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11.11.2026
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11.11.2026 07:30:36

Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - GEWINNE - Der Dax dürfte auch am Mittwoch in Schlagdistanz zu seinem in der Vorwoche erreichten Rekordhoch von 26.692 Punkten bleiben. Zwei Stunden vor Beginn des Xetra-Handels taxierte der Broker IG Markets den deutschen Leitindex mit einem Plus von 0,9 Prozent auf 26.583 Punkte. Wieder etwas anziehende Ölpreise und neue Zinssorgen belasten zunächst nicht. Im Technologiesektor sind die jüngsten Ängste vor einer strengeren Regulierung wieder etwas verflogen. Hierzulande steht die Berichtssaison weiter im Blick unter anderem mit den Quartalszahlen der Dax-Konzerne Brenntag , Eon , RWE und Siemens Energy .

USA: - VERLUSTE - Eine höhere Teuerung als erwartet und auf steigende Zinsen deutende Aussagen von US-Notenbankern haben den US-Börsen am Dienstag fallende Kurse beschert. Allerdings konnten diese die Verluste gen Handelsende verringern. Etwas stärker abwärts ging es an der technologielastigen Nasdaq, wo der Leitindex Nasdaq 100 0,60 Prozent einbüsste und bei 27.740,80 Punkten aus dem Handel ging. Zuvor hatte sich der Index zwei Börsentage in Folge kräftig erholt. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab am Dienstag mit 0,30 Prozent auf 52.231,89 Zähler weniger stark nach. Im Dow sind die Tech-Giganten nicht so schwer gewichtet wie im Nasdaq 100. Der marktbreite S&P 500 schloss 0,38 Prozent niedriger bei 7.520,93 Punkten.

ASIEN: - GRÖSSENTEILS IM PLUS - In Asien haben am Mittwoch insbesondere technologiewerte-lastigere Börsen zugelegt. So dämpften aktuelle Geschäftszahlen des US-Cloudanbieters Coreweave die Sorgen über in puncto seines mit hohen Schulden aufgebauten Geschäfts. Bedenken hinsichtlich der Verschuldung des Unternehmens hatten zuletzt im gesamten KI-Bereich Sorgen hinsichtlich der Finanzierung und der Rentabilität des massiven Rechenzentrenausbaus aufkommen lassen. Der Nikkei 225 notierte kurz vor dem Handelsende 1,3 Prozent höher. Der südkoreanische Kospi stieg um 2,4 Prozent. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Festland-Werten in China gewann indes nur moderat hinzu, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,8 Prozent sank. 

                                
DAX             26347,45   0,31%
XDAX            26524,81   0,38%
EuroSTOXX 50     6327,87   0,59%
Stoxx50          5463,95   0,28%
                                
DJIA            52231,89  -0,30%
S&P 500          7520,93  -0,38%
NASDAQ 100      27740,80  -0,60%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN: 

                             
Bund-Future    122,48  -0,11%

DEVISEN: 

                          
Euro/USD    1,1157  -0,05%
USD/Yen     158,81   0,01%
Euro/Yen    177,20  -0,04%

BITCOIN: 

                                
Bitcoin            73.798  0,14%
(USD, Bitstamp)

ROHÖL: 

                         
Brent    92,37  +0,88 USD
WTI      86,52  +0,48 USD

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PRESSESCHAU

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bis 06.30 Uhr: - Ältere Versicherte in Deutschland kommen im Schnitt auf mehr als 30 Arbeitsunfähigkeitstage pro Jahr, Rheinische Post - Die Zahl der Anträge auf Kriegsdienstverweigerung steigt in Deutschland weiterhin stark an, Rheinische Post - Österreichs Innenminister Gerhard Karner fordert, dass Migranten künftig auch regelmässig an den Grenzen ohne individuelle Prüfung ihres Asylantrags zurückgewiesen werden können, Gespräch, Welt

bis 23.15 Uhr: - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) positioniert sich gegen eine weitere Abschwächung des Europäischen Emissionshandels (ETS), HB - Was Deutschland von Estland und Japan lernen kann - Beide Länder nutzen KI in Schulen nur sparsam. Und beide ermöglichen über gute Bildung sozialen Aufstieg, Gastbeitrag von Yuri Belfali, Leiterin des Bereichs Schulbildung und der Pisa-Studien bei der OECD, HB - Fast ein Drittel der Deutschen würde zu Starlink wechseln, HB

bis 21.00 Uhr: - Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) kämpft um den VW-Standort in Zwickau. Wolfsburg schweigt dazu. Auch aus Berlin wünscht sich Kretschmer mehr Unterstützung für den Industriestandort, Gespräch, FAZ - Deutschland muss wieder verteidigungsfähig werden. Neben der Aufrüstung gehört dazu eine starke Infrastruktur, Gastbeitrag von ZDS-Hauptgeschäftsführer Florian Keisinger, FAZ - Die Börse Stuttgart bietet seit 2018 den Handel und die Verwahrung von Kryptowerten an. Der Vorstandschef der Digitalsparte sagt, wie sich die Börse versichert und was Erben wissen müssen, Gespräch mit Ulli Spankowski, FAZ

/zb/mis

In eigener Sache

Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen

Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.

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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall

KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.

Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.

Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’640.95 19.79 STBNIU
Short 15’957.56 13.86 SXJB6U
Short 16’567.64 8.85 S1BPHU
SMI-Kurs: 15’053.86 11.11.2026 17:31:24
Long 14’392.59 19.53 S1OTBU
Long 14’077.55 13.92 SABJEU
Long 13’457.54 8.87 SJBMDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

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07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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