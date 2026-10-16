Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Von der Erholung im globalen Techsektor nach dem jüngsten Ausverkauf dürfte am Freitag auch der deutsche Aktienmarkt profitieren. Der Broker IG Markets taxierte den Dax etwas mehr als zwei Stunden vor dem Start des Xetra-Handels mit einem Zuwachs von 0,69 Prozent auf 25.557 Punkte. Der deutsche Leitindex war am Vortag bereits im späten Handel ins Plus und über die 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend geklettert. An den US-Börsen hatte sich die Stimmung im Verlauf aufgehellt. In Asien nutzen Anleger die jüngste Tech-Schwäche zum Kauf. Etwas nachgebende Ölpreise und Anleiherenditen könnten für einen versöhnlichen Wochenausklang sorgen, nachdem zur Wochenmitte eine überraschend hohe US-Inflation die Kurse weltweit noch belastet hatte. Auf Wochensicht steht der Dax gemessen an der vorbörslichen Indikation mit 1,9 Prozent im Plus.

USA: - ERHOLT - An den US-Börsen hat sich die Stimmung am Donnerstag im Handelsverlauf aufgehellt. Standardwerte gewannen an Fahrt, während Technologie-Aktien ihre Verluste fast wettmachen konnten. Unterstützung für die Börsen kam unter anderem vom Anleihemarkt, wo die Renditen fielen. Zudem wies der Vorstandsvorsitzende des für seine KI-Chips bekannten Konzerns Nvidia Bedenken hinsichtlich des am Vortrag in die Schlagzeilen geratenen Unternehmens Coreweave zurück. Jensen Huang sagte, er glaube nicht, dass der tief mit Nvidia verflochtene Anbieter von KI-Cloud-Computing-Diensten eine Finanzspritze von seinem Unternehmen benötigen werde.

ASIEN: - ERHOLUNG NACH JÜNGSTER SCHWÄCHE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag zugelegt. Die Erholung der Technologiewerte in den USA sorgte für Rückenwind nach der jüngsten Schwäch. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte nach den jüngsten Verlusten um 1,9 Prozent zu. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong gewann 1,2 Prozent. Beim CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen ging es um 0,8 Prozent nach oben.

DAX 25.382,62 0,33% XDAX 25.488,68 0,99% EuroSTOXX 50 6.168,26 -0,36% Stoxx50 5.374,34 0,39% DJIA 52.177,69 1,08% S&P 500 7.744,06 0,33% NASDAQ 100 29.935,59 -0,05%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

Bund-Future 121,60 -0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1226 0,06% USD/Yen 157,85 -0,10% Euro/Yen 177,21 -0,03%

BITCOIN:

Bitcoin 82.18 0,06% (USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 105,40 -0,52 USD WTI 97,35 -0,62 USD

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PRESSESCHAU

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bis 6.30 Uhr: - Grossbritannien buhlte um die UBS, FT - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist aus Sicht von US-Präsident Donald Trump ein schwierigerer Verhandlungspartner als Russlands Staatschef Wladimir Putin, Gespräch mit US-Sender Newsmax - Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Claus Madsen (CDU) legt Kompromissvorschlag für "Rente mit 63" vor, Politico - Die Versorgung mit wichtigen Medikamenten für den Herbst und Winter ist laut den Apothekerverbänden vorerst gesichert, Interview mit dem Präsidenten der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA), Thomas Preis, Neue Osnabrücker Zeitung - Der Chef der Gewerkschaft IG BCE, Michael Vassiliadis, kritisiert das Verhalten der RAG-Stiftung im Übernahme-Poker um Evonik, Gespräch, Rheinische Post - Bauministerin Verena Hubertz (SPD): Gesetz gegen Vergesellschaftung kommt "so schnell es geht." Staatliche Wohnbaugesellschaft soll 2027 an den Start gehen, Interview, T-Online - Der Vorsitzende des Innenausschusses im Bundestag, Josef Oster (CDU), befürchtet durch den Fall des Linken-Abgeordneten Ferat Koçak einen erheblichen Schaden für das Vertrauen in die Arbeit des Gremiums, Gespräch, Rheinische Post - Nach dem Fall des Linken-Abgeordneten Ferat Koçak fordert der Grünen-Innenexperte Konstantin von Notz weitere Sicherungsmechanismen, um die Arbeit des Bundestages vor der Unterwanderung durch radikale Personen besser zu schützen, Gespräch, Rheinische Post

