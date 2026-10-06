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06.10.2026 07:27:36

Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - MODERATE GEWINNE - Auf die Stagnation zum Wochenauftakt am deutschen Aktienmarkt dürften am Dienstag leichte Kursgewinne folgen. Der Leitindex Dax dürfte erneut die Marke von 25.300 Punkten testen, die er zuletzt zum Schlusskurs nicht überwinden konnte. Knapp zwei Stunden vor dem Handelsbeginn indiziert der Broker IG den Dax 0,2 Prozent höher auf gut 25.300 Zähler. Damit würde sich die vor dem Wochenende begonnene Erholung fortsetzen. Steigende Renditen europäischer Staatsanleihen und unverändert hohe Energiepreise begrenzten das Aufwärtspotenzial der Aktienmärkte, sagte Andreas Lipkow von CMC Markets. "Insgesamt dürfte die datenarme Handelswoche weiter von den Energiepreisen und Anleiherenditen dominiert werden" prognostizierte der Marktanalyst. Der Brent-Ölpreis war am Dienstagmorgen auf weiterhin hohem Niveau nur wenig verändert.

USA: - IM PLUS - Nach einem unentschlossenen Handelsauftakt am Montag haben die US-Aktienmärkte im Verlauf zugelegt und im Plus geschlossen. Für Unterstützung sorgten sinkende Ölpreise. Grund dafür sind Medienberichte, wonach die USA und der Iran ihre Verhandlungen über eine Öffnung der für den Öl- und Gastransport wichtigen Strasse von Hormus vorantreiben. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg letztlich um 0,18 Prozent auf 51.267,90 Punkte. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,66 Prozent auf 7.773,95 Zähler zu. Der technologielastige Nasdaq 100 erklomm zwischenzeitlich ein weiteres Rekordhoch und stieg am Ende um 0,87 Prozent auf 31.076,44 Punkte.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND GEWINNE - Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Dienstag überwiegend zugelegt. Ein wenig Rückenwind lieferte ein Rückgang der Ölpreise. Hinzu kam eine weiterhin bärenstarke Stimmung für Techwerte am US-Aktienmarkt. Auf dem chinesischen Festland indes blieben die Börsen wegen der "Goldenen Woche" weiterhin geschlossen. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong indes gewann der Hang-Seng-Index im späten Handel 0,7 Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg ebenfalls um gut 0,7 Prozent. Der Kospi in Südkorea fiel nach einem dort feiertagsbedingt verlängerten Wochenende hingegen zurück. 

                                
DAX             25.254,21  0,09%
XDAX            25.316,82  0,15%
EuroSTOXX 50     6.242,14  0,06%
Stoxx50          5.320,70  0,42%
                                
DJIA            51.267,90  0,18%
S&P 500          7.773,95  0,66%
NASDAQ 100      31.076,44  0,87%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN: 

                             
Bund-Future    120,92  -0,06%

DEVISEN: 

                          
Euro/USD    1,1216  -0,06%
USD/Yen     158,14   0,15%
Euro/Yen    177,39   0,10%

BITCOIN: 

                                 
Bitcoin            85.694  -0,07%
(USD, Bitstamp)

ROHÖL: 

