Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Der Dax dürfte am Montag an seinen freundlichen Wochenausklang vom Freitag anknüpfen. Etwas nachgebende Ölpreise und Anleiherenditen helfen. Der Broker IG Markets berechnete den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Handel mit einem Plus von 0,67 Prozent auf 25.256 Zähler. Damit bleibt er über der runden Marke von 25.000 Punkten, die er in der vergangenen Woche zeitweise unterschritten hatte. Nach oben stellt der Bereich um 25.500 Punkte eine Hürde dar. Die Berichtssaison in den USA und dann auch in Europa steht vor ihrem Beginn. Stratege Mislav Matejka von JPMorgan glaubt, dass die Ergebnisse der Unternehmen den Märkten Unterstützung geben. Am Montag dürfte es unternehmens- und konjunkturseitig noch ruhig zugehen. Im Wochenverlauf rücken dann vor allem Inflationsdaten aus den USA in den Fokus, die für den Kurs der US-Notenbank wichtig sind.

USA: - IM PLUS - Leicht sinkende Ölpreise und nachlassende Sorgen über die Nachhaltigkeit des Investitionsbooms im Bereich Künstlicher Intelligenz (KI) haben den US-Aktienmärkten am Freitag Rückenwind gegeben. Zurückgehende geopolitische Spannungen im Nahen Osten hellten die Anlegerstimmung auf. US-Präsident Donald Trump hatte versichert, dass die Vereinigten Staaten vor den Zwischenwahlen im November keinen Angriff auf den Iran starten würden. Er verwies zudem auf "produktive Gespräche" mit dem Iran. Der Dow Jones Industrial gewann 0,83 Prozent auf 51.654,95 Punkte. Auf Wochensicht hat der Index damit um knapp ein Prozent zugelegt. Der marktbreite S&P 500 stieg am Freitag um 0,59 Prozent auf 7.811,54 Zähler. Für den Nasdaq 100 ging es um 0,51 Prozent auf 30.883,15 Punkte aufwärts, nachdem er tags zuvor wegen KI-Ängsten um bis zu zwei Prozent eingeknickt war. Damit hat der technologielastige in der abgelaufenen Handelswoche leicht zugelegt.

ASIEN: - WENIG BEWEGUNG - An den Börsen im asiatisch-pazifischen Raum hat sich zum Wochenstart eher wenig getan. Etwas niedrigere Ölpreise und Anleiherenditen stützten die Kurse teils. Anleger warten auf die in dieser Woche langsam Fahrt aufnehmende Berichtssaison der Unternehmen zum dritten Quartal und auf Inflationsdaten aus den USA. Die Preisdaten sind wichtig für den geldpolitischen Kurs der US-Notenbank, die die Leitzins in diesem Jahr wohl noch einmal anheben wird. Während in Japan wegen eines Feiertages nicht gehandelt wurde, stieg der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,2 Prozent. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen notierte zuletzt 0,3 Prozent im Minus. Etwas nach unten ging es auch in Indien und deutlicher in Südkorea. Die australische Börse legte zu.

DAX 25.087,27 1,13% XDAX 25.170,92 0,71% EuroSTOXX 50 6.173,37 0,76% Stoxx50 5.305,21 0,87% DJIA 51.654,95 0,83% S&P 500 7.811,54 0,59% NASDAQ 100 30.883,15 0,51%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

Bund-Future 121,21 0,11%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1206 0,04% USD/Yen 158,35 0,02% Euro/Yen 177,45 0,06%

BITCOIN:

Bitcoin 84.027 0,42 (USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 103,43 -1,29 USD WTI 90,39 -1,46 USD

