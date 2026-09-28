Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - MODERATE GEWINNE - Der Iran-Krieg mit seinem Einfluss auf die Ölpreise und die Anleiherenditen bleibt auch in der neuen Woche an den Börsen das bestimmende Thema. Dass US-Präsident Donald Trump weitere Gespräche mit dem Iran erwartet. Der Broker IG taxierte den Dax zwei Stunden vor dem Xetra-Handelsstart mit 0,2 Prozent im Plus auf 25.470 Punkte. Er bleibt damit wohl in seinem jüngsten Schwankungsbereich zwischen den 21- und 100-Tage-Linien. Die Stimmung bleibt aber anfällig für schlechte Nachrichten aus Nahost, denn die Fronten bleiben erhärtet. Der Ölpreis legte wieder zu, nachdem Trump einen iranischen Vorschlag zur Wiedereröffnung der für Erdöl-Lieferungen wichtigen Strasse von Hormus am Wochenende als nicht annehmbar bezeichnet hatte. Die Vorgaben fallen vor diesem Hintergrund durchwachsen aus. In New York hatten die Kurse am Freitag nach dem Xetra-Schluss ihre Gewinne ausgebaut, doch in Asien zeigten vor allem die Börsen in China und Seoul am Montag Schwäche. Geprägt war dies von unter Druck stehenden Technologiewerten. Als Auslöser galten Berichte, wonach die chinesischen Behörden den Kauf neuer Nvidia -Chips gestatten könnten und US-Sanktionen gegen ausländische Hersteller optischer Komponenten geplant werden sollen.

USA: - GEWINNE - Gestützt von fallenden Ölpreisen im Zuge von Entspannungssignalen im Nahost-Konflikt sind die US-Aktienmärkte mit Gewinnen ins Wochenende gegangen. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 0,93 Prozent bei 51.828,62 Punkten, nachdem er am Vortag sein niedrigstes Niveau seit Juni erreicht hatte. Daraus resultierte für den US-Leitindex ein Wochengewinn von 0,3 Prozent. Der marktbreite S&P 500 gewann am Freitag 0,51 Prozent auf 7.743,41 Zähler. Für den Nasdaq 100 ging es letztlich um 0,42 Prozent auf 30.608,13 Punkte aufwärts. Damit verbuchte der technologielastige Index auf Wochensicht einen Anstieg von mehr als drei Prozent.

ASIEN: - DURCHWACHSEN - Die Anleger an den wichtigsten Aktienmärkten in Asien haben sich am Montag zurückgehalten. In Japan fiel der Nikkei 225 minimal um 0,05 Prozent. In China sank der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen nach seiner Feiertagspause vor dem Wochenende nun um rund 2 Prozent. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong stieg hingegen um 0,7 Prozent.

DAX 25.408,64 0,56% XDAX 25.555,09 0,67% EuroSTOXX 50 6.302,82 0,48% Stoxx50 5.353,40 0,22% DJIA 51.828,62 0,93% S&P 500 7.743,41 0,51% NASDAQ 100 30.608,13 0,42%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

Bund-Future 119,51 -0,25%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1388 -0,02% USD/Yen 157,72 0,28% Euro/Yen 179,62 0,26%

BITCOIN:

Bitcoin 83.426 -1,2 (USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 107,27 +2,95 USD WTI 94,16 +1,75 USD

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PRESSESCHAU

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bis 07.00 Uhr: - In der Debatte um die Pflegereform hat Linken-Fraktionschef Sören Pellmann die Pläne von Gesundheitsminister Carsten Linnemann (CDU) die Forderung erneuert, eine "solidarische Pflegevollversicherung" einzuführen, Gespräch, Rheinische Post - In der Debatte um die Pflegereform haben die Grünen vor steigenden Kosten für Beitragszahlende und Kommunen gewarnt und eine faire Verteilung der Lasten gefordert, Gespräch mit Fraktionschefin Britta Hasselmann, Rheinische Post - Im Streit um die Pflegereform hat Unionsfraktionsvize Albert Stegemann (CDU) dem Koalitionspartner SPD vorgeworfen, nicht zur Lösung von Problemen beizutragen, Gespräch, Rheinische Post - CDU-Generalsekretärin Franziska Hoppermann hält die Personaldiskussion in der CDU um Kanzler Friedrich Merz für beendet, Gespräch, Rheinische Post - CDU-Generalsekretärin Franziska Hoppermann mahnt angesichts der Debatten um Rente und Pflege den Koalitionspartner SPD zu Eile und Ernsthaftigkeit, Gespräch, Rheinische Post

bis 20.30 Uhr: - "Wir wollen der Käufer sein, nicht das Übernahmeziel", Gespräch mit ING-Chef Steven van Rijswijk über den Umbau der Grossbank und den Trend zu mehr Bankendeals in Europa. Dabei spiele auch KI eine wichtige Rolle, HB - Der Verkauf des Mercedes-Benz-Werks in Ludwigsfelde an den Rüstungskonzern KNDS gerät ins Stocken und könnte scheitern, HB - Mindestens acht global tätige Geldinstitute haben gegenüber der UBS-Spitze Offenheit für Gespräche signalisiert, Blick - "Es gibt ein Momentum für Stahl" - Thyssenkrupp steckt in einem komplexen Umbau. Nun geht der Materialhandel an die Börse, dann soll die Stahlsparte folgen. Vorstandsmitglied Ilse Henne mischt überall entscheidend mit, Gespräch, FAZ - Advent einer der an einem Monzo-Anteil interessierten Firmen, Sky - Baillie Gifford war einer der ganz frühen Investoren bei Moderna. Healthcare-Spezialistin Julia Angeles sagt, was den Durchbruch des Unternehmens in der Onkologie so bedeutsam macht und warum auch für andere Pharma-Aktien nun bessere Zeiten anbrechen, Gespräch, BöZ - "Unsere KI-Kosten sind in diesem Jahr explodiert", Gespräch mit Personio-Chef Hanno Renner, HB - "Vermögende haben eine besondere Verantwortung", Gespräch mit Miele-Chef Reinhard Zinkann darüber, warum der Westfälische Friedenspreis an die Nato geht, was er gegen den Rechtsruck tun will und in welchem Fall er Steuererhöhungen gutheissen würde, HB - Polsterparadies für Superyachten: Viele deutsche Polstermöbelhersteller leiden unter schwacher Konsumlaune und asiatischer Konkurrenz. Für Sebastian Sinn ist das kein Problem - die Produkte von Sinn Living gehen von Ostwestfalen auf die Weltmeere, Gespräch mit Firmenchef Sebastian Sinn, FAZ - Die US-Beschäftigten von rund 20 deutschen Konzernen haben vor den amerikanischen Zwischenwahlen im November über firmeneigene Komitees bislang knapp zwei Millionen Dollar an Kandidaten für den Kongress gespendet, HB - US-Präsident Donald Trump rechnet nach eigenen Angaben mit weiteren Verhandlungen mit dem Iran, Gespräch, Axios - Die USA haben nach Angaben ihