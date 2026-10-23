Morning Briefing - International

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’462 -0.6%  SPI 20’388 -0.5%  Dow 52’286 -1.1%  DAX 25’182 -0.8%  Euro 0.9237 0.4%  EStoxx50 6’068 -0.3%  Gold 3’997 -0.7%  Bitcoin 67’120 0.7%  Dollar 0.8252 0.5%  Öl 116.9 3.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Holcim1221405UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335ABB1222171Galderma133539272Partners Group2460882Sika41879292
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Rohstoffkurse: So schlagen sich der Goldpreis, Silberpreis & Co. am Freitagabend
KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Droht Volkswagen der grösste Konflikt in der Firmengeschichte?
Roche erzielt Fortschritte mit Nierenmedikament Sefaxersen
Anthropic-IPO im Blick: Neue KI-Sicherheitswarnungen rücken Bewertung und Risiken in den Fokus
Suche...

X-DAX 2509731 / DE000A0C4CA0

25’147.10 Pkt
-250.96 Pkt
-0.99 %
20:52:12
Handeln
Top-Partner CFD-Broker
Plus500
  • Keine Kommissionen, enge Spreads
  • Hebel- und Long/Short-Trading, fortgeschrittene Analysetools, kostenlose Echtzeitkurse etc.
  • CFD-Trading auf Aktien, Indizes, Krypto, Rohstoffe und Devisen
Direkt zu Plus500 CFD service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.
Premium-Partner
Saxo Bank
  • Lizenzierte Schweizer Bank (FINMA)
  • Keine Depotgebühren bei aktivierter Wertpapierleihe
  • Aktien, ETFs, Optionen, FX, CFDs, Futures, Rohstoffe, Bonds, Mutual Funds - auf einer Plattform
  • Gratis Expertenanalysen und Trading-Signale
  • Saxo Deal: Rückerstattung der Courtagen bis CHF 200 während 90 Tagen
Direkt zur Saxo Bank
Swissquote
  • Börsenkotiert und FINMA-reguliert
  • Konkurrenzfähige Spreads ab 1.1 Pips
  • Handeln Sie 400 der besten CFDs in allen Anlageklassen: von Währungen, Aktien und Indizes bis hin zu Edelmetallen, Energierohstoffen, Staatsobligationen und Kryptowährungen.
  • Steigern Sie Ihre Performance mit flexiblen Hebeleffekten bis zu 1:100
  • Geniessen Sie eine Ausführungsgeschwindigkeit von durchschnittlich 9 Millisekunden in Verbindung mit einer Ausführungsquote von 98%
Direkt zu Swissquote
Anzeige
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden
Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

23.10.2026 07:30:36

Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - LEICHTE VERLUSTE ERWARTET - Nach dem Kursrutsch an der Nasdaq und Verlusten in Asien droht den Anlegern auch im Dax ein unruhiger Freitag. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Start des Xetra-Handels 0,2 Prozent tiefer auf 25.328 Punkte. Der US-Technologieindex Nasdaq 100 war am Vorabend um 2,9 Prozent auf das tiefste Niveau seit Mitte September gesackt. Der Halbleiter-Branchenindex fiel noch stärker. Anleger hinterfragen momentan besonders kritisch, ob sich die Milliardeninvestitionen in den KI-Boom tatsächlich zeitnah rentieren. Dabei spielen die gestiegenen Zinsen eine wichtige Rolle, während die hohen Ölpreise zuletzt wieder für zusätzlichen Inflationsdruck sorgten.

USA: - SCHWACH - Deutlich gestiegene Ölpreise und negativ aufgenommene Investitionspläne des Technologiekonzerns Meta haben der Nasdaq-Börse am Donnerstag einen kräftigen Dämpfer verpasst. Mit der Erholung vom Vortag war es somit schnell vorbei. Der Nasdaq 100 fiel unter 29.000 Punkte auf den tiefsten Stand seit Mitte September. Zum Börsenschluss verlor er 2,9 Prozent. Die Ölpreise legten nach einem Drohnenangriff auf ein Ölfeld in Saudi-Arabien nochmals zu und schürten Inflationssorgen und damit Zinsangst. Der in diesem Monat im Vergleich zur Nasdaq deutlich besser laufende Leitindex Dow Jones Industrial beendete den Handel mit plus 0,02 Prozent.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND VERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag überwiegend nachgegeben. Die Schwäche der US-Technologiewerte drückte auf die Stimmung. Anleger hinterfragen derzeit besonders kritisch, ob sich die Milliardeninvestitionen in den KI-Boom tatsächlich zeitnah rentieren. Dabei spielen die gestiegenen Zinsen eine wichtige Rolle, während die hohen Ölpreise zuletzt wieder für zusätzlichen Inflationsdruck sorgten. Die anziehende Inflation in Japan spricht unterdessen eher für weitere Zinserhöhungen. Der japanische Nikkei 225 gab nach den kräftigen Verlusten am Vortag zuletzt um 0,9 Prozent nach. In China fiel der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an den Festlandbörsen um 0,5 Prozent, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,6 Prozent zulegte. 

