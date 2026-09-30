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30.09.2026 07:27:36

Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Vor wichtigen US-Inflationsdaten am Mittwochnachmittag winkt dem Dax ein starker Start. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsstart 0,6 Prozent höher auf 25.546 Punkte. Damit nähert sich der Dax wieder seinem Vortageshoch bei 25.617 Punkten. Im Bereich seiner 21-Tage-Linie hatte er tags zuvor wieder abgedreht. In Asien prägten vor allem Kursgewinne im Halbleitersektor das Geschehen. US-Präsident Donald Trump hatte neue Bundesvorschriften zur KI abgelehnt, nachdem er sich im Weissen Haus mit führenden Vertretern der Branche getroffen hatte - und dies vor dem Hintergrund wachsender weltweiter Bedenken hinsichtlich der von dieser Technologie ausgehenden Gefahren. Auch Konjunkturdaten aus China trugen zur recht guten Stimmung bei. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe war im August knapp über die Expansionsschwelle von 50 Punkten gestiegen. Politisch warnte das Riesenreich die EU derweil im Handelsstreit vor Konsequenzen, sollte Brüssel trotz laufender Gespräche handelspolitische Massnahmen durchsetzen. Auf der Schattenseite bleiben für die Anleger die Ölpreise - die tags zuvor auf hohem Niveau allerdings ein gutes Stück gesunken waren - und Anleiherenditen. Umso wichtiger werden am Nachmittag die US-PCE-Inflationsdaten für den Monat August. Sie sind ein wichtiges Teuerungsmass mit Blick auf den Zinskurs der US-Notenbank Fed.

USA: - DURCHWACHSEN - Nach dem trüben Wochenauftakt haben die Anleger an den US-Börsen am Dienstag vorsichtig agiert. Vor dem Arbeitsmarktbericht am Freitag und mangels konkreter Verhandlungsfortschritte im Nahost-Krieg bewegten sich die wichtigsten Indizes nur wenig. Ein Rückgang der Ölpreise trug kaum dazu bei, die Befürchtungen der Anleger zu zerstreuen, dass die nach wie vor hohen Energiekosten die Inflation anheizen und die Notenbank zu Zinserhöhungen veranlassen könnten. Diese Sorgen liessen die Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen auf den höchsten Stand seit 2002 steigen. Der Dow sank um 0,26 Prozent auf 51.349,92 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,17 Prozent auf 7.670,84 Zähler nach. Für den Nasdaq 100 ging es um 0,21 Prozent auf 30.339,33 Punkte aufwärts.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND GEWINNE - Ein Rückgang der Ölpreise - wenngleich auf hohem Niveau - hat die Börsen Asiens am Mittwoch überwiegend angetrieben. Hinzu kamen Konjunkturdaten aus China, wo der Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe im August knapp über die Expansionsschwelle von 50 Punkten gestiegen war. Techwerten half zudem teilweise, dass US-Präsident Donald Trump neue Bundesvorschriften zur KI ablehnt, nachdem er sich im Weissen Haus mit führenden Vertretern der Branche getroffen hatte. In Japan stieg der Nikkei 225 im späten Handel um rund 2 Prozent. In China notierte der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen zuletzt moderat im Plus, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong kaum von der Stelle kam. Verluste gab es indes in Südkorea. 

                                 
DAX             25.399,21   0,10%
XDAX            25.439,91  -0,28%
EuroSTOXX 50     6.320,26   0,30%
Stoxx50          5.359,46   0,03%
                                 
DJIA            51.349,92  -0,26%
S&P 500          7.670,84  -0,17%
NASDAQ 100      30.339,33   0,21%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN: 

                            
Bund-Future    119,83  0,13%

DEVISEN: 

                          
Euro/USD    1,1330  -0,10%
USD/Yen     157,15  -0,08%
Euro/Yen    178,07  -0,19%

BITCOIN: 

                                 
Bitcoin            83.207  -0,50%
(USD, Bitstamp)

ROHÖL: 