bis 23.15 Uhr: - Deutz baut Aufsichtsrat für neuen Grossaktionär um, HB - Der stellvertretende JU-Bundesvorsitzende und Vorsitzende der Jungen Gruppe im Bundestag, Pascal Reddig, fordert vom Bundeskanzler "eine Führung, die zeigt, wo es in den nächsten 10 oder 15 Jahren hingeht", Gespräch, Table Media - Der SPD-Abgeordnete Markus Töns aus NRW fordert einen Neuanfang für seine Partei. Lars Klingbeil solle sich nicht noch einmal zur Wiederwahl stellen, Gespräch, Table Media - Der stellvertretende JU-Bundesvorsitzende und Vorsitzende der Jungen Gruppe im Bundestag, Pascal Reddig, verlangt Tempo bei den Reformen - und gibt dem Kanzler Tipps für dessen Rede beim Deutschlandtag der Jungen Union, HB - Aktuell wird viel über Gerechtigkeit diskutiert. Das ist Grund genug, über die christlich-soziale Idee zu sprechen, Gastbeitrag von Stefan Nacke, Dennis Radtke, Kai Whittaker, Sascha van Beek und Elisabeth Winkelmeier-Becker, Kern der Führung der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA) beziehungsweise der Arbeitnehmergruppe der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, HB - Forsa-Umfrage zeigt: Jeder siebte Mittelständler verlagert Produktion. Bei grösseren Unternehmen ist es fast jedes dritte, HB - "Es kann nicht Ziel sein, dass sich alle Schüler nur wohlfühlen", Gespräch mit Bildungsforscher Olaf Köller, HB - "Privatjets und Superjachten gehören in einer Energiekrise verboten", Gespräch mit Ökonomin Isabella Weber, HB - Der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Hendrik Streeck (CDU), begrüsst die vom Bundestag auf den Weg gebrachte Erhöhung der Tabaksteuer - und ist offen für weitere Preissteigerungen, Gespräch, Rheinische Post

bis 21.00 Uhr: - Hendrik Leber gibt die Führung von Acatis ab, bleibt aber als Fondsmanager an Bord. Sein Nachfolger Thorsten Schrieber soll den Vertrieb stärken und die Gesellschaft zurück in den zweistelligen Milliardenbereich führen. Im Gespräch erklären beide, welche Rolle aktive ETFs und KI dabei spielen und warum sie langfristige Anlagekonzepte kurzfristigen Trends vorziehen, BöZ - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron haben sich auf eine weitreichende Reform der europäischen Automobilpolitik verständigt, HB - Die EU Inc. soll Gründungen schneller und günstiger machen. Der Deutsche Notarverein sieht darin einen Rückschritt bei der Geldwäscheprävention. Präsident Christian Rupp verortet die Bremsen bei Behörden und Banken und weist die Kritik der Startup-Szene an hohen Notarkosten zurück, Gespräch, BöZ - Der Vermögensverwalter Georg von Wallwitz sieht den KI-Boom kritisch und hat die Investments längst reduziert. Die Hinwendung der Deutschen zur Kapitalrente begrüsst er, sieht aber die Gefahr, dass bei einem Kursrückschlag sofort wieder alte Zweifel am Kapitalmarkt aufleben, Gespräch, BöZ - Die Wirtschaft in der Ukraine leidet enorm unter den russischen Angriffen. Was das Land nun am meisten benötigt, sagen zwei Fachleute, Gespräch mit Odile Renaud-Basso, Präsidentin der EBWE und Steffen Huck, Ökonom am Wissenschaftszentrum Berlin, FAZ - Der Cyberangriff auf die Kühlsysteme französischer Supermärkte sorgte für grosse Verunsicherung. Ein Cyberfachmann sagt, wie sich eine Kühltruhe hacken lässt und wieso solche Attacken zunehmen, Gespräch mit Jannik Stuckstätte, FAZ

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