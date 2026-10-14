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14.10.2026
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14.10.2026 07:27:36

Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Der Dax wird am Mittwoch vor weiteren Unternehmensquartalsberichten aus den USA und der Veröffentlichung von US-Inflationsdaten zunächst etwas höher erwartet. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Start des Xetra-Handels mit einem Plus von 0,33 Prozent auf 25.343 Punkte. Insgesamt ist der Dax in dieser Woche bislang kaum vorangekommen, er ringt mit der 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend, die bei 25.313 Punkten verläuft. Die am Nachmittag anstehenden US-Verbraucherpreise sind für den weiteren geldpolitischen Kurs der US-Notenbank wichtig. Sollten sie höher als erwartet ausfallen und Anleger dies als Signal für mögliche weitere Zinserhöhungen der Fed interpretieren, könnten gerade die Aktien der stark finanzierungsabhängigen Technologiekonzerne wieder unter Druck geraten. Sie hatten in dieser Woche bereits deutliche Abgaben verzeichnet, in Asien befanden sie sich am Mittwoch aber auf Erholungskurs. In der Berichtssaison stehen weitere US-Banken sowie in Europa der niederländische Chipindustrie-Ausrüster ASML mit Quartalszahlen auf der Agenda. Das Unternehmen kann die hohe Nachfrage nicht erfüllen und plant einen Kapazitätsausbau.

USA: - MODERATE VERLUSTE - An den US-Börsen ist der Handel auch am Dienstag von Zurückhaltung geprägt gewesen. Erneute, teils deutliche Verluste bei Technologiewerten und durchwachsene Geschäftszahlen von Unternehmen trübten die Stimmung. Im späten Handel stützten Aussagen eines Geldpolitikers den Aktienmarkt. Der Präsident der Fed-Bank von New York, John Williams, hält in diesem Jahr zwar wegen der hohen Teuerung noch eine weitere Zinserhöhung für angemessen, glaubt jedoch nicht, dass 2027 eine erneute Anhebung der Zinsen notwendig sein wird. Unter dem Strich gaben die wichtigsten Indizes leicht nach. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,31 Prozent auf 30.569,480 Punkte nach unten. Der marktbreite S&P 500 fiel geringfügig auf 7.805,45 Zähler. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor 0,35 Prozent auf 51.670,10 Punkte.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND GEWINNE - Vor wichtigen US-Inflationsdaten am Nachmittag haben die Börsen im asiatisch-pazifischen Raum am Mittwoch sich durchaus freundlich präsentiert. Tags zuvor hatten vor allem schwache Techwerte belastet, was sich nun teils umkehrte. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg zur Wochenmitte im späten Handel um 0,9 Prozent, ebenso der südkoreanische Kospi-Index. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong notierte 0,3 Prozent im Plus, während der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen moderat nachgab. Der australische S&P ASX 200 sank, in Indien gab es wenig Bewegung. 

                                 
DAX             25.259,90  -0,07%
XDAX            25.299,78  +0,24%
EuroSTOXX 50     6.167,01  -0,55%
Stoxx50          5.315,67  -0,46%
                                 
DJIA            51.670,10  -0,35%
S&P 500          7.805,45  -0,02%
NASDAQ 100      30.569,48  -0,31%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN: 

                             
Bund-Future    121,15  +0,07%

DEVISEN: 

                          
Euro/USD    1,1208  +0,09%
USD/Yen     158,19  -0,09%
Euro/Yen    177,31   0,00%

BITCOIN: 

                                 
Bitcoin            83.685  +0,71%
(USD, Bitstamp)

ROHÖL: 

                          
Brent    106,28  +0,59 USD
WTI       94,71  +0,57 USD

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PRESSESCHAU

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bis 06.30 Uhr: - Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) wird dem Kabinett an diesem Mittwoch neue Eckpunkte für einen besseren Schutz von Kindern und Jugendlichen im Netz vorlegen, Politico - Der Berliner Politologe Thorsten Faas hält eine Koalition aus Linken, Grünen und SPD in Berlin für das realistischste Szenario, Gespräch, Rheinische Post - Vor der geplanten Einsetzung der Pflegekommission hat die zuständige Bevollmächtigte der Bundesregierung, Katrin Staffler (CSU), eine Stärkung der häuslichen Pflege gefordert, Gespräch, Rheinische Post - Grünen-Chefin Franziska Brantner: Linke hat sich nicht an Abmachung gehalten, ARD-Sendung Maischberger - Der Vorsitzende der Jungen Union, Johannes Winkel, hat den neuen Bundesarbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) als Möglichkeit für einen Neustart bei den grossen Sozialreformen bezeichnet, Gespräch, Politico - Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist skeptisch, ob die von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) erwarteten Mehreinnahmen durch die Erhöhung der Tabaksteuer wirklich kommen, Gespräch mit dem finanzpolitischen Sprecher der Fraktion, Fritz Güntzler, Bild - Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) sieht zunehmende Gefahren für den Bundestag, Stern

bis 23.15 Uhr: - Das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft (IW), die Stiftung Klimawirtschaft und Fiscal Future werfen der Bundesregierung vor, die neuen Schuldenspielräume nicht für zusätzliche Investitionen zu nutzen, HB - In Brasilien motiviert ein Wettbewerb Schulen zu Höchstleistungen. Das könnte zum Vorbild für das deutsche Bildungssystem werden, Gastbeitrag von WZB-Präsidentin Nicola Fuchs-Schündeln, HB - "Deutschland wird für uns ein wichtiger Markt bleiben", Gespräch mit James Seppala, Europachef des weltgrössten Gewerbeimmobilieninvestors Blackstone, über die Enteignungsdebatte in Berlin, Sektoren mit guten Wachstumsperspektiven und den Faktor Mensch, HB - Bei einigen Unternehmen liegt der Patentwert deutlich über dem Börsenwert, HB - HateAid-Geschäftsführerin Josephine Ballon warnt vor einem "permanenten Überwachungsdruck" durch Smart-Glasses, wie der neuen KI-Brille des Meta-Konzerns., Gespräch, ZDF

bis 21.00 Uhr: - Der Vorstand von BASF ist im Ringen um die Übernahme des Essener Konkurrenten Evonik offenbar zu Zugeständnissen und einem höheren Gebot bereit, FAZ - Die Novelle der EU-Verbriefungsregeln dürfte zwar zu einer Belebung des Markts führen, erwartet Amundi-Verbriefungsexperte Hubert Vannier. Aber Europas Regulierung werde auch künftig strikter sein als die in den Vereinigten Staaten, Gespräch, BöZ

/mis

In eigener Sache

Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’664.65 19.90 SGQBEU
Short 14’967.20 13.79 SYBHSU
Short 15’515.59 8.93 SNBC4U
SMI-Kurs: 14’129.93 14.10.2026 17:31:30
Long 13’526.18 19.90 SGBWIU
Long 13’229.29 14.00 S8BFJU
Long 12’640.08 8.81 S33BNU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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