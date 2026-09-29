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29.09.2026 07:33:36

Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - DAX STABIL - Am Aktienmarkt bleiben die Augen der Anleger am Dienstag auf die steigenden Ölpreise und den anhaltenden Ausverkauf an den Anleihemärkten gerichtet. Mit relativ wenig Technologie-Anteil dürfte sich der Dax jedoch der internationalen Schwäche in dieser Branche aber entziehen können, die nach der New Yorker Nasdaq in Asien auch die Börse in Seoul nochmals etwas belastete. Der Broker IG taxierte den Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Handelsstart mit 0,1 Prozent im Plus auf 25.410 Punkte. Die Ölpreise steigen derzeit wieder, während der Optimismus hinsichtlich eines baldigen diplomatischen Durchbruchs im Krieg zwischen den USA und dem Iran nachlässt. Von ölpreisbedingten Inflationssorgen angetrieben hatten zunehmende Wetten auf weitere Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed am Montag die Renditen von amerikanischen Staatsanleihen auf Mehrjahreshochs getrieben.

USA: - VERLUSTE - Steigende Ölpreise und höhere Anleiherenditen haben die US-Börsen am Montag belastet. Zudem trübten Negativ-Schlagzeilen zum Thema Künstliche Intelligenz (KI) die Stimmung insbesondere im Technologiesektor. ChatGPT-Entwickler OpenAI setzt nach einem neuen Zwischenfall das Training seiner leistungsstärksten KI-Modelle aus. Der Dow Jones Industrial sank um 0,67 Prozent auf 51.481,51 Punkte. Der marktbreite S&P 500 büsste 0,77 Prozent auf 7.683,69 Zähler ein. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,08 Prozent auf 30.276,81 Punkte abwärts.

ASIEN: - VERLUSTE - Ein Anstieg der Anleiherenditen vor allem in den USA hat am Dienstag die Börsen Asiens belastet. So spekulieren Anleger angesichts hoher Ölpreise und damit verbundener Inflationssorgen zunehmend auf eine baldige weitere Leitzinserhöhung in den USA. In Japan fiel der Nikkei 225 im späten Handel um 1,4 Prozent. In China notierte der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen zuletzt knapp im Minus, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um 0, Prozent sank. Verluste verzeichneten auch die Börsen in Südkorea und Indien. 

                                 
DAX             25.374,42  -0,13%
XDAX            25.512,30  -0,17%
EuroSTOXX 50     6.301,28  -0,02%
Stoxx50          5.357,91   0,08%
                                 
DJIA            51.481,51  -0,67%
S&P 500          7.683,69  -0,77%
NASDAQ 100      30.276,81  -1,08%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN: 

                             
Bund-Future    119,35  -0,10%

DEVISEN: 

                          
Euro/USD    1,1359  -0,10%
USD/Yen     157,52   0,08%
Euro/Yen    178,93   0,03%

BITCOIN: 

                                 
Bitcoin            83.148  -0,38%
(USD, Bitstamp)

ROHÖL: 