                          
Brent    103,13  +0,54 USD
WTI       89,45  +0,07 USD

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PRESSESCHAU

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bis 06.30 Uhr - Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hat das bundeseigene Energieunternehmen Sefe angewiesen, vermehrt Erdgas einzuspeichern, HB - Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) macht Familien Hoffnungen, dass die geplante Kürzung der Elterngeldmonate doch nicht kommt, Gespräch, Redaktionsnetzwerk Deutschland - Bildungsministerin Karin Prien (CDU) droht einer möglichen AfD-Regierung in Sachsen-Anhaltdroht AfD mit Klagen und Rückforderung von Bundesgeld. "Sollte das Grundgesetz verletzt werden , etwa das Gebot der Gleichbehandlung, könnte der Bund über Verfassungsklagen einschreiten", Gespräch, Redaktionsnetzwerk Deutschland - In der Debatte um ungleiche Vermögensverteilung in Deutschland fordert die Ostbeauftragte der Bundesregierung, Elisabeth Kaiser, einen finanziellen Ausgleich zwischen Bundesländern mit hohem und niedrigem Erbschaftsteuer-Aufkommen, Gastbeitrag, Rheinische Post - In der Debatte um die Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) wirft Grünen-Chef Felix Banaszak der Union vor, Arbeitsplätze besonders im ländlichen Gebiet zu gefährden, Gespräch, Rheinische Post - Neuer Preis des Deutschlandtickets wird festgelegt - Anstieg gilt als sicher, Rheinische Post - Angesichts der hohen Benzinpreise nimmt der Diebstahl von Kraftstoffen an Tankstellen zu, Gespräch mit dem Sprecher des Tankstellen-Interessenverbands Deutschland, Herbert Rabl, Bild - Studie: Durch Weiterbildung und Höherqualifizierung von Hilfskräften könnte die Fachkräftelücke in Deutschland bei Ausbildungsberufen um knapp 17 Prozent oder ein Sechstel verringert werden, Rheinische Post

bis 23.15 Uhr: - Mercedes-Benz will seine Nachhaltigkeitsstrategie stärker am Fahrzeug ausrichten, Gespräch mit Olaf Schick, im Vorstand für Integrität, Governance und Nachhaltigkeit verantwortlich, HB - Allianz-Manager Thomas Lillelund fordert eine Debatte über systemische Risiken durch Künstliche Intelligenz. Staat und Privatwirtschaft müssten zusammenarbeiten, um Unternehmen abzusichern, Gespräch, HB - Der Chef des Grafit-Konzerns Mersen setzt sich hohe Ziele für den deutschen Markt, Gespräch mit Salvador Lamas, HB - "Wir verlagern unsere Infrastruktur unter die Erde oder in die Cloud", Gespräch mit ukrainischer Digitalministerin Oksana Ferchuk darüber, wie das Land seine digitale Wirtschaft schützt und wofür sie deutsche Investoren gewinnen will, HB - Ausgerechnet KI verbessert die Bildungschancen - KI kann Schüler individuell fördern, Gastbeitrag von Daniela Gerd tom Markotten, Geschäftsführerin des Hasso-Plattner- Instituts, HB

bis 21.00 Uhr: - Siemens-Finanzchefin ist zuversichtlich, dass der Konzern die avisierten Ziele im vierten Geschäftsquartal erreicht, Gespräch mit Veronika Bienert, BöZ - Unicredit spricht mit Bafin über die Eignung ihrer Kandidaten für Aufsichtsrat und Vorstand, BöZ - Brite Payments kommt auf den britischen Markt, Gespräch mit Chefin Lena Hackelöer über die Nöte von Einzelhändlern und die Vor- und Nachteile eines Börsengangs, BöZ - Coface-Chef Xavier Durand sieht Unternehmen unter wachsendem Druck durch Konflikte wie den Iran-Krieg, Zölle und hohe Kosten, BöZ - Für Marcus Weyerer, Director ETF Strategy bei Franklin Templeton, sind die jüngsten Turbulenzen am türkischen Aktienmarkt kein Grund für übermässige Beunruhigung. Kritischer sieht er, dass Emerging Markets immer weniger als Mittel zur Diversifizierung taugen, Gespräch, BöZ - Wie viel Zins verträgt die Börse? - Die Renditen von Staatsanleihen steigen weltweit, die Aktienmärkte werden nervös, Gastbeitrag von Tilman Galler, globaler Kapitalmarktstratege bei JPMorgan Asset Management in Frankfurt., FAZ - Studie: Bürokratieabbau würde 250 Millionen Arbeitsstunden freisetzen, HB

/mis

In eigener Sache

Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie

Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’499.39 19.64 SSBLXU
Short 14’809.54 13.67 SL4BRU
Short 15’342.45 8.97 BSUBQU
SMI-Kurs: 13’912.19 29.09.2026 17:30:38
Long 13’368.27 19.92 SPB9EU
Long 13’062.30 13.94 SPSB7U
Long 12’509.72 9.00 SDDBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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