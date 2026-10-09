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09.10.2026 07:27:36

Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - ERHOLUNG - Der deutsche Aktienmarkt könnte vor dem Wochenende einen Teil der Vortagesverluste aufholen. Erwartet wird am Freitag eine freundliche Tendenz: Der Broker IG Markets berechnete den deutschen Leitindex Dax rund zwei Stunden vor dem Xetra-Handel 0,8 Prozent höher auf gut 25.000 Zähler. Für die zu Ende gehende Börsenwoche zeichnet sich gleichwohl ein Minus von knapp einem Prozent ab. Am Vortag war der Dax auf den tiefsten Stand seit Juli abgerutscht. Etwas Rückenwind kommt vom US-Anleihemarkt, wo die Renditen am Vortag gefallen waren. Im asiatischen Handel mit US-Bonds setzt sich diese Abwärtstendenz am Freitag moderat fort. Zehnjährige US-Papiere rentieren allerdings mit 5,2 Prozent nach wie vor auf einem hohen Niveau. Im Blick bleibt indes die ausgeprägte Schwäche von Techwerten in New York, die am Vortag unter einem Bericht der "Financial Times" gelitten hatten, wonach der Umsatz des KI-Konzerns OpenAI geringer ausfalle als zuvor signalisiert.

USA: - VERLUSTE - Deutliche Verluste von Aktien aus dem Bereich Künstlicher Intelligenz (KI) haben die Technologiebörse Nasdaq am Donnerstag deutlich nach unten gezogen. Auslöser dafür war ein Medienbericht über die Umsätze des ChatGPT-Entwicklers OpenAI, der Befürchtungen verstärkt hatte, dass sich die KI-Ausgabenflut immer schwerer rechtfertigen lässt. Die Standardwerte an der Wall Street beendeten den Handel kaum verändert. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump Medienberichte über eine baldige Wiederaufnahme von Militäreinsätzen gegen den Iran dementiert. "Wir werden den Iran zu keinem Zeitpunkt vor den Zwischenwahlen, die am 3. November in den Vereinigten Staaten stattfinden, angreifen", schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Der Dow Jones Industrial schloss 0,1 Prozent höher bei 51.231,64 Punkten. Der marktbreite S&P 500 büsste 0,47 Prozent auf 7.765,36 Zähler ein. Für den Nasdaq 100 ging es nach dem OpenAI-Bericht zunächst um bis zu zwei Prozent nach unten. Letztlich verlor der technologielastige Index 1,39 Prozent auf 30.725,81 Punkte.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - An den Börsen Asiens sind am Freitag insbesondere tech-lastige Börsen tendenziell unter Druck geraten. Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel im späten Handel um 0,1 Prozent. Bereits in New York waren vor allem Techwerte gefallen, nachdem die "Financial Times" berichtet hatte, dass der Umsatz des KI-Konzerns OpenAI geringer ausfalle als zuvor signalisiert. Das vergrösserte die Sorgen der Anleger mit Blick auf die Werthaltigkeit der billionenschweren KI-Investitionen rund um den Globus. Hinzu kommen weiterhin hohe Energiepreise und die jüngste Unruhe an den Anleihemärkten, wenngleich sich hier die Lage zum Wochenschluss weiter entspannte. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong stieg hingegen um 1,4 Prozent, während der chinesische CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Festlandbörsen gut ein halbes Prozent nachgab. 

                                 
DAX             24.806,97  -1,18%
XDAX            24.992,40  -0,47%
EuroSTOXX 50     6.126,73  -0,87%
Stoxx50          5.259,69  -0,64%
                                 
DJIA            51.231,64  -0,10%
S&P 500          7.765,36  -0,47%
NASDAQ 100      30.725,80  -1,39%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN: 

                            
Bund-Future    121,32  0,11%

DEVISEN: 

                         
Euro/USD    1,1230  0,17%
USD/Yen     158,08  0,12%
Euro/Yen    177,55  0,32%

BITCOIN: 

                                
Bitcoin            82.178  0,61%
(USD, Bitstamp)

ROHÖL: 

                                         
Brent (Dez-Kontrakt)    102,79  -1,49 USD
WTI (Nov-Kontrakt)       90,24  -1,25 USD