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PRESSESCHAU

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bis 06.30 Uhr: - CSU-Chef Markus Söder: Rentenreform kommt - Minijobs bleiben, ARD-Sendung Caren Miosga - Amazon steht vor der Übernahme des KI-Start-up Decart AI für rund 7 Mrd Dollar, WSJ - CSU-Chef Markus Söder für Fortsetzung von Sozialpartner-Dialog, ARD-Sendung Caren Miosga - IW-Studie zum Länderfinanzausgleich: Pro-Kopf-Einnahmen der Geberländer sinken nach Umverteilung unter die von Nehmerländern, Rheinische Post - Linken-Chef Luigi Pantisano: Keine Zwangsräumungen in die Obdachlosigkeit, Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ) - DIHK-Chef Peter Adrian hat die Verschonungsregeln bei der Erbschaftsteuer für Firmenerben gegen Kritik verteidigt und vor erheblichen Folgen bei einer Verschlechterung gewarnt, Gespräch, Rheinische Post - CSU-Chef Markus Söder fordert CDU-Abweichler zum Austritt auf, ARD-Sendung Caren Miosga - Der Chef der Stiftung Familienunternehmen, Rainer Kirchdörfer, hat vor einer Katastrophe für den Standort Deutschland gewarnt, sollten die Verschonungsregeln für Firmenerben bei der Erbschaftsteuer wegfallen, Gespräch, Rheinische Post - Unionsfraktionsvize Günter Krings (CDU) hat seine Partei vor einer Abkehr von der bisherigen Linie der Abgrenzung zur AfD gewarnt, Gespräch, Rheinische Post

bis 20.30 Uhr: - Abfindungsangebote überlasten internes BMW-Portal, HB - Zulassung von Helsing-Kampfdrohne verzögert sich offenbar, HB - Der Berliner Neobroker Trade Republic hat den Umsatz im Geschäftsjahr 2024/25 auf 754 Millionen Euro gesteigert und den Jahresüberschuss beinahe versiebenfacht, HB - "Underberg würde ohne Familie nicht funktionieren", Gespräch mit Aufsichtsrat Ludwig Ruder über die Erbschaftsteuer, den Erfolg der Traditionsmarke und warum sie im Ausland bei Jüngeren zieht, HB - Markisen, Jalousien, Sonnensegel: Warema stellt her, was Schatten bietet. Die Vorstandsvorsitzende des europäischen Marktführers, Angelique Renkhoff-Mücke, hat aber mehr im Sinn als Sonnen- und Hitzeschutz, Gespräch, FAZ - Wohnkostenlücke in der Grundsicherung gestiegen, Table Media - Künstliche Intelligenz braucht keine Bremsen, aber Leitplanken, Gastbeitrag von Metro-CIO Khaled Bagban und Jann Vollmar, Executive Assistant bei Metro, FAZ - "Wir streben eine enge Einbeziehung des Bundes an", Gespräch mit Florian Rentsch, Sonderbeauftragter für den Finanzplatz Frankfurt, über die Neupositionierung der Finanzplatzinitiative und eine stärkere Zusammenarbeit in Europa, BöZ - Mit (zu) niedrigen Zinsen hält die EZB den Währungsraum zusammen. Doch das hat ökonomische und politische Folgen. Ohne Rückkehr zu einer Stabilitätsunion droht der Eurozone Ungemach, Gastbeitrag von Gunther Schnabl, Direktor des Flossbach von Storch Research Institute in Köln und Professor an der Universität Leipzig, BöZ - Künstliche Intelligenz kann bei der Abschlussprüfung unterstützen, zugleich entstehen viele der geprüften Bilanzen ebenfalls mit Hilfe der Technologie. Die Frage, wie verlässlich Informationen sind, bekommt dadurch noch einmal mehr Bedeutung, findet IDW-Vorstandssprecherin Melanie Sack. In der Ausbildung kommt ihr der Umgang mit KI bislang zu kurz, Gespräch, BöZ - "Die USA sind derzeit wirklich der beste Ort zum Investieren" - Gespräch mit Jeff Kripke, Manager des Amundi-US-Aktienfonds, über KI als Treiber für die Gewinne, die Vorzüge von Tech-Aktien und Versorgern und Risiken bei Finanztiteln, BöZ - "Eine Brandmauer ist nicht dazu da, das Feuer zu löschen", Gespräch mit Historiker Timothy Garton Ash über die Grenzen der Brandmauer gegen rechts, mangelnde emotionale Intelligenz und warum auch Wüst als Kanzler das deutsche Problem nicht lösen würde, HB - Deutschland gefährdet seinen Vorsprung beim Quantencomputing, Gastbeitrag von Planqc-Chef Alexander Glätzle, HB

/mis