Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - MODERATE VERLUSTE - Für den Dax deuten sich am Freitag leichte Abgaben an. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex etwas mehr als zwei Stunden vor der Eröffnung des Xetra-Handels mit einem Minus von 0,18 Prozent auf 26.725 Punkte. Am Vortag war der Dax erstmals über die runde Marke von 27.000 Punkten geklettert, letztlich aber klar darunter geblieben. Auf Wochensicht zeichnet sich gemessen an der vorbörslichen Indikation ein Plus von 3,5 Prozent ab. Die Vorgaben von Übersee sind am Freitag durchwachsen und die Geopolitik liefert hinsichtlich eines möglichen Endes des Iran-Kriegs keine klaren Signale. Der Technologiesektor steckt den Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang derweil gut weg.

USA: - MODERATE VERLUSTE - Der Rücktritt von Nvidia -Chef Jensen Huang hat die Aktien des Chip-Giganten und KI-Trendsetters am Donnerstag noch tiefer in die Knie gezwungen. Prozentual zweistellig brachen die Papiere im frühen Handel ein, machten anschliessend aber wieder Boden gut. Am Ende des Nasdaq-Handels waren es noch minus vier Prozent. Anleger schichteten frei werdende Mittel in andere grosse Halbleiterwerte um. Dank dieser Umschichtungen sowie Kursgewinnen von Indexschwergewichten wie Amazon, Alphabet und Microsoft konnte der technologielastige Nasdaq 100 anfängliche deutliche Verluste grossteils wieder aufholen. Zum Handelsschluss lag der Index mit 0,30 Prozent im Minus bei 28.289,19 Zählern. Damit ist die jüngste Erholung des Tech-Barometers zunächst unterbrochen. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab um 0,36 Prozent auf 52.297,09 Punkte nach. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,35 Prozent auf 7.592,40 Zähler.

ASIEN: - DURCHWACHSEN - Die wichtigsten Börsen in Asien haben am Freitag keine gemeinesame Richtung gefunden. Der Nikkei 225 notierte kurz vor dem Handelsende ein halbes Prozent höher. Der südkoreanische Kospi fiel hingegen um 0,9 Prozent. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Festland-Werten in China sank um gut ein halbes Prozent, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um 1,5 Prozent abrutschte.

DAX 26.771,88 0,41% XDAX 26.705,12 -0,25% EuroSTOXX 50 6.398,98 0,09% Stoxx50 5.522,26 0,26% DJIA 52.297,09 -0,36% S&P 500 7.592,40 -0,35% NASDAQ 100 28.289,18 -0,30%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

Bund-Future 122,04 -0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1058 0,01% USD/Yen 160,14 0,16% Euro/Yen 177,09 0,17%

BITCOIN:

Bitcoin 68.38 -4,19 (USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 96,19 +0,37 USD WTI 88,64 -0,10 USD

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PRESSESCHAU

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bis 6.30 Uhr - Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) hat sich zurückhaltend zu der Frage geäussert, ob die Bundesregierung den Tankrabatt über das Jahresende hinaus verlängert, Gespräch, Funke-Medien - Die Deutsche Bahn reagiert auf Proteste und minimiert während der Korridorsanierung zwischen Berlin und Hannover die Auswirkungen für die Fahrgäste, Tagesspiegel - Der CDU-Innenexperte Marc Henrichmann sieht Deutschlands Sicherheit durch die neue Reform der Nachrichtendienste deutlich gestärkt, Gespräch, Rheinische Post - Vor dem Beschluss der grossen Nachrichtendienst-Reform im Bundestag hat SPD-Innenexpertin Sonja Eichwede die erweiterten Befugnisse für das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) gegen Kritik verteidigt, Gespräche, Rheinische Post - Ausgaben für Kinderzuschlag fast verelffacht - 51 Prozent an ausländische Berechtigte, Bild - Der Thüringer Verfassungsschutzpräsident Stephan Kramer warnt vor Spionagerisiken durch vernetzte Fahrzeuge des US-Elektroautobauers Tesla, HB

bis 23.15 Uhr: - Bund könnte Eons und RWEs Anteil an Urenco für 4 Milliarden Euro kaufen, Welt - Pharmakonzern MSD klagt gegen GKV-Sparpaket, Gespräch mit Deutschlandchef Kevin Peters, HB - Bund plant Milliarden-Beteiligung am Atom-Konzern Urenco, Welt - Die Boston Consulting Group (BCG) hat einen neuen Chef für Deutschland und Zentraleuropa: Philipp Jostarndt übernimmt zum 1. Januar die Geschäfte von Michael Brigl, HB - Im Ringen um ein Ende des Ukraine-Kriegs sieht der US-Sondergesandte Steve Witkoff Bewegung, Gespräch, CNN - "Die Angst vor KI befeuerte den Wahlkampf der Demokraten", Gespräch mit Andrew Bard Epstein, Wahlkampfstratege des US-Demokraten Zohran Mamdani, darüber, warum die Midterms der Anfang vom Ende Trumps sein können und was sich Berlins nächste Regierung von New York abschauen kann, Gespräch, HB - Demokratie ist ein Standortfaktor - Firmen müssen sie fördern, Gastbeitrag von KfW-Chef Stefan Wintels, HB - Martin Werding ist einer der Ideengeber für das Altersvorsorgedepot. Der Wirtschaftsweise sagt, wo Sparer aufpassen müssen und was er mit dem Geld für den Tankrabatt machen würde, Gespräch, HB - Superreiche gelten als Gefahr für die Demokratie. Der Philanthropie-Berater Andreas Schiemenz hält dagegen: Grosszügigkeit sei keine Frage des Kontostands und der Staat nicht allzuständig, Gespräch, HB

bis 21.00 Uhr: - Helaba Invest schärft ihr Profil im Asset Management. Chef Hans-Ulrich Templin ordnet Marktumfeld, Portfolioallokation und die Bedürfnisse institutioneller Anleger ein, Gespräch, BöZ - Kampf gegen illegale Migration: EU-Kommissar Magnus Brunner will Zusammenarbeit mit Ägypten ausweiten - Reise nach Kairo, Welt - Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat sich für eine baldige Absenkung der Stromsteuer ausgesprochen, Gespräch, Welt

/mis