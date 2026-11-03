Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - RÜCKSCHLAG NACH NEUERLICHER TECH-SCHWÄCHE - Nach dem robusten Wochenstart dürfte es für den Dax am Dienstag wieder abwärts gehen. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex gut zweieinhalb Stunden vor der Eröffnung des Xetra-Handels 0,8 Prozent tiefer auf 25.781 Punkte. Damit fällt er zurück in Richtung Vortagestief bei 25.741 Punkten. Am vergangenen Donnerstag hatte der Dax erstmals seit Anfang September wieder über 26.100 Punkte notiert. Nun erwischt ihn die neuerliche Tech-Schwäche in den USA. Nachdem das Chartbild am Freitag noch für eine Stabilisierungschance an den 200-Tage-Linien ausgesehen hatte, droht jetzt der Rutsch unter diese langfristigen Trendbarometer. Es wäre das erste Mal seit Anfang April. Verantwortlich für dieses starke Warnsignal sind vor allem die Halbleiterwerte. Ihr Branchenindex SOX landete auf dem tiefsten Stand seit Mai und beschleunigt aktuell seine Korrektur seit dem Rekord im Juni.

USA: - DOW IM PLUS; NASDAQ IM MINUS - Der Erholungsversuch der US-Technologiebörse Nasdaq am Montag ist gescheitert. Vor den nach Handelsende anstehenden Apple -Zahlen und den Zwischenwahlen für das US-Parlament am Dienstag schloss der Auswahlindex Nasdaq 100 1,39 Prozent tiefer bei 27.989,82 Punkten. Damit erlebte er den dritten Verlusttag in Folge sowie erneut den tiefsten Stand seit Ende Juli. Der marktbreite S&P 500 rutschte ebenfalls ins Minus und verabschiedete sich 0,51 Prozent schwächer mit 7.541,40 Punkten. Lediglich der Leitindex Dow Jones Industrial behauptete ein Plus von 0,41 Prozent auf 51.983,98 Punkte. Damit fand die Kaufbereitschaft der Anleger trotz des Ölpreis-Rutsches schnell wieder Grenzen. Zudem berichtete das KI-Unternehmen Anthropic vor seinem Börsengang, seit Jahresbeginn einen Verlust von 104 Milliarden US-Dollar gemacht zu haben.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND IM MINUS - In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte am Dienstag nachgeben. Die Leitinzdizes in China und Japan verloren bis zu ein Prozent. Deutlichere Verluste gab es in Südkorea. Dort fiel der technologielastige Kospi wegen Verlusten der beiden Chip-Schwergewichte Samsung und SK Hynix fast vier Prozent. Etwas nach oben ging es dagegen in Hongkong.

DAX 25981,09 0,63% XDAX 25879,11 0,65% EuroSTOXX 50 6176,06 0,73% Stoxx50 5401,33 0,17% DJIA 51983,98 0,41% S&P 500 7541,40 -0,51% NASDAQ 100 27989,82 -1,39%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

Bund-Future 122,55 -0,08%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1193 0,00% USD/Yen 157,86 -0,03% Euro/Yen 176,69 -0,04%

BITCOIN:

Bitcoin (USD, Bitstamp) Bitcoin 76.524 -0,2%

ROHÖL:

Brent 105,84 +1,07 USD WTI 97,43 +0,97 USD

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PRESSESCHAU

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bis 06.30 Uhr: - Knorr-Bremse-Chef Marc Llistosella fordert neue EU-Handelspolitik. "Wenn wir weitermachen wie bisher, sind wir in 15 Jahren weg", Interview, Politico - Vor dem Start der Weihnachtsmärkte sieht der Städte- und Gemeindebund eine wachsende Gefahr durch Drohnen, Gespräch mit Hauptgeschäftsführer André Berghegger, Rheinische Post - Der frühere SPD-Vorsitzende und Bundesaussenminister Sigmar Gabriel befürchtet, dass US-Präsident Donald Trump nach den Zwischenwahlen am Dienstag aussenpolitisch noch aggressiver auftritt, Gespräch, Politico - Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) will linksextreme und migrantische Demonstranten nach den jüngsten Krawallen bei Kundgebungen künftig gezielt in den Blick nehmen, Gespräch, Bild - Mindestens zwei Hersteller von E-Zigaretten wollen ihre Produkte noch in diesem Monat steuerfrei verkaufen, Bild - Der Vorsitzende der Monopolkommission, Tomaso Duso, blickt kritisch auf die Pläne des Bundeswirtschaftsministeriums für die mögliche Einführung eines Spritpreisdeckels ab 2027, Gespräch, Politico

bis 23.15 Uhr: - Die Forschungs- und Innovationspolitik soll Orientierung geben, ohne zu stark dirigistisch einzugreifen. In diesem Sinne fordert die Hightech Agenda Deutschland die Forscher heraus, im wirklichen Leben Wirkung zu entfalten, Gastbeitrag von Ökonom Christoph Schmidt, FAZ - Der Schweizer Urs Niggli gilt als Vordenker des Ökolandbaus und hat ihn jahrzehntelang geprägt. Einst war er euphorisch, heute blickt er kritisch auf die Branche und sagt: mit Ökolandbau lässt sich die Welt nicht ernähren, Gespräch, FAZ - Europas Industrie baut das Geschäft in der Volksrepublik aus und in der EU ab. Damit riskiert sie, sich selbst und den Standort Europa zu schwächen, Gastbeitrag von Andreas Mischer, Analyst bei der auf China spezialisierten Denkfabrik Merics., HB - Lieferausfälle eines Rohstoffs können ganze Produktionslinien lahmlegen. Eine aktuelle Studie zeigt, wie die deutsche Industrie ihre Abhängigkeiten trotzdem verharmlost, HB - Matthias Helzel vermittelt Schlösser und Burgen. Der Makler sagt, worauf es beim Kauf ankommt - und wo ein Schloss schon mal weniger kostet als eine Zweizimmerwohnung in München, Gespräch, HB

bis 21.00 Uhr: - Covestro-Finanzchef hält nichts von kostengetriebenen Fusionen, Gespräch mit Klaus Fröhlich, BöZ - Die LBBW will mit einem gestärkten Auslandsnetz von der Commerzbank-Kontrollübernahme durch Unicredit profitieren. Finanzchefin Stefanie Münz hält trotz weiter hoher Immobilienrisiken und schwacher Kreditnachfrage der Firmenkunden an der Jahresprognose fest, Gespräch, BöZ - Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) hat sich für mehr digitale Souveränität in Europa ausgesprochen, zugleich aber vor einer Abschottung von internationalen Partnern gewarnt, Gespräch, RTL/NTV - Tokenisierung braucht Zentralbankgeld, Gastbeitrag von Pierre Gramegna, Managing Director des ESM, BöZ - Nach der Festlegung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), dass das nächste Staatsoberhaupt eine Frau werden soll, erwartet die SPD alsbald den Namen seiner Wunschkandidatin, Gespräch mit Parlamentsgeschäftsführer Dirk Wiese, Rheinische Post