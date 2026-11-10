Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Der Dax könnte am Dienstag gestützt von weiter sinkenden Ölpreisen wieder zu seinem Rekordhoch aus der Vorwoche aufschliessen. Zwei Stunden vor Beginn des Xetra-Handels taxierte der Broker IG Markets den deutschen Leitindex mit einem Plus von 0,9 Prozent auf 26.509 Punkte. Von seinem Höchststand bei 26.692 Punkten war das Barometer in der Vorwoche zeitweise um mehr als 1.000 Zähler abgesackt, weil nach dem Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen die Bedenken hinsichtlich einer stärkeren Regulierung des KI-Sektors plötzlich grösser geworden waren. Die Zweifel scheinen sich inzwischen etwas zu zerstreuen. Vor allem aber helfen die weiter sinkenden Ölpreise den Aktienkursen nach oben, nachdem US-Präsident Donald Trump weitere Angriffe auf den Iran zunächst für unnötig erklärt hat. Die Folge ist eine deutliche Kurserholung des jüngst stark gebeutelten Technologiesektors, die sich von den USA am Vortag bis am Morgen in Asien in allen grossen Indizes zeigt. Fallende Ölpreise dämpfen die Inflationssorgen und können somit eine weniger straffe Geldpolitik bedeuten. Davon profitieren wiederum die besonders finanzierungsabhängigen Tech-Konzerne.

USA: - DEUTLICH IM PLUS - Die US-Börsen haben zum Wochenauftakt deutlich zugelegt. Die Aktien legten am Montag auf breiter Front zu, angetrieben auch vom Ölpreisrückgang, nachdem US-Präsident Donald Trump neue grossangelegte US-Angriffe im Iran als "höchst unwahrscheinlich" bezeichnet hatte. Der Preis für ein Fass der US-Sorte WTI rutschte daraufhin zeitweise auf das niedrigste Niveau seit Anfang September. Der Dow Jones Industrial stieg um 2,15 Prozent auf 52.389,75 Punkte und machte einen Teil der jüngsten herben Verluste wett. Der marktbreite S&P 500 rückte um 2,35 Prozent vor auf 7.549,94 Punkte. Die Papiere von Nvidia litten unter der Sorge vor einer Führungskrise beim Chip-Giganten. Um 4,3 Prozent ging es für die Aktien abwärts. Konzernchef Jensen Huang steht wegen einer Affäre mit einer Frau unter Druck, bei der es sich Medienberichten zufolge um eine chinesische Spionin gehandelt haben soll. China wies die Vorwürfe zurück. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg unbeirrt von dieser Affäre um 3,40 Prozent auf 27.907,63 Zähler und setzte damit die Erholung vom Freitag fort. Rückenwind gaben dem Nasdaq-Index vor allem die Aktien der Halbleiterbranche. Die Gewinne von Micron Technology , Applied Materials , Seagate Technology und AMD reichten von 6,3 bis zu 13,3 Prozent.

ASIEN: - ERHOLUNG SETZT SICH FORT - An den asiatischen Börsen ging es am Dienstag weiter nach oben. Die Märkte knüpften damit an die Erholung vom Montag an. So legte der japanische Leitindex Nikkei 225 fast drei Prozent zu.

DAX 26267,19 1,73% XDAX 26424,94 2,92% EuroSTOXX 50 6290,45 1,94% Stoxx50 5448,84 1,46% DJIA 52389,75 2,15% S&P 500 7549,94 2,35% NASDAQ 100 27907,63 3,40%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

Bund-Future 123,09 +0,15%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1226 0,04% USD/Yen 158,04 0,09% Euro/Yen 177,42 0,13%

BITCOIN:

Bitcoin (USD, Bitstamp) Bitcoin 74.625 -0,85%

ROHÖL:

Brent 91,52 -1,05 USD WTI 85,75 -1,10 USD

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PRESSESCHAU

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bis 06.30 Uhr: - Deutschland verliert stark an Kaufkraft, Correctiv

bis 05.00 Uhr: - Die Union macht mit Blick auf die Wiedereinführung einer echten Bannmeile im Berliner Regierungsviertel weiter Druck, Interview mit Fraktionsvize Günter Krings (CDU), Rheinische Post - Die Geschäftslage der Unternehmen in Deutschland hat sich im Jahresverlauf 2026 verbessert, aber die Geschäftserwartungen für 2027 fallen insgesamt negativ aus, Studie Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), Rheinische Post - Angesichts von fast 300.000 Kindern, die im EU-Ausland deutsches Kindergeld beziehen, fordern Unionspolitiker eine Änderung des EU-Rechts, Gespräch mit dem stellvertretenden Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Günter Krings, und mit CSU-Innenexperte Stephan Mayer, Bild

bis 23.15 Uhr - Die deutsche Industrie fordert mehr Wettbewerb im Gesundheitswesen, um die steigenden Kosten der Krankenkassen zu begrenzen. Dieser Wettbewerb kommt laut einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) nicht voran, HB - Deputy-CEO der internationalen Vermögensverwaltung von Nomura will mit Expansion in USA und Europa Abhängigkeit von Sales & Trading reduzieren, Interview, BöZ - Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) lehnt die Einführung eines generellen Tempolimits auf deutschen Autobahnen ab, Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern, ARD-Arena

bis 21.00 Uhr - Wolfgang Greiner, Gesundheitsökonom an der Universität Bielefeld, und Gregor Thüsing, Professor für Arbeitsrecht an der Universität Bonn, kritisieren die geplante Standortklausel für Pharmaunternehmen, Gastbeitrag, HB - Der Verfassungsschutz warnt vor sogenannten Honigfallen, mit denen ausländische Geheimdienste gezielt Führungskräfte aus Politik und Wirtschaft ausspionieren können, HB - Die EU steht kurz vor einem wegweisenden Flüchtlingsabkommen mit Nigeria, Bild - Der Maschinenbau soll die krisengeplagte deutsche Industrie stützen. Aber vor dem Gipfeltreffen der Branche sieht VDMA-Präsident Bertram Kawlath den Standort nahe dem Kipppunkt, Interview, FAZ - Das Bundeswirtschaftsministerium greift nach massiver Kritik kurzfristig in den Ausschreibungsmechanismus für Reservekraftwerke ein: Für die kommende Ausschreibung bereite das Ministerium "eine Präzisierung der Anforderungen an Neuinvestitionen" vor, HB - Das Münchener Start-up Tytan Technologies will in einem neuen Werk in Bayern künftig bis zu 3000 Abfangdrohnen im Monat produzieren, Gespräch mit Balazs Nagy, der das Unternehmen zusammen mit Batuhan Yumurtaci gegründet hat, HB