                          
Brent    100,94  +0,62 USD
WTI       89,90  +0,47 USD

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PRESSESCHAU

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bis 06.30 Uhr: - Bomberabzug wegen Gefahr iranischen Drohnenangriffs, WSJ - Der Iran wird nach Einschätzung des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BFV) verstärkt versuchen, in Deutschland westliche Technologie für sein Raketenprogramm und weitere militärische Vorhaben zu beschaffen, Welt - Mehrheit der Deutschen ist für einen "Pflegedeckel" bei Ausgleich der Kosten durch höhere Pflegebeiträge, Stern - Litauens Premierminister Mindaugas Sinkevicius hat Bundeskanzler Friedrich Merz die "Führung auf europäischer Seite" in der Ukraine-Politik zugesprochen, Gespräch, Welt - Die Krankenhäuser in Deutschland beklagen die zunehmenden Prüfungen durch den Medizinischen Dienst (MD) der Krankenkassen, Rheinische Post - Die Bundesregierung sieht wegen der geplanten Einführung von Zuckersteuer und Plastiksteuer einen Bedarf von mehr als 1000 Stellen, Bild - Der stellvertretende BSW-Vorsitzende Christian Leye hat die Wahl des ersten AfD-Landtagspräsidenten in Thüringen verteidigt und die bisherige Abgrenzungspolitik der anderen Parteien für gescheitert erklärt, Gespräch, Politico

bis 23.15 Uhr: - McKesson und CD&R vor Kauf von Option Care Health, FT - Deutsche Industriekonzerne verlieren trotz wachsender Umsätze im globalen Wettbewerb an Profitabilität - während US-Konkurrenten davonziehen, HB - Deloitte streicht Stellen in der Nachhaltigkeitsprüfung, HB - Der Amico-Gründer glaubt an Europas Chance auf ein Billionen-Euro-Unternehmen. Noch fehlen dafür laut dem Investor aber Wachstumskapital und grössere europäische Fonds, Gespräch mit Niklas Zennström, HB - Der aussenpolitische Sprecher der AfD Bundestagsfraktion, Markus Frohnmaier, kritisiert die Ukraine-Politik der Bundesregierung, Gespräch, Welt Fernsehen - Die Alterssicherungskommission setzt für die kapitalgedeckte Rente auf einen Apparat, den der Staat erst noch aufbauen müsste. Da gibt es bessere Lösungen, Gastbeitrag von Ökonom Alexander Ludwig, FAZ - Deutsche Unternehmen geben Milliarden für Künstliche Intelligenz aus - Tendenz stark zunehmend. Aber eine Umfrage zeigt: Zum Eindämmen der Kosten verfolgen sie unterschiedliche Strategien, FAZ - Digitale Analysen könnten den Unterricht revolutionieren. Doch in Deutschland sind sie ein oft missverstandenes Werkzeug. Ein Blick nach Kanada zeigt, welches Potenzial darin steckt, Gastbeitrag von Samuel Greiff, Leiter der deutschen Pisa-Studie, HB - Bundesaussenminister Johann Wadephul (CDU) geht davon aus, dass Russland über den Krieg mit der Ukraine hinaus weitergehende Pläne hat, Gespräch, NTV

bis 21.00 Uhr: - Deutsche Bank/DWS: Das richtige Pferd satteln, Gastbeitrag von Corporate-Governance-Experte Christian Strenger, BöZ - Der Vize-Vorsitzende der Grünen, Sven Giegold, der im Dezember aller Voraussicht nach zum Generalsekretär seiner Partei gewählt wird, hat die Linkspartei scharf attackiert, Gespräch, HB - Die BSW-Fraktion in Sachsen-Anhalt will dem AfD-Kandidaten für den Posten des Vizepräsidenten in der konstituierenden Sitzung des Landtags an diesem Dienstag nicht zu einer Mehrheit verhelfen, Gespräch mit Vizefraktionschefin Claudia Wittig, T-Online - Japans Börse ist für Richard Kaye längst mehr als eine Wette auf den Yen oder auf kurzfristige Reformeffekte. Der Fondsmanager setzt auf Unternehmen, die von KI-Infrastruktur, dem asiatischen Konsum und dem strukturellen Wandel der japanischen Wirtschaft profitieren, Gespräch, BöZ

/mis

In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?

Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’244.10 19.80 S0BAJU
Short 14’546.98 13.80 SRB97U
Short 15’086.78 8.87 S4B3QU
SMI-Kurs: 13’703.53 05.10.2026 17:30:30
Long 13’114.63 19.24 SJBCVU
Long 12’823.18 13.66 SGHBWU
Long 12’276.07 8.87 SXDBPU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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