Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - STABIL - Für den Dax geht es zum Wochenauftakt wohl wenig bewegt weiter. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor der Eröffnung des Xetra-Handels auf 26.755 Punkte, was wenige Zähler über seinem Freitags-Schlusskurs liegt. Er bleibt damit in Reichweite seines Rekordes vom Donnerstag, als der Leitindex kurz die Marke von 27.000 Punkten überschritten hatte. Die Themen Ölpreis, Geopolitik und der Megatrend Künstliche Intelligenz bleiben massgeblich. Letzteres wegen dem Börsengang des KI-Plattformbetreibers Anthropic und der Resultate von Nvidia. Diese bekommen in Zeiten der Führungskrise bei dem Chipriesen noch mehr Aufmerksamkeit. Der Aktienstratege Mislav Matejka von JPMorgan bleibt nach der Berichtssaison optimistisch für europäische Aktien. Er sieht bis zum Jahresende sowie im ersten Quartal weiteres Aufwärtspotenzial.

USA: - NASDAQ IM MINUS; DOW LEICHT IM PLUS - Verkäufe von Aktien aus der Halbleiterbranche haben am Freitag das Bild an der Wall Street und der Nasdaq-Börse geprägt. Investoren trieb die Sorge um, dass die Turbulenzen rund um das KI-Schwergewicht Nvidia politischen Druck auf die gesamte Chip-Branche zur Folge haben könnte. Der nicht zuletzt von Halbleiteraktien dominierte Nasdaq 100 fiel um 1,22 Prozent. Für die Börsenwoche stand aber ein Plus von 3,6 Prozent. Deutlich besser hielten sich vor dem Wochenende die Papiere der "Old Economy". Anleger schichteten aus Technologiewerten in Konsumtitel um. Das verhalf beispielsweise den Aktien von Coca-Cola zu einem Rekordhoch. Der Leitindex Dow Jones Industrial zeigte sich mit einem Plus von 0,10 Prozent stabil. Auf Wochensicht bringt er es auf plus gut zwei Prozent. Der S&P 500 verlor 0,40 Prozent. Hier sind die grossen Technologiewerte schwerer gewichtet als im Dow.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben zum Wochenstart keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Technologiewerte schwächelten weiter. Der Nikkei 225 büsste kurz vor dem Handelsende 2,4 Prozent ein. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Festland-Werten in China gab um 0,9 Prozent nach, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,8 Prozent zulegte.

DAX 26.749,95 -0,08% XDAX 26.783,72 0,29% EuroSTOXX 50 6.386,86 -0,19% Stoxx50 5.522,60 0,01% DJIA 52.347,55 0,10% S&P 500 7.561,67 -0,40% NASDAQ 100 27.943,74 -1,22%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

Bund-Future 122,00 0,12%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1023 0,00% USD/Yen 159,39 -0,26% Euro/Yen 175,70 -0,26%

BITCOIN:

Bitcoin 64.292 -1,56% (USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 95,79 -0,05 USD WTI 88,67 +0,11 USD

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PRESSESCHAU

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bis 06.30 Uhr: - Dritter US-Flugzeugträger erreicht Nahen Osten, New York Times - Der Präsident des Bundesrechnungshofes, Ansgar Heveling, fordert die Bundesregierung auf, die Mittel aus den Sondervermögen effizienter einzusetzen, Interview, Rheinische Post - Die Deutsche Bahn muss nach Ansicht des Bundesrechnungshofs Mängel bei der Projektplanung abstellen, Interview mit Rechnungshofpräsident Ansgar Heveling, Rheinische Post - Der Bund will die milliardenschweren Investitionen in das Schienennetz künftig strenger kontrollieren und die Boni der Bahn-Manager an konkrete Leistungsziele knüpfen, Bild - Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) warnt vor einem massiven Stellenabbau bei Krankenhäusern durch die jüngsten Reformen. Interview mit DKG-Chef Gerald Gass, Rheinische Post - Zahl psychisch erkrankter Soldaten deutlich gestiegen, Redaktionsnetzwerk Deutschland - Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) zweifelt an den integrierten Notfallzentren (INZ), die der Bund plant und die von Kliniken und Kassenärzten betrieben werden sollen, Interview mit DKG-Chef Gerald Gass, Rheinische Post - Die EU-Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann setzt mit Blick auf Europas Rolle in den bevorstehenden Ukraine-Verhandlungen auf europäisches Selbstbewusstsein und eine Person mit klarem Mandat, Interview, Rheinische Post - Im SPD-Machtkampf um den Parteivorsitz warnt der Vorsitzende der NRW-Landesgruppe im Bundestag, Oliver Kaczmarek, vor einem Schaden für die Partei, Interview, Rheinische Post - Die Vize-Vorsitzende der SPD-Fraktion, Siemtje Möller, hat eigene europäische Initiativen in den anstehenden Ukraine-Friedensverhandlungen gefordert, Interview, Rheinische Post - Mit Blick auf die anstehenden Ukraine-Friedensverhandlungen hat der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Thomas Röwekamp (CDU), militärisch unterlegte Sicherheitsgarantien gefordert, Interview, Rheinische Post - Die Grünen-Verteidigungspolitikerin Sara Nanni hat ein zögerliches Vorgehen Europas bei den anstehenden Ukraine-Friedensverhandlungen kritisiert, Interview, Rheinische Post

bis 20.30 Uhr: - Hubertus Heil will im Fall seiner Wahl zum SPD-Vorsitzenden das Profil der Partei wieder schärfen, Interview, ARD-Sendung Bericht aus Berlin - CSU-Chef Markus Söder will im Koalitionsstreit um die Senkung der Stromsteuer die Ausweitung der Mütterrente nicht antasten, Interview, ZDF-Sendung Berlin direkt - Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, warnt vor einer zunehmenden politischen Einflussnahme auf die Europäische Zentralbank (EZB). "Auf dem Spiel steht die Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank", Gastbeitrag, HB - Jensen Huang bespricht sein Comeback als Nvidia-Chef mit Verbündeten, FT - Deutsche Autoindustrie prüft härteren Kurs gegen China, HB - Herausforderer Aerospacelab setzt sich beim Bau mehrerer Hundert Iris2-Satelliten gegen Airbus durch, HB - Der Nahostexperte, Guido Steinberg, beschreibt Donald Trumps "katastrophales Dilemma" im Iran, Interview, HB - Der frühere Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) kritisiert den Vorschlag von Kassenärzte-Chef Andreas Gassen, Kassenpatienten künftig öfter selbst zahlen zu lassen, Interview, Rheinische Post - Der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Dirk Wiese, verteidigt Parteichef Lars Klingbeil gegen Kritik aus den eigenen Reihen, Interview, HB - Fondsmanager Christoph Schmidt: "Bei Chip-Aktien vorsichtiger", Interview, HB - Relaxdays-Gründer, Martin Menz spricht über seine Gefühle vor der Wahl in Sachsen-Anhalt, Probleme des Standorts Deutschland und den Turnaround seines Unternehmens, Interview, HB - Gastkommentar vor Wolfgang Kubicki: Enteignung ist keine Wohnungspolitik, HB - Sachsen-Anhalts SPD-Landesvorsitzender Andreas Schmidt hat sich für Hubertus Heil und Manuela Schwesig als SPD-Bundesvorsitzende ausgesprochen, Interview, Welt - Der Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV), Ulrich Reuter, stellt die regulatorische Gleichbehandlung von Staatsanleihen zur Diskussion, Interview, BöZ - Der Vize-Vorsitzende der EZB-Aufsicht, Frank Elderson, plädiert im Gastbeitrag für eine Anhebung der Schwellenwerte bei der Bestimmung kleiner und nicht-komplexer Banken, BöZ - Angesichts der offenen Führungsfrage in der SPD äussert sich der frühere Parteivorsitzende Norbert Walter-Borjans kritisch zur Doppelrolle von Partei- und Regierungsamt einer Person, Interview, Rheinische Post - Die Investmentgesellschaft Baillie Gifford hat lange vor der Pandemie in Moderna und Biontech investiert. Patrnerin Julia Angeles erklärt im Interview, warum Biontech bei Impfstoffen hinterherhinkt, wo Chancen im Abnehmmarkt liegen und dass ein erstes KI-entwickeltes Medikament greifbar ist, FAZ - GAM-Finanzchef, Gerhard Lohmann, sieht Fortschritte bei der Sanierung, Interview, BöZ - Raus aus der Nische, rein in den Massenmarkt: Alnatura wagt als erste Biomarke den Schritt in den Discounter, Interview mit Gründer Götz Rehn, FAZ - Linke-Politiker Bodo Ramelow hat die Berliner Abgeordnete Vanessa Emde aufgefordert, die Linke-Fraktion im Abgeordnetenhaus aus eigenem Antrieb zu verlassen, Interview, ZDF - Co-Gründer von Chemstars, Martin Bellof, kämpft um den Erhalt der Chemieindustrie in Europa, Interview, BöZ - Der Chef von VanEck Europe, Martijn Rozemuller, über die wechselnden Trends des ETF-Markts und den Wunsch, sich von der Konkurrenz abzusetzen, Interview, BöZ - Österreichs Aussenministerin Beate Meinl-Reisinger (Neos) über Russland und die Rolle Europas in den Ukraine-Verhandlungen. "Wir brauchen beides, Härte und Dialog", Interview, FAZ

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