                                 
DAX             25.371,75  -1,07%
XDAX            25.398,06  -0,81%
EuroSTOXX 50     6.087,01  -1,94%
Stoxx50          5.348,11  -1,14%
                                 
DJIA            52.867,98   0,02%
S&P 500          7.663,43  -1,21%
NASDAQ 100      28.958,69  -2,90%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN: 

                            
Bund-Future    122,34  0,01%

DEVISEN: 

                          
Euro/USD    1,1208  -0,07%
USD/Yen     157,04   0,17%
Euro/Yen    176,01   0,10%

BITCOIN: 

                                
Bitcoin            81.541  0,28%
(USD, Bitstamp)

ROHÖL: 

                         
Brent    114,01  0,84 USD
WTI      100,39  0,92 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 06.30 Uhr: - Mercedes-Benz will mit seinem Sparprogramm die Zahl der Leiharbeiter in Deutschland reduzieren, HB - Nach Einschätzungen aus den Reihen von Union und SPD geht die grosse Reform der Nachrichtendienste mit rechtlichen Ungewissheiten einher, Rheinische Post

bis 23.15 Uhr: - Warum Wildbergers Deutschland-App hinter dem Zeitplan liegt, HB - "Der Widerstand gegen den Trumpismus hat begonnen", Gespräch mit Politologe Francis Fukuyama, HB - Die Deutschen glauben nicht mehr an wachsenden Wohlstand, Gastbeitrag von Civey-Gründerin Janina Mütze, HB - "Wir können diese Agenten schon heute nicht kontrollieren", Gespräch mit Autor Michael Pollan über Gefühle in KI, Gespräche mit Claude und welche Teile seines Lebens er nie mit einem Chatbot teilen würde, HB - "Millennials haben geleistet, aber die Gegenleistung ist ausgeblieben", Gespräch mit Generationenforscherin Steffi Burkhart, HB

bis 21.00 Uhr: - Die Volkswagen-Tochter Audi erwägt laut Unternehmenskreisen ein erstes eigenes US-Werk in Georgia, HB - Der Softwarekonzern SAP wertet die Sicherheitslücken von PHP als Chance. Sicherheit sei auch eine Frage der Ressourcen, sagt Finanzchef Dominik Asam, Gespräch, FAZ - Der Chef der Gewerkschaft IG BCE, Michael Vassiliadis, schliesst eine künftige Führungsfunktion bei der RAG-Stiftung aus, Gespräch, HB - Die Länder wollen die Finanzierung der islamistischen Szene in Deutschland konsequenter bekämpfen, Rheinische Post - In der kommenden Woche möchte sich der Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz Christian Bernreiter (CSU) mit Kanzleramtschefin Nina Warken treffen, um eine Lösung im Streit um die Finanzierung von Bahn-Nahverkehr zu finden, Politico - "Spitzenmieten werden weiter steigen", Gespräch mit Commerz-Real-Chef Henning Koch über Immobilienfonds, Galeria-Insolvenz und die Enteignungsdebatte in Berlin, FAZ - Sicherheitslücken in der Programmiersprache PHP bedrohen grosse Teile des Internets. Der IT-Sicherheitsfachmann Mirko Ross vergleicht das mit einem Katastrophenfall - und erklärt, welche Rolle KI spielt, Gespräch, FAZ

/jha/

In eigener Sache

Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen

Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch

Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

18:15 Logo WHS Tesla: Roadster fliegt, Gewinn bricht ein – was nun?
09:16 Marktüberblick: Sartorius und SAP nach Zahlen gesucht
08:54 SMI schnuppert bereits am Rekordhoch
08:15 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – 4’000-Dollar-Marke im Fokus
22.10.26 Julius Bär: 15.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (57.5%) auf R&S Group Holding AG
22.10.26 Was nach dem ersten Duft bleibt
21.10.26 Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
20.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Roche, Swiss Re
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’036.28 19.53 SKUBAU
Short 15’345.07 13.79 SQZB4U
Short 15’907.89 8.95 S7WB3U
SMI-Kurs: 14’462.36 23.10.2026 17:30:11
Long 13’816.23 19.40 SSDNBU
Long 13’503.42 13.72 SNB4VU
Long 12’908.09 8.84 BSUR4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Schock nach Impfstoff-Daten: Moderna-Aktie sackt um ein Viertel ab
UBS-Aktie schwächelt: US-Rechtsstreit um CS-Managerboni wohl gewonnen
BYD-Aktie statt Tesla? Was der Einstieg von Michael Burry für Anleger bedeutet
KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Holcim-Aktie springt hoch: Deutlicher Schub bei Umsatz und Betriebsgewinn im 3. Quartal - weitere Übernahmen
Nestlé-Aktie springt an: Nahrungsmittelriese gewinnt beim Wachstum an Tempo
SpaceX-Aktie stärker: Trotz Trump-Aussage - Ukraine kämpft weiter mit Starlink-Einschränkungen
Micron-Aktie vor der Verdreifachung? Analyst sieht enormes Potenzial - doch Anleger sollten vorsichtig sein
Sika-Aktie verliert trotzdem: Konzern wächst weiter und baut Gewinn aus

Top-Rankings

KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 43/26
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 43/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
XDAX 25’148.09 -0.98%