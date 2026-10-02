Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - LEICHTE GEWINNE - Zwischen Zins- und Inflationssorgen dürfte der Dax am Freitag robust in den Handel starten. Der Broker IG taxierte den Leitindex zwei Stunden vor dem Auftakt 0,4 Prozent höher auf 25.040 Punkte. Damit würde er wieder über die 25.000-Punkte-Marke zurückkehren, die am Vortag erstmals seit Juli unterschritten wurde. In der Wochenbilanz steuert er trotz der positiven Indikation aber auf ein Minus von 1,4 Prozent zu. Am Anleihemarkt hat sich die Lage etwas beruhigt. Die US-Aktienmärkte hatten sich nach dem Xetra-Schluss etwas erholt. In Asien jedoch verlief der Handel durchwachsen. Anleger warten auf den US-Arbeitsmarktbericht. Laut einem Händler würde ein konjunkturell gutes Signal "das Szenario länger anhaltend hoher Zinsen untermauern" und den Druck auf Risikoanlagen weiter erhöhen.

USA: - MODERATE GEWINNE - Die US-Aktienmärkte haben am Donnerstag anfängliche leichte Verluste wettgemacht und moderat im Plus geschlossen. Für etwas Erleichterung sorgte, dass die Renditen am Anleihenmarkt zuletzt wieder sanken. Deren Anstieg hatte jüngst Befürchtungen mit Blick auf die Tragfähigkeit der exorbitant hohen Staatsschulden geweckt. Insgesamt hielten sich die Bewegungen an der Wall Street zum Quartalsstart in engen Grenzen. Der Dow Jones Industrial legte geringfügig auf 50.926,56 Punkte zu.

ASIEN: - DURCHWACHSEN - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag überwiegend nachgegeben. Vor dem US-Arbeitsmarktbericht prägt mit Blick auf die hohen Ölpreise und zuletzt stark gestiegene Renditen der Staatsanleihen Zurückhaltung das Geschehen. In Japan gab der Nikkei 225 im späten Handel um rund ein Prozent nach. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong büsste nach der Feiertagsruhe am Vortag 2,6 Prozent ein. In China wurde unterdessen feiertagsbedingt erneut nicht gehandelt.

DAX 24.939,35 -1,03% XDAX 24.992,22 -0,35% EuroSTOXX 50 6.175,45 -1,49% Stoxx50 5.261,40 -1,16% DJIA 50.926,56 0,04% S&P 500 7.666,45 0,20% NASDAQ 100 30.501,56 0,31%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

Bund-Future 120,85 0,05%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1252 0,08% USD/Yen 157,84 -0,17% Euro/Yen 177,59 -0,09%

BITCOIN:

Bitcoin 86.505 1,95% (USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 102,36 +0,05 USD WTI 92,66 -0,21 USD

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PRESSESCHAU

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bis 6.30 Uhr: - Xing-Gründer Lars Hinrichs startet eigenen Mobilfunkanbieter - "kompletter Angriff auf die Telekom", Interview, FAS - Sicherheitsbehörden rechnen mit Verschärfung russischer Sabotageakte in Europa, WamS - Wegen des anhaltenden Iran-Kriegs rechnet das Vergleichsportal Verivox mit einem Preisschub beim Strom, Interview mit Verivox-Chef Daniel Puschmann, Rheinische Post - Deutschlands Maschinenbauer fordern eine bessere Marktüberwachung bei Importen aus Drittstaaten, WamS - Auswertung der Deutschen Industrie- und Handelskammer: Die Gewerbesteuerlast für Unternehmen war in Deutschland nie höher als in diesem Jahr, WamS - BDI fordert klare Haftungsregeln für Drohnenabwehr durch Unternehmen, Interview mit Matthias Wachter, Co-Bereichsleiter für Innovation, Sicherheit und Technologie beim Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), WamS

bis 21.00 Uhr: - Authentic diskutiert Angebot zur Übernahme von Mattel für mehr als 20 US-Dollar je Aktie, WSJ - Disney strukturiert TV-Sparte um und streicht Hunderte Arbeitsplätze, WSJ - DZ Bank: KI ist nicht automatisch Jobkiller, Interview mit Vorstandsmitglied Johannes Koch, BöZ - "Investoren werden deutlich genauer hinsehen" - Skepsis bezüglich Return-Kalkulation von KI-Unternehmen dürfte deutlich steigen, Interview mit Dante La Ruffa, Head of Venture Capital bei Aquiline, BöZ - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hat ein neues Gesetz auf den Weg gebracht, das die deutsche Wirtschaft insbesondere vor dem Einfluss Chinas schützen soll, HB - Energieinfrastruktur: Geheime Auflagen für PSI-Investor Warburg Pincus, HB - "Deutschland macht einen Schritt aus der Stagnation", Interview mit Christopher Porter, Chef der US-Handelskammer, HB - "Mein Vertrauen ist zerstört" - Eli-Lilly-Chef Dave Ricks rechnet mit der deutschen Gesundheitspolitik ab, Interview, HB - SAP verlängert Beschäftigungssicherung, HB - "Chips werden ein Teil unserer Wachstumsstory", Interview mit Matt Renner, Chief Revenue Officer von Google Cloud, HB - Der Solaranlagenspezialist Energiekonzepte Deutschland (EKD) aus Leipzig muss Insolvenz anmelden, HB - "Wir haben die Erwartungen sehr hoch geschraubt" - Die beiden Isar-Aerospace-Gründer Daniel Metzler und Josef Fleischmann sprechen über den nächsten Raketenstart, neue Fabriken und eine Grossrakete, Interview, HB - "Führungskräfte reden im Schnitt zu viel", Interview mit Harvard-Professorin Alison Wood Brooks, die erforscht, was gute Gespräche ausmacht, HB - Roboterautos: VW will mit Londoner Startup Wayve bei autonomen Fahren kooperieren, FAZ - Der israelische Präsident Isaac Herzog schliesst den Iran als Drahtzieher des versuchten Terroranschlags auf ein Flydubai-Flugzeug am Mittwoch nicht aus, Interview, Welt Fernsehen

/jha/