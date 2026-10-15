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15.10.2026 07:33:36

Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - MODERATE VERLUSTE ERWARTET - Weltweit schwache Technologiewerte nach einer überraschend hohen US-Inflation dürften den deutschen Aktienmarkt am Donnerstag belasten. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Start des Xetra-Handels mit einem Abschlag von 0,28 Prozent auf 25.227 Punkte. Damit bleibt die 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend im Blick, die bei 25.308 Punkten verläuft. Die Furcht vor Zinsanhebungen und entsprechend höherer Finanzierungslast vor allem für Techunternehmen nimmt zu. Am Vortag waren nach den Daten zur US-Teuerung die Gewinne im Dax bereits abgeschmolzen. In den USA stand der Techsektor stark unter Druck. Der Ausverkauf hielt in Asien am Morgen an, erneut besonders deutlich beim koreanischen Kospi, aber auch beim japanischen Nikkei. "Wir sehen am Aktienmarkt gerade die zweite Welle der KI-Sorgen", kommentierte Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Es seien keine klassischen Gewinnmitnahmen, sondern echte Sorgen vor einer massiven Korrektur. Im Dax hinterliessen aufgrund der geringen Anzahl an Techwerten in dem Index Verkaufswellen, die aus KI-Sorgen heraus entstünden, jedoch deutlich geringere Spuren.

USA: - VERLUSTE - Stärker als erwartet gestiegene Verbraucherpreise im September haben am Mittwoch vor allem die konjunktursensiblen Papiere der Technologiebranche deutlich belastet. Jetzt stehe eine Leitzinserhöhung im Oktober wieder zur Debatte, schrieb Ronald Temple, Chef-Marktstratege für die Bereiche Finanzberatung und Vermögensverwaltung beim Finanzdienstleister Lazard. Da sich nunmehr der zunehmende Inflationsdruck immer deutlicher abzeichne, wachse die Gefahr, dass die Notenbank bei der Eindämmung der Teuerung ins Hintertreffen gerät. Damit ging es für den technologielastigen Nasdaq 100 um 2,02 Prozent auf 29.950,82 Punkte abwärts. Der marktbreite S&P 500 fiel um 1,11 Prozent auf 7.718,94 Punkte. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab um 0,09 Prozent auf 51.621,48 Punkte nach.

ASIEN: - VERLUSTE - Eine überraschend hohe US-Inflation hat auch an den Börsen Asiens zu herben Kursverlusten vor allem bei KI- und IT-Aktien geführt. Investoren blicken angesichts hoher Renditen an den Anleihemärkten und des Risikos eines zeitnah weiter steigenden US-Leitzinses mit Sorge auf die immer noch hohen Bewertungen von KI-Unternehmen. "Wir sehen am Aktienmarkt gerade die zweite Welle der KI-Sorgen", kommentierte Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Es seien keine klassischen Gewinnmitnahmen, sondern echte Sorgen vor einer massiven Korrektur. Besonders stark geriet der südkoranische Kospi-Index unter Druck, der zuletzt noch rund 7 Prozent im Minus notierte. Korea stehe im Zentrum des weltweiten Ausverkaufs im KI-Sektor, "da die Finanzierungsprobleme von CoreWeave und die steigende Inflation in den USA die Sorgen über steigende Kreditkosten und die Nachhaltigkeit der KI-Ausgaben schüren", erklärte Hebe Chen, Analystin bei Vantage Global Prime, gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg. Der Aktienkurs des KI-Unternehmens CoreWeave war am Vorabend in New York eingebrochen angesichts wachsender Sorgen über die Schuldenlast des Konzerns. Der japanische Leitindex Nikkei 225 sank im späten Handel um 4,3 Prozent. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong fiel um 1,5 Prozent, während der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen um mehr als 2 Prozent einknickte. 

