00 Uhr: - Die Uneinigkeit in der Bundesregierung über die personelle Neuaufstellung der Europäischen Zentralbank (EZB) löst zunehmenden Unmut in Finanzkreisen und Politik aus, HB - IIF-Chef Tim Adams hält den KI-Ausbau für ein makroökonomisches Risiko, nicht für ein Bankenrisiko. Tokenisierte Einlagen werden Stablecoins weit in den Schatten stellen, erwartet er - und wirft Europas Etablierten vor, eine ganze Generation auszusperren, Gespräch, BöZ - Mit dem digitalen Euro, den die Europäische Zentralbank plant, ist es wie mit einer Strasse: Wer eine neue Autobahn bauen will, muss nicht neue Autos entwerfen. Am besten wäre es, wenn die Europäische Union das kostspielige Projekt noch stoppt, Gastbeitrag von Ökonom Peter Bofinger, FAZ - Chemiekonzerne schliessen Anlagen, die Produktion sinkt - aber die Akademiker der Branche präsentieren sich in ihrer Stimmung stabil. Ihre Arbeitgeber bewerten sie indes höchst unterschiedlich, FAZ - Bitcoin & Co. sind heute viel leichter zu handeln. Das heisst aber noch nicht, dass sich ein Investment lohnt, Gastbeitrag von Dirk Hess, Geschäftsführer von nxtAssets, FAZ

/mis