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10.11.2026 07:36:36

Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Der Dax könnte am Dienstag gestützt von weiter sinkenden Ölpreisen wieder zu seinem Rekordhoch aus der Vorwoche aufschliessen. Zwei Stunden vor Beginn des Xetra-Handels taxierte der Broker IG Markets den deutschen Leitindex mit einem Plus von 0,9 Prozent auf 26.509 Punkte. Von seinem Höchststand bei 26.692 Punkten war das Barometer in der Vorwoche zeitweise um mehr als 1.000 Zähler abgesackt, weil nach dem Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen die Bedenken hinsichtlich einer stärkeren Regulierung des KI-Sektors plötzlich grösser geworden waren. Die Zweifel scheinen sich inzwischen etwas zu zerstreuen. Vor allem aber helfen die weiter sinkenden Ölpreise den Aktienkursen nach oben, nachdem US-Präsident Donald Trump weitere Angriffe auf den Iran zunächst für unnötig erklärt hat. Die Folge ist eine deutliche Kurserholung des jüngst stark gebeutelten Technologiesektors, die sich von den USA am Vortag bis am Morgen in Asien in allen grossen Indizes zeigt. Fallende Ölpreise dämpfen die Inflationssorgen und können somit eine weniger straffe Geldpolitik bedeuten. Davon profitieren wiederum die besonders finanzierungsabhängigen Tech-Konzerne.

USA: - DEUTLICH IM PLUS - Die US-Börsen haben zum Wochenauftakt deutlich zugelegt. Die Aktien legten am Montag auf breiter Front zu, angetrieben auch vom Ölpreisrückgang, nachdem US-Präsident Donald Trump neue grossangelegte US-Angriffe im Iran als "höchst unwahrscheinlich" bezeichnet hatte. Der Preis für ein Fass der US-Sorte WTI rutschte daraufhin zeitweise auf das niedrigste Niveau seit Anfang September. Der Dow Jones Industrial stieg um 2,15 Prozent auf 52.389,75 Punkte und machte einen Teil der jüngsten herben Verluste wett. Der marktbreite S&P 500 rückte um 2,35 Prozent vor auf 7.549,94 Punkte. Die Papiere von Nvidia litten unter der Sorge vor einer Führungskrise beim Chip-Giganten. Um 4,3 Prozent ging es für die Aktien abwärts. Konzernchef Jensen Huang steht wegen einer Affäre mit einer Frau unter Druck, bei der es sich Medienberichten zufolge um eine chinesische Spionin gehandelt haben soll. China wies die Vorwürfe zurück. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg unbeirrt von dieser Affäre um 3,40 Prozent auf 27.907,63 Zähler und setzte damit die Erholung vom Freitag fort. Rückenwind gaben dem Nasdaq-Index vor allem die Aktien der Halbleiterbranche. Die Gewinne von Micron Technology , Applied Materials , Seagate Technology und AMD reichten von 6,3 bis zu 13,3 Prozent.

ASIEN: - ERHOLUNG SETZT SICH FORT - An den asiatischen Börsen ging es am Dienstag weiter nach oben. Die Märkte knüpften damit an die Erholung vom Montag an. So legte der japanische Leitindex Nikkei 225 fast drei Prozent zu. 

                               
DAX             26267,19  1,73%
XDAX            26424,94  2,92%
EuroSTOXX 50     6290,45  1,94%
Stoxx50          5448,84  1,46%
                               
DJIA            52389,75  2,15%
S&P 500          7549,94  2,35%
NASDAQ 100      27907,63  3,40%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN: 

                             
Bund-Future    123,09  +0,15%

DEVISEN: 

                         
Euro/USD    1,1226  0,04%
USD/Yen     158,04  0,09%
Euro/Yen    177,42  0,13%

BITCOIN: 

                                 
Bitcoin                          
(USD, Bitstamp)                  
Bitcoin            74.625  -0,85%

ROHÖL: 

                         
Brent    91,52  -1,05 USD
WTI      85,75  -1,10 USD

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PRESSESCHAU

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bis 06.30 Uhr: - Deutschland verliert stark an Kaufkraft, Correctiv

bis 05.00 Uhr: - Die Union macht mit Blick auf die Wiedereinführung einer echten Bannmeile im Berliner Regierungsviertel weiter Druck, Interview mit Fraktionsvize Günter Krings (CDU), Rheinische Post - Die Geschäftslage der Unternehmen in Deutschland hat sich im Jahresverlauf 2026 verbessert, aber die Geschäftserwartungen für 2027 fallen insgesamt negativ aus, Studie Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), Rheinische Post - Angesichts von fast 300.000 Kindern, die im EU-Ausland deutsches Kindergeld beziehen, fordern Unionspolitiker eine Änderung des EU-Rechts, Gespräch mit dem stellvertretenden Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Günter Krings, und mit CSU-Innenexperte Stephan Mayer, Bild

bis 23.15 Uhr - Die deutsche Industrie fordert mehr Wettbewerb im Gesundheitswesen, um die steigenden Kosten der Krankenkassen zu begrenzen. Dieser Wettbewerb kommt laut einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) nicht voran, HB - Deputy-CEO der internationalen Vermögensverwaltung von Nomura will mit Expansion in USA und Europa Abhängigkeit von Sales & Trading reduzieren, Interview, BöZ - Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) lehnt die Einführung eines generellen Tempolimits auf deutschen Autobahnen ab, Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern, ARD-Arena

bis 21.00 Uhr - Wolfgang Greiner, Gesundheitsökonom an der Universität Bielefeld, und Gregor Thüsing, Professor für Arbeitsrecht an der Universität Bonn, kritisieren die geplante Standortklausel für Pharmaunternehmen, Gastbeitrag, HB - Der Verfassungsschutz warnt vor sogenannten Honigfallen, mit denen ausländische Geheimdienste gezielt Führungskräfte aus Politik und Wirtschaft ausspionieren können, HB - Die EU steht kurz vor einem wegweisenden Flüchtlingsabkommen mit Nigeria, Bild - Der Maschinenbau soll die krisengeplagte deutsche Industrie stützen. Aber vor dem Gipfeltreffen der Branche sieht VDMA-Präsident Bertram Kawlath den Standort nahe dem Kipppunkt, Interview, FAZ - Das Bundeswirtschaftsministerium greift nach massiver Kritik kurzfristig in den Ausschreibungsmechanismus für Reservekraftwerke ein: Für die kommende Ausschreibung bereite das Ministerium "eine Präzisierung der Anforderungen an Neuinvestitionen" vor, HB - Das Münchener Start-up Tytan Technologies will in einem neuen Werk in Bayern künftig bis zu 3000 Abfangdrohnen im Monat produzieren, Gespräch mit Balazs Nagy, der das Unternehmen zusammen mit Batuhan Yumurtaci gegründet hat, HB

In eigener Sache

Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an

Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.

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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?

✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’514.18 20.00 SDBS8U
Short 15’828.38 13.96 SJBCNU
Short 16’467.49 8.68 S4BMDU
SMI-Kurs: 14’946.15 09.11.2026 17:31:02
Long 14’307.28 19.86 SN2OBU
Long 13’967.06 13.70 SPBJ7U
Long 13’386.44 8.97 SLBIBU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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