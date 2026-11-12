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12.11.2026 07:27:36

Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - DAX-REKORD ERWARTET - Der Dax dürfte am Donnerstag seine jüngste Klettertour mit einem Rekordhoch fortsetzen. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor der Eröffnung des Xetra-Handels mit einem Aufschlag von 0,63 Prozent auf 26.830 Punkte. Damit würde das Barometer seinen Höchststand aus der Vorwoche bei 26.692 Punkten übertreffen. Schon am Vortag hatten dem Dax bis dahin nur wenige Punkte gefehlt. Sinkende Ölpreise und eine inzwischen wieder bessere Stimmung im Technologiesektor geben den Börsen Auftrieb, wenngleich der Techsektor am Donnerstag in Anbetracht von Medienberichten über eine mögliche Ablösung von Nvidia -Chef Jensen Huang unter Druck geraten könnte. "Mit der aktuellen Stärke bestätigt der Dax sein langfristiges saisonales Bild", schrieb Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners angesichts des historisch betrachtet starken Börsenmonats November.

USA: - GEWINNE - Die zuletzt unterbrochene Erholung im Technologiesektor hat am Mittwoch wieder kräftig Fahrt aufgenommen. Starke Geschäftszahlen des KI-Unternehmens CoreWeave und ein Bericht über eine robuste Nachfrage beim geplanten Mega-Börsengang des Chatbot-Entwicklers Anthropic hoben vor allem in der KI-Branche die Stimmung. Diese hatte in der Vorwoche noch einen Ausverkauf erlebt. Der stärker von Aktien der "Old Economy" bestimmte Dow Jones Industrial blieb zur Wochenmitte mit plus 0,49 Prozent deutlich hinter dem Nasdaq 100 zurück.

ASIEN: - SCHWÄCHER - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag nachgegeben. Berichte über eine mögliche Ablösung des Chefs des US-Chipspezialisten Nividia drückten auf die Stimmung. Der Nikkei 225 büsste kurz vor dem Handelsende 0,9 Prozent ein. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Festland-Werten in China gab um 0,7 Prozent nach, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong gut ein Prozent einbüsste. 

                                
DAX             26.662,77  1,20%
XDAX            26.773,34  0,94%
EuroSTOXX 50     6.393,39  1,04%
Stoxx50          5.507,99  0,81%
                                
DJIA            52.486,49  0,49%
S&P 500          7.619,38  1,31%
NASDAQ 100      28.374,25  2,28%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN: 

                             
Bund-Future    122,60  -0,01%

DEVISEN: 

                          
Euro/USD    1,1079  -0,08%
USD/Yen     159,76  -0,06%
Euro/Yen    177,00  -0,15%

BITCOIN: 

                                 
Bitcoin            73.471  -0,60%
(USD, Bitstamp)

ROHÖL: 

                         
Brent    91,71  -1,05 USD
WTI      85,56  -0,97 USD

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PRESSESCHAU

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bis 06.30 Uhr: - Nvidia-Verwaltungsrat berät noch am Mittwoch (Ortszeit) über eine mögliche Ablösung von Konzernchef Jensen Huang, WSJ - Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer (Grüne) kritisiert Reiches Absage bei Energieministertreffen, Interview, Neue Osnabrücker Zeitung - Scheidender Barmer-Chef: Abnehmspritze könnte bald Kassenleistung werden, Interview, Partnerzeitungen der NPG Redaktion - Die Union will zügig Gespräche mit der SPD über die Einführung einer Bannmeile im Berliner Regierungsviertel führen, Gespräch mit dem Justiziar der Unionsfraktion im Bundestag, Martin Plum (CDU), Rheinische Post - Bundesbildungsministerin Karin Prien (CDU) fordert mit Blick auf die Koalitionsverhandlungen von Linken, Grünen und SPD in Berlin eine klare Haltung gegen Antisemitismus, Gespräch, Rheinische Post - Die stellvertretende Grünen-Fraktionschefin Misbah Khan fordert Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) dazu auf, geplanten Einschränkungen beim staatlichen Unterhaltsvorschuss "eine klare Absage" zu erteilen, Interview, Rheinische Post - Der Vorstandsvorsitzende der Barmer, Christoph Straub, hat die Bundesregierung vor Finanzierungsschwierigkeiten einzelner Pflegekassen gewarnt, Gespräch, Politico - Die Beschädigung des Flaggenmastes vor dem Reichstag durch Palästinensersympathisanten ist grösser als bisher angenommen, Bild - Wirtschaftsweise Veronika Grimm warnt vor Anstieg der Sozialbeiträge für junge Leute auf 55 Prozent, Gespräch, Bild

bis 23.15 Uhr: - SAP-Aufsichtsratmitglied Qi Lu legt nach US-Sanktionen Amt nieder, HB/MM - "Wir laufen mitten in ein Problem historischen Ausmasses", Gespräch mit Monika Schnitzer, Vorsitzende des Sachverständigenrats, darüber, warum Deutschlands Staatsfinanzen aus dem Ruder laufen und wie harte Kürzungen und Steuererhöhungen durchzusetzen wären, HB - Beim globalen KI-Wettrennen sind andere Regionen Europa voraus. Aber hier ist der ideale Ort, um die derzeit heikelste Frage der Technologie zu lösen, Gastbeitrag von Nathanael Liminski (CDU), Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, Internationales sowie Medien von Nordrhein-Westfalen, HB

bis 21.00 Uhr: - Die Bundesregierung plant, mit Kohle oder Öl betriebene Kraftwerke dazu zu verpflichten, im Krisenfall einspringen zu können, HB - "Sex-Spionage ist eine Methode, die wir schon lange kennen", Gespräch mit China-Fachmann Ralph Weber von der Universität Basel, FAZ - Privatmarkt-Anleger brauchen die richtigen Manager, Gastbeitrag von Mackewicz & Partner-Gründer, Detlef Mackewicz FAZ

/jha/

In eigener Sache

Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte

Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.

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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?

In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

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11:40 Anthropic IPO: Ein bedeutender Börsengang der KI-Branche
10:30 Logo WHS HEUTE LIVE ab 14 Uhr: 3 Trading-Profis zeigen Futures-Strategien & gefährliche Trading-Fallen!
09:29 Marktüberblick: Quartalszahlen im Fokus
08:17 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Neues Jahrestief im Chart
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05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’684.06 19.80 SABWMU
Short 16’022.65 13.90 S4QBAU
Short 16’669.66 8.71 S2BZ5U
SMI-Kurs: 15’078.50 13.11.2026 15:50:30
Long 14’437.06 19.67 S3DFBU
Long 14’116.36 13.96 S3BFPU
Long 13’495.65 8.83 SVBOKU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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