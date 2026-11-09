Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - VERLUSTE - Im Dax dürften die Anleger am Montag zunächst weiter auf der Hut bleiben. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor der Eröffnung des Xetra-Handels 0,3 Prozent tiefer auf 25.737 Punkte. Sein Rekordhoch bei 26.692 Punkten, das der Dax in der Vorwoche nach den US-Zwischenzahlen erreicht hatte, rückt damit noch weiter weg und die 21- sowie 50-Tage-Linie stärker in den Blick. Diese geben Hinweise auf den kurz- und mittelfristigen Trend und verlaufen derzeit bei 25.607 beziehungsweise 25.555 Punkten. Sorgen, dass mit dem Erfolg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen der KI-Bereich stärker reguliert werden könnte, hatten die Börsen in der vergangenen Woche letztlich stark belastet. Am Freitag hatte sich der US-Techindex Nasdaq 100 etwas erholt. In Asien ging es am Morgen vor allem in Japan und Taiwan deutlich bergauf.

USA: - DOW IM MINUS; NASDAQ IM PLUS - Nach dem Ausverkauf an den US-Börsen am Vortag hat sich der besonders gebeutelte Tech-Sektor am Freitag wieder etwas berappelt. Dagegen verzeichnete der von traditionellen Branchen geprägte Leitindex Dow Jones Industrial weitere, aber vergleichsweise moderate Verluste. Ein überraschend guter Arbeitsmarktbericht schürte die Erwartungen an eine Zinserhöhung der US-Notenbank Fed im Dezember, gab den Aktienkursen aber kaum Impulse. Auch das von der Universität Michigan ermittelte, ebenfalls stark ausgefallene Verbrauchervertrauen liess die Anleger kalt. Letztlich machte der Nasdaq 100 mit einem Plus von 1,35 Prozent auf 26.989,99 Punkte ein wenig Boden gut, vor allem dank der deutlich erholten Halbleiterwerte. Für die Anleger dürfte das indes nur ein schwacher Trost sein: Am Donnerstag hatte der technologielastige Auswahlindex wegen eines mehr als sechsprozentigen Einbruchs den tiefsten Stand seit April erreicht. Seit Beginn der nur zwischenzeitlich stockenden Verkaufswelle gegen Ende Oktober steht ein Minus von 9,5 Prozent zu Buche. Für die Woche beläuft sich der Kursabschlag auf 4,9 Prozent. Der marktbreite S&P 500 gewann am Freitag 0,31 Prozent auf 7.376,86 Punkte, womit er sich ebenfalls von seinen deutlichen Vortagsverlusten absetzte. Der Dow, der sich zuletzt besser als die beiden anderen Indizes gehalten hatte, verlor weitere 0,46 Prozent auf 51.285,73 Zähler. Auf Wochensicht verzeichnete er vor allem wegen des Kursrutsches vom Donnerstag ein Minus von 0,9 Prozent.

ASIEN: - TENDENZ - In Asien haben sich die Aktienmärkte am Montag nach den deutlichen Verlusten am Freitag grösstenteils erholt. So legte der Nikkei 225 kurz vor Handelsende etwas mehr als zwei Prozent zu und macht damit einen Teil der Verluste vom Freitag wieder wett.

DAX 25820,36 -1,92% XDAX 25674,11 -1,91% EuroSTOXX 50 6170,49 -0,98% Stoxx50 5370,47 -0,90% DJIA 51285,73 -0,46% S&P 500 7376,86 0,31% NASDAQ 100 26989,99 1,35%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

Bund-Future 123,08 -0,03%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1158 0,14% USD/Yen 158,31 -0,11% Euro/Yen 176,64 0,03%

BITCOIN:

Bitcoin (USD, Bitstamp) Bitcoin 74.86 0,16%

ROHÖL:

Brent 97,02 -1,30 USD WTI 90,12 -0,71 USD

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PRESSESCHAU

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bis 06.30 Uhr: - Bundesjustiz- und Verbraucherschutzministerin Stefanie Hubig (SPD) kritisiert geplanten Spritpreisdeckel als "totes Recht", Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ) - Unionsfraktionschef Thorsten Frei (CDU): "Plastiksteuer machen wir nicht", ZDF-Sendung Berlin direkt - Der Berliner Erzbischof Heiner Koch hat die Parteien in Berlin zu einem konsequenten Schutz von jüdischem Leben aufgerufen, Gespräch, Rheinische Post - Der Berliner Erzbischof Heiner Koch hat die Situation von Jüdinnen und Juden in der Hauptstadt als besorgniserregend beschrieben, Gespräch, Rheinische Post - Der Wirtschaftsrat der CDU spricht sich dafür aus, die Regelsätze für Bezieher der Grundsicherung zum Jahreswechsel zu senken, Gespräch mit Generalsekretär Wolfgang Steiger, Bild - Der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) begrüsst die Nominierung von Ilse Aigner (CSU) als Kandidatin von CDU/CSU für das Amt der Bundespräsidentin, Gespräch mit Präsident Jörg Dittrich, Bild - Nach dem Hissen einer palästinensischen Fahne vor dem Reichstag fordert die CSU eine harte Bestrafung der Täter, Gespräch mit Generalsekretär Martin Huber, Rheinische Post

bis 20.30 Uhr: - Audi kann sich auch nach einer Unterschrift unter den Ansiedlungsvertrag noch aus seinem geplanten Werk im US-Bundesstaat Georgia zurückziehen, HB - Offene Immobilienfonds verlieren Milliarden, vier haben die Rücknahme ausgesetzt. Deka dagegen kauft zu. Immobilienchef Esteban de Lope Fend sagt, warum er Börsenabschläge für überzogen hält, welche Risiken bleiben und wo sich Kaufchancen bieten, Gespräch, BöZ - Die Winkelmann Group hat sich in nur wenigen Jahren von der Automobilindustrie unabhängig gemacht. Der erste familienfremde Firmenchef sagt, warum er auch auf Rüstung setzt, Gespräch mit Christian Knechtel, HB - DIHK: Bei Investitionen in Forschung und Entwicklung und damit in die eigene Zukunftsfähigkeit halten sich Unternehmen in Deutschland so stark zurück wie seit 2008 nicht mehr, HB - Laut Lazard bietet Künstliche Intelligenz die Chance, Geschäfte deutlich abzukürzen und Kunden besser zu beraten. Doch die Einführung der Technologie birgt bedeutende Herausforderungen, Gespräch mit Alexandra Soto, Chief Operating Officer und Marcus Schenck, Leiter des Investmentbankings in Deutschland, Österreich und der Schweiz, BöZ - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) will die Bedingungen zum Bau neuer Gaskraftwerke ändern, FAZ - Für den oberschwäbischen Kegelbahnhersteller Funk ist die Renaissance des Duckpin-Bowlings ein Glücksfall. Der europäische Marktführer hat sich mit dem wiederentdeckten Spiel auch im US-Markt etabliert, Gespräch mit Co-Chefs Alexander und Karl-Heinz Funk, FAZ - Präsident Donald Trump hat neue grossangelegte US-Angriffe im Iran als "höchst unwahrscheinlich" bezeichnet, solange es Fortschritte in den Verhandlungen gibt, Gespräch, CNN - "Die Geister, die Teile der Linken riefen, werden sie nun nicht los", Gespräch mit Berliner Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD), HB - Die US-Handelspolitik wird sich künftig leicht ändern. Gegen die Zölle gibt es aber keine Lobby: Europa steht auch bei Demokraten nicht im Fokus, Gastbeitrag von Adam Posen, Präsident des Peterson Institute for International Economics in Washington (DC), HB

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE UND DIE USA