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PRESSESCHAU

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bis 06.30 Uhr: - Vor der am Sonntag beginnenden Klausurtagung des CDU-Präsidiums erhöht Niedersachsens Landesvorsitzender Sebastian Lechner den Druck auf Parteichef Friedrich Merz, Gespräch, Rheinische Post - Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) hat erstmals die möglichen Einsparungen durch die geplante Führerscheinreform beziffert, Gespräch, Welt - Bundesraumfahrtministerin Dorothee Bär (CSU) sieht Deutschland innerhalb der Europäischen Weltraumorganisation ESA vor Frankreich und Italien, Gespräch, Politico - Bundesregierung legt Streit um Erhöhung der Tabaksteuer bei - Weg frei für deutlich höhere Zigarettenpreise, Bild - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) geht nicht mehr davon aus, dass die geplante Rentenreform wie vorgesehen bis zum Jahresende vom Bundestag beschlossen und damit zum 1. Januar 2027 in Kraft treten kann, Bild - Nach dem Tod einer Mitarbeiterin eines Pest-Forschungsinstituts im sibirischen Irkutsk fordert Bundesaussenminister Johann Wadephul (CDU) von Russland Aufklärung, Gespräch, Bild - China weist deutsche Spionagewarnungen scharf zurück, HB

bis 23.45 Uhr: - Die Energiekonzerne EWE AG und Verbund AG wollen in Niedersachsen gemeinsam einen Wasserstoffelektrolyseur mit einer Leistung von bis zu 500 Megawatt bauen, Gespräch mit EWE-Chef Stefan Dohler und Verbund-Chef Michael Strugl, HB - "Es droht eine fortgesetzte Erosion des Vertrauens" - Ifo-Chef Clemens Fuest warnt vor einer Verschärfung der Lage auf dem Anleihemarkt und rechnet mit einer Rückkehr der Euro-Krise, Gespräch, HB - Trump ignoriert die grösste Gefahr für Amerikas Wirtschaft - Wie eine Staatsschuldenkrise beginnt, ist in der Regel recht leicht nachvollziehbar. Das Ende ist viel schwerer vorherzusagen, Gastbeitrag von Ökonom Kenneth Rogoff, HB - ""Wir brauchen mehr Mut, Unsicherheit auszuhalten", Gespräch mit Notärztin Lisa Federle darüber, warum Leistungsträger ihre Ängste wegarbeiten, warum das Land in der Starre verharrt - und was gegen die Angstpolitik hilft, HB - "Höhere Zinsen in Japan stellen ein Risiko für die USA dar" - Gespräch mit Nomura-Experte Sönke Siemssen, HB

bis 21.00 Uhr: - OpenAI hat Investoren kürzlich mitgeteilt, dass der auf das Jahr hochgerechnete Umsatz bei nahe 50 Milliarden US-Dollar liegt, FT - Refinanzierungswelle droht Immobilienkrise zu verschärfen, HB - Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden, kritisiert die von den Berliner Linken, Grünen und der SPD vorgelegte Vereinbarung gegen Antisemitismus als nicht ausreichend, Gespräch, HB - Zehnjährige US-Staatsanleihen rentieren über 5,2 Prozent. Für Noah Wise, Portfoliomanager und Head of Global Macro Strategy für Global Fixed Income bei Allspring Global Investments, ist das kein Krisensignal. Er sieht darin die Rückkehr zu einem normal funktionierenden Anleihemarkt, Gespräch, BöZ - Die Bundesvorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) spricht sich gegen die vom Bundesfinanzministerium geplante Erhöhung der Tabaksteuer aus, Gespräch mit Gitta Connemann, Welt Fernsehen

/mis

In eigener Sache

Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude

Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.

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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?

Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’291.50 19.76 S9BTRU
Short 14’594.68 13.99 S4IBZU
Short 15’151.12 8.88 SRBCQU
SMI-Kurs: 13’787.05 09.10.2026 11:28:37
Long 13’188.46 19.48 SYBDXU
Long 12’890.78 13.71 BSUR4U
Long 12’342.97 8.91 SMWBHU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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