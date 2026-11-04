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04.11.2026 07:30:36

Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - IM MINUS - Der Ausgang der Zwischenwahlen in den USA (Midterms) dürfte den Dax am Mittwoch zunächst belasten. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex gut zweieinhalb Stunden vor der Eröffnung des Xetra-Handels ein halbes Prozent tiefer auf 25.730 Punkte. In der Nacht wurde er zeitweise sogar nur noch bei 25.532 Punkten gesehen. In den USA droht nun das, was die Wall Street "Gridlock" nennt - politischer Stillstand. Denn auf der einen Seite steht der republikanische US-Präsident Donald Trump und auf der anderen wohl künftig ein von Demokraten dominierter Kongress. Dies sagen zumindest aktuelle Hochrechnungen. Es wäre eine herbe Niederlage für Trump ganz persönlich, denn er hatte die Parlamentswahlen zu einer Abstimmung über seine Politik gemacht.

USA: - DOW IM MINUS; NASDAQ 100 IM PLUS - Der Erholungsversuch der New Yorker Technologiebörse Nasdaq am Dienstag ist geglückt. Am Ende behauptete der Auswahlindex Nasdaq 100 allerdings nur ein Plus von 0,68 Prozent auf 28.180,26 Punkte. Damit endete eine dreitägige Serie herber Verluste. Die wieder gefragten Halbleitertitel - inklusive des Branchenriesen Nvidia - wogen insgesamt schwerer als die enttäuschenden Geschäftsaussagen von Apple und Palantir . Der marktbreite S&P 500 konnte sich mit einem Plus von 0,36 Prozent auf 7.568,92 Punkte ebenfalls ein wenig berappeln. Dagegen sank der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,38 Prozent auf 51.786,72 Punkte. Er hatte zu Wochenbeginn als einziges der grossen US-Börsenbarometer einen Gewinn ins Ziel gerettet.

ASIEN: - CHINA, HONGKONG, SÜDKOREA IM PLUS; JAPAN IM MINUS - In Asien hat der Grossteil der wichtigsten Börsen nach den Zwischenwahlen in den USA zugelegt. So gab es in China, Hongkong und Südkorea Gewinne. Nach unten ging es dagegen in Japan. Dort sank der Leitindex Nikkei 225 , nachdem in Tokio am Dienstag wegen eines Feiertags nicht gehandelt worden war. Der Nikkei konnte aber sein Minus im Handelsverlauf deutlich reduzieren. 

                                
DAX             25864,62  -0,45%
XDAX            25824,30  -0,21%
EuroSTOXX 50     6144,56  -0,51%
Stoxx50          5360,97  -0,75%
                                
DJIA            51786,72  -0,38%
S&P 500          7568,92   0,36%
NASDAQ 100      28180,26   0,68%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN: 

                             
Bund-Future    122,46  -0,05%

DEVISEN: 

                          
Euro/USD    1,1229   0,33%
USD/Yen     158,10  -0,39%
Euro/Yen    177,54  -0,05%

BITCOIN: 

                                
Bitcoin                         
(USD, Bitstamp)                 
Bitcoin            77.695  0,45%

ROHÖL: 

                          
Brent    104,06  +0,46 USD
WTI       96,45  +0,36 USD

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PRESSESCHAU

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bis 06.30 Uhr: - Ukrainische Flüchtlinge in Deutschland zeigen derzeit wenig Interesse an einer Rückkehr in ihr Heimatland - und wenn, dann erst nach Ende des russischen Angriffskriegs, Rheinische Post - Grünen-Chefin Franziska Brantner fordert eine neue europäische Verteidigungsunion, notfalls ohne alle EU-Mitgliedstaaten, Gespräch, Politico - Angesichts der anhaltend schwachen Auftragslage und hoher Produktionskosten in vielen Firmen rechnet der Arbeitgeberverband Gesamtmetall mit einer Beschleunigung des Jobabbaus in der Metall- und Elektroindustrie, Gespräch mit Verbands-Hauptgeschäftsführer Oliver Zander, Bild - Die Wasserstrassen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) hat die Bundesregierung vor dramatischen Folgen geplanter Kürzungen im Bundeshaushalt für die Binnenschifffahrt gewarnt, Rheinische Post

bis 23.15 Uhr: - "Auch das nächste Jahr wird noch schwierig", Gespräch mit Meag-Immobilienchef Stefan Haas HB - Die Europäische Union und Grossbritannien stehen vor einer Einigung über weitreichende Handelserleichterungen, HB - Schulen sollten ökonomische Bildung ernster nehmen und Zusammenhänge erklären. Das schützt vor einfachen Schuldzuweisungen, etwa für hohe Spritpreise oder Inflation - und fördert die Demokratie, Gastbeitrag von Taiga Brahm, Professorin für Ökonomische Bildung und Wirtschaftsdidaktik an der Universität Tübingen, HB - "Polen ist kein reiner Niedrigkostenstandort mehr", Gespräch mit Lars Gutheil, Geschäftsführer der Deutsch-Polnischen Industrie- und Handelskammer darüber, für welche Firmen sich ein Umzug lohnt, HB

bis 21.00 Uhr: - Das Bundesinnenministerium bereitet schärfere Beschränkungen für chinesische Netzwerktechnik in deutschen Mobilfunknetzen vor, HB - Die Schweizer Bank UBS flirtet offensiv mit ausländischen Behörden, die sie auf den eigenen Finanzplatz locken möchten. Der britische Regulierungsexperte John Thanassoulis sieht diese Art von Marketing skeptisch, gespräch, BöZ - "Aktuell in Bayern keine weiteren akuten Problemfälle", Gespräch mit GVB-Chef Stefan Müller, BöZ - Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD im Bundestag, Sonja Eichwede, hat nach den Krawallen vom Wochenende gefordert, Gewaltursachen zu bekämpfen, Gespräch, Welt - Bundestagsvizepräsident und Grünen-Aussenpolitiker Omid Nouripour hat davor gewarnt, aus deutscher Sicht zu grosse Hoffnungen in eine Niederlage von Trumps Republikanern bei den Midterms zu setzen, Gespräch, Welt Fernsehen - Zivile Ukraine-Hilfen: Rechtsgutachten stellt Kurs der Bundesregierung infrage, T-Online - Das Bundesfinanzministerium (BMF) will einen Fehler im jüngst geänderten Tabaksteuer-Gesetz rückwirkend korrigieren, Welt

In eigener Sache

Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an

Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

10:24 UBS Logo UBS KeyInvest: Europäische Industrie – Rückenwind nimmt zu/Goldminen – Rendite trotz Gegenwind
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05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’696.87 19.38 SABWMU
Short 16’002.53 13.85 SCTYBU
Short 16’613.16 8.86 SGBMHU
SMI-Kurs: 15’020.49 05.11.2026 11:47:41
Long 14’426.43 19.26 SGWFBU
Long 14’105.98 13.72 S3BFPU
Long 13’520.23 8.94 SHB7NU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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