                                 
DAX             25.298,61   0,15%
XDAX            25.239,52  -0,24%
EuroSTOXX 50     6.190,37   0,38%
Stoxx50          5.353,62   0,71%
                                 
DJIA            51.621,48  -0,09%
S&P 500          7.718,94  -1,11%
NASDAQ 100      29.950,81  -2,02%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN: 

                             
Bund-Future    121,83  +0,41%

DEVISEN: 

                          
Euro/USD    1,1215   0,53%
USD/Yen     157,94  -0,23%
Euro/Yen    177,15   0,29%

BITCOIN: 

                                 
Bitcoin            81.519  -0,04%
(USD, Bitstamp)

ROHÖL: 

                          
Brent    104,35  -1,71 USD
WTI       94,03  -1,06 USD

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PRESSESCHAU

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bis 06.30 Uhr: - EU-Herbstgipfel: Manfred Weber, Chef der konservativen Parteienfamilie EVP, warnt vor Scheitern der Haushaltsverhandlungen, ZDF-Sendung Heute Journal - Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) macht Druck: Brauchen Lösungen beim Mieterschutz, Kölner Stadt-Anzeiger - Handwerkspräsident Jörg Dittrich: Keine Schonfrist für Schweitzer, Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ) - Notrufsäulen an Autobahnen "werden kaum noch genutzt" - System steht auf dem Prüfstand, Rheinische Post - Nach der Einigung der Koalition auf eine Zuckersteuer pocht Schleswig-Holstein darauf, dass die Mittel in das Gesundheitssystem fliessen, Rheinische Post

bis 23.15 Uhr: - Vor dem Investitionsgipfel der Bundesregierung warnt Ex-Telekom-Chef Rene Obermann vor politischem Chaos in Deutschland. Der Chairman von Warburg Pincus Europa fordert mehr Mut von Managern beim Kampf für die Demokratie, HB - Die syrische Regierung muss den Wiederaufbau stemmen und die Erwartungen der Menschen erfüllen. Doch der Irankrieg erschwert den Neuanfang, Gastbeitrag von Ulf Laessing, Leiter des Länderprojekts Syrien/Irak der Konrad-Adenauer-Stiftung, HB - Der russische Oppositionelle Michail Chodorkowski warnt vor einem weiteren Krieg von Wladimir Putin, sollte ein Frieden in der Ukraine umgesetzt sein, Gespräch, Table Media - In der Bundestagsfraktion von CDU und CSU gibt es nach den Worten ihres Vorsitzenden Thorsten Frei "erhebliche Vorbehalte" gegen die geplante Plastiksteuer, Gespräch, Welt Fernsehen - Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Thorsten Frei, lehnt grundsätzliche Änderungen an den 33 Punkten der Alterssicherungskommission zur Rentenreform ab, wie von der SPD gefordert, Gespräch, Welt Fernsehen - "Ich glaube, wir können mithilfe der Zuckersteuer eine grosse soziale Ungerechtigkeit zumindest ein bisschen ausgleichen", Gespräch mit Luise Molling, Foodwatch, ZDF - Wirtschaftsministerin Katherina Reiche widerspricht ihrem Kabinettskollegen Karsten Wildberger (beide CDU) bei KI-Steuer, Welt - Der Grünen-Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen hat das Stabilitätsversprechen des GKV-Schätzerkreises für das kommende Jahr kritisiert, Gespräch, Rheinische Post

bis 21.00 Uhr: - Biontech schliesst sein Werk in Tübingen, obwohl ein Investorenkonsortium um den Münchener Investor Peter Löw bis zu 20 Millionen Euro dafür geboten hatte, HB - Bundes-Grüne geben Berliner Landesverband bei Sondierung freie Hand, Bild - Österreichs Ex-Kanzler Sebastian Kurz schliesst Rückkehr in die Politik nicht aus, Gespräch, HB - Asset Manager stehen vor einem doppelten Umbau: KI soll Prozesse effizienter machen, aktive ETFs öffnen neue Vertriebswege. Besonders die Mitte der Branche gerät unter Druck, Gespräch mit Carsten Wittrock, Partner und Experte für Assetmanagement und Johannes Branahl, Manager, beide ZEB, BöZ - Wie sich mit Anleihe-ETFs attraktive Renditen ohne hohe Risiken erzielen lassen, Gespräch mit Lukas Ahnert, Produktspezialist für Anleihe-ETFs bei der DWS-Sparte Xtrackers, BöZ

/mis

In eigener Sache

Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung

Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.

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Short 15’729.44 8.91 SABWMU
SMI-Kurs: 14’349.51 15.10.2026 17:31:43
Long 13’699.63 19.62 SZC0BU
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Long 12’835.51 9.00 S6DBXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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