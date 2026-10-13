Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - GERINGE VERLUSTE - Bei leicht nachgebenden Ölpreisen und einem unter Druck stehenden Technologiesektor dürfte der Dax am Dienstag mit leichten Abgaben starten. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex etwas mehr als zwei Stunden vor dem Beginn des Xetra-Handel mit minus 0,16 Prozent auf 25.237 Punkten. An der 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend war er am Vortag zurückgeprallt. Sie verläuft derzeit bei 21.322 Punkten. Unterstützung liefert die für den längerfristigen Kursverlauf relevante 200-Tage-Linie bei 24.862 Zählern.

USA: - DOW IM PLUS; TECHWERTE IM MINUS - Zu Beginn einer ereignisreichen Woche haben die Anleger an den US-Börsen vorsichtig agiert. Kurz vor dem Start der Berichtssaison der Unternehmen gaben die wichtigsten Aktienindizes am Montag überwiegend nach. Technologiewerte litten unter anhaltenden Gewinnmitnahmen bei den Aktien von Chipherstellern. Ansonsten mangelte es angesichts des Feiertages "Columbus Day" insgesamt an Impulsen, zumal der Anleihenmarkt zu Wochenbeginn geschlossen blieb. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,71 Prozent auf 30.664,70 Punkte nach unten. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,06 Prozent auf 7.807,24 Zähler nach. Er hatte am Dienstag noch ein Rekordhoch erreicht. Der Leitindex Dow Jones Industrial hingegen legte um 0,38 Prozent auf 51.850,55 Punkte zu.

ASIEN: - VERLUSTE - Die Aktienmärkte im asiatisch pazifischen Raum haben sich am Dienstag überwiegend durchwachsen gezeigt. Belastet von teils sehr schwachen Techwerte ging es vor allen in Japan und China nach unten. Der japanische Leitindex Nikkei 225 sank im späten Hanel um 2,2, Prozent, der südkoreanische Kospi um 5,3 Prozent. Zuletzt hatten sich immer mal wieder Sorgen um den ausufernden Finanzbedarf von KI-Konzernen breit gemacht. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong hielt sich mit einem Minus von 0,3 Prozent ebenso besser wie der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen, der um rund ein halbes Prozent nachgab. Der australische S&P ASX 200 war kaum verändert, während es in Indien Gewinne gab.

DAX 25277,68 0,76% XDAX 25240,40 0,28% EuroSTOXX 50 6201,21 0,45% Stoxx50 5340,04 0,66% DJIA 51850,55 0,38% S&P 500 7807,24 -0,06% NASDAQ 100 30664,70 -0,71%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

Bund-Future 121,38 +0,29%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1172 0,16% USD/Yen 158,31 -0,18% Euro/Yen 176,89 -0,03%

BITCOIN:

Bitcoin 83.395 2,0% (USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 105,58 -1,07 USD WTI 92,67 -1,07 USD

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PRESSESCHAU

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bis 06.30 Uhr: - Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) will KI-Umsätze in Deutschland besteuern, Tagesspiegel - Unionsfraktionsvorsitzender Thorsten Frei: Überzeugt von gemeinsamer Lösung mit SPD, ARD-Tagesthemen - Juso-Chef Philipp Türmer sieht Neuordnung der SPD als Chance, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

bis 23.15 Uhr: - Gespräch mit Vonovia-Chef Luka Mucic über die Pläne der Linken, Wohnungsunternehmen in Berlin zu enteignen und darüber, ob der Konzern weiter in der Hauptstadt investiert, HB - Noch in diesem Jahr müssen allein die Dax-Konzerne für knapp 30 Milliarden Euro auslaufende Anleihen neu finanzieren. 2027 werden 73,5 Milliarden Euro fällig, HB - Wir müssen die deutsche Wissenschaft besser schützen, Gastbeitrag von MdB Florian Müller (CDU), HB - Der frühere Linke-Bundestagsfraktionschef Gregor Gysi hat seine Partei aufgefordert, beim Thema Antisemitismus eine klare Grenze zu setzen, Gespräch, Stern - Der frühere österreichische Diplomat Klemens Fischer hält die von den USA vorgeschlagene Energiewaffenruhe im Ukraine-Krieg für unrealistisch, Gespräch, HB

bis 21.00 Uhr - Niedersachsens IG-Metall-Chef Thorsten Gröger: Absenkung der Arbeitszeit bei Volkswagen denkbar, Automobilwoche - Amprion stellt Bankenkreis internationaler auf, Gespräch mit Finanzchef Peter Rüth, BöZ - Die Telekom-Austria-Gruppe baut ihr Deutschland-Geschäft mit eigener Cloud und Services aus, Gespräch mit A1-Chefin Elisabetta Castiglioni, FAZ - Goldman Sachs baut aktive ETFs in Europa aus, Gespräch mit Dennis Lübcke, Leiter des institutionellen Kundengeschäfts in Deutschland und Österreich bei GSAM, BöZ - "Die wirtschaftliche Identität Deutschlands ist angeschlagen", Gespräch mit Didier Borowski, Head of Macro Policy beim Amundi Investment Institute, BöZ - Unternehmen haben kaum noch Vertrauen in Regierung, FAZ

/mis