Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - LEICHTE VERLUSTE ERWARTET - Nach dem Kursrutsch an der Nasdaq und Verlusten in Asien droht den Anlegern auch im Dax ein unruhiger Freitag. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Start des Xetra-Handels 0,2 Prozent tiefer auf 25.328 Punkte. Der US-Technologieindex Nasdaq 100 war am Vorabend um 2,9 Prozent auf das tiefste Niveau seit Mitte September gesackt. Der Halbleiter-Branchenindex fiel noch stärker. Anleger hinterfragen momentan besonders kritisch, ob sich die Milliardeninvestitionen in den KI-Boom tatsächlich zeitnah rentieren. Dabei spielen die gestiegenen Zinsen eine wichtige Rolle, während die hohen Ölpreise zuletzt wieder für zusätzlichen Inflationsdruck sorgten.

USA: - SCHWACH - Deutlich gestiegene Ölpreise und negativ aufgenommene Investitionspläne des Technologiekonzerns Meta haben der Nasdaq-Börse am Donnerstag einen kräftigen Dämpfer verpasst. Mit der Erholung vom Vortag war es somit schnell vorbei. Der Nasdaq 100 fiel unter 29.000 Punkte auf den tiefsten Stand seit Mitte September. Zum Börsenschluss verlor er 2,9 Prozent. Die Ölpreise legten nach einem Drohnenangriff auf ein Ölfeld in Saudi-Arabien nochmals zu und schürten Inflationssorgen und damit Zinsangst. Der in diesem Monat im Vergleich zur Nasdaq deutlich besser laufende Leitindex Dow Jones Industrial beendete den Handel mit plus 0,02 Prozent.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND VERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag überwiegend nachgegeben. Die Schwäche der US-Technologiewerte drückte auf die Stimmung. Anleger hinterfragen derzeit besonders kritisch, ob sich die Milliardeninvestitionen in den KI-Boom tatsächlich zeitnah rentieren. Dabei spielen die gestiegenen Zinsen eine wichtige Rolle, während die hohen Ölpreise zuletzt wieder für zusätzlichen Inflationsdruck sorgten. Die anziehende Inflation in Japan spricht unterdessen eher für weitere Zinserhöhungen. Der japanische Nikkei 225 gab nach den kräftigen Verlusten am Vortag zuletzt um 0,9 Prozent nach. In China fiel der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an den Festlandbörsen um 0,5 Prozent, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,6 Prozent zulegte.

DAX 25.371,75 -1,07% XDAX 25.398,06 -0,81% EuroSTOXX 50 6.087,01 -1,94% Stoxx50 5.348,11 -1,14% DJIA 52.867,98 0,02% S&P 500 7.663,43 -1,21% NASDAQ 100 28.958,69 -2,90%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

Bund-Future 122,34 0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1208 -0,07% USD/Yen 157,04 0,17% Euro/Yen 176,01 0,10%

BITCOIN:

Bitcoin 81.541 0,28% (USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 114,01 0,84 USD WTI 100,39 0,92 USD

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PRESSESCHAU

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bis 06.30 Uhr: - Mercedes-Benz will mit seinem Sparprogramm die Zahl der Leiharbeiter in Deutschland reduzieren, HB - Nach Einschätzungen aus den Reihen von Union und SPD geht die grosse Reform der Nachrichtendienste mit rechtlichen Ungewissheiten einher, Rheinische Post

bis 23.15 Uhr: - Warum Wildbergers Deutschland-App hinter dem Zeitplan liegt, HB - "Der Widerstand gegen den Trumpismus hat begonnen", Gespräch mit Politologe Francis Fukuyama, HB - Die Deutschen glauben nicht mehr an wachsenden Wohlstand, Gastbeitrag von Civey-Gründerin Janina Mütze, HB - "Wir können diese Agenten schon heute nicht kontrollieren", Gespräch mit Autor Michael Pollan über Gefühle in KI, Gespräche mit Claude und welche Teile seines Lebens er nie mit einem Chatbot teilen würde, HB - "Millennials haben geleistet, aber die Gegenleistung ist ausgeblieben", Gespräch mit Generationenforscherin Steffi Burkhart, HB

bis 21.00 Uhr: - Die Volkswagen-Tochter Audi erwägt laut Unternehmenskreisen ein erstes eigenes US-Werk in Georgia, HB - Der Softwarekonzern SAP wertet die Sicherheitslücken von PHP als Chance. Sicherheit sei auch eine Frage der Ressourcen, sagt Finanzchef Dominik Asam, Gespräch, FAZ - Der Chef der Gewerkschaft IG BCE, Michael Vassiliadis, schliesst eine künftige Führungsfunktion bei der RAG-Stiftung aus, Gespräch, HB - Die Länder wollen die Finanzierung der islamistischen Szene in Deutschland konsequenter bekämpfen, Rheinische Post - In der kommenden Woche möchte sich der Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz Christian Bernreiter (CSU) mit Kanzleramtschefin Nina Warken treffen, um eine Lösung im Streit um die Finanzierung von Bahn-Nahverkehr zu finden, Politico - "Spitzenmieten werden weiter steigen", Gespräch mit Commerz-Real-Chef Henning Koch über Immobilienfonds, Galeria-Insolvenz und die Enteignungsdebatte in Berlin, FAZ - Sicherheitslücken in der Programmiersprache PHP bedrohen grosse Teile des Internets. Der IT-Sicherheitsfachmann Mirko Ross vergleicht das mit einem Katastrophenfall - und erklärt, welche Rolle KI spielt, Gespräch, FAZ

/jha/