                          
Brent    107,30  +1,69 USD
WTI       94,29  +1,69 USD

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PRESSESCHAU

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bis 6.30 Uhr - Bundesgesundheitsminister Carsten Linnemann (CDU) rüttelt an den sogenannten Kinderkrankentagen - was auch bei der SPD auf Kritik stösst, Augsburger Allgemeine - Unicredit will schon ab Januar Kontrolle bei Commerzbank übernehmen, FT - Der Deutsche Pflegerat hat die schwarz-rote Koalition aufgefordert, die bisherigen Pläne für eine Pflegereform umfassend zu überarbeiten, Interview mit Verbandspräsidentin Christine Vogler, Redaktionsnetzwerk Deutschland - Der ChatGPT-Entwickler OpenAI hat wegen Sicherheitsbedenken die Veröffentlichung eines neuen KI-Modells gestrichen, WSJ - Umfrage: Mehrheit der Deutschen hält Enteignungen nicht für ein taugliches Mittel gegen hohe Mieten, Stern - Das geplante Darlehen des Bundes für die gesetzliche Pflegeversicherung in diesem Jahr wird nach Einschätzung des Grünen-Haushaltspolitikers Sebastian Schäfer nicht ausreichen und später auch nicht zurückgezahlt werden, Interview, Rheinische Post - Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm fordert in der Debatte über die Finanzierung der Pflegeversicherung die Streichung des Leistungszuschlages für die stationäre Pflege und des Entlastungsbetrags, Interview, Rheinische Post - Das neue Rekord-Niedrigwasser führt zu einer Zweiteilung des Rheins, Gespräch mit Thomas Puls, Verkehrsexperte des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), Rheinische Post - EU-Innenminister stellen Recht auf Asylverfahren infrage, Bild - In der Debatte um die Pflegereform hat der Sozialverband VdK die Bemühungen um Nachbesserungen begrüsst und sich für Vorschläge von Bundesgesundheitsminister Carsten Linnemann (CDU) ausgesprochen, Gespräch mit Präsidentin Verena Bentele, Rheinische Post - In der Debatte um die Pflegereform hat der Deutsche Städtetag eine Begrenzung der Eigenanteile für die stationäre Pflege gefordert, Gespräch mit Christian Schuchardt, Hauptgeschäftsführer, Rheinische Post - Der Direktor des Verbands der Privaten Krankenversicherung (PKV), Florian Reuther, hat die SPD-Forderung nach einem finanziellen Ausgleich zwischen gesetzlicher und privater Pflegeversicherung scharf kritisiert, Gespräch, Politico - In der Debatte um die Pflegereform hat die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Dagmar Schmidt, sich dem Ziel von Gesundheitsminister Carsten Linnemann (CDU) angeschlossen, die Pläne am Mittwoch im Kabinett zu verabschieden, Gespräch, Rheinische Post

bis 23.15 Uhr: - Die BWI GmbH, das IT-Systemhaus der Bundeswehr, will in den kommenden Jahren zunehmend Aufträge an externe Anbieter vergeben. Bis 2031 plane das Unternehmen mit "mehr als zehn Milliarden Euro", sagt Geschäftsführer Bernhard Günther, Gespräch, HB - Nach den Wahlerfolgen von AfD und Linkspartei warnt Investor Christian Miele vor den Folgen für den Standort. Regierung und Unternehmer sind jetzt gefordert, sagt er, Gespräch, HB - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze (CDU) hat eine Zusammenarbeit mit der AfD erneut ausgeschlossen, Gespräch, ARD

bis 21.00 Uhr: - Beim Stiftungskonzern Schott rotiert die Chefetage: Die Trennung vom Vorstandsvorsitzenden Torsten Derr steht bevor, BöZ - Der Süsswarenkonzern Haribo hat sich von dem Plan verabschiedet, am Standort Neuss ein neues Werk zu errichten, Neuss-Grevenbroicher Zeitung - Der Wandel im Asset Management trifft auch Loomis Sayles: ETFs und individuelle Mandate setzen klassische Fonds unter Druck. Private Credit soll neue Wachstumschancen eröffnen, Gespräch mit Chef Kevin Charleston, BöZ - Verteidigung muss militärisch wirksam und ökonomisch durchhaltbar sein, Gastbeitrag von Hensoldt-Chef Oliver Dörre, FAZ

/mis

In eigener Sache

Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch

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01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’557.01 19.64 SRB97U
Short 14’845.85 13.95 SXBVXU
Short 15’406.43 8.94 SIBJOU
SMI-Kurs: 13’942.91 28.09.2026 17:30:29
Long 13’401.34 19.37 S1B77U
Long 13’105.81 13.74 S5BOUU
Long 12’555.54 8.94 SN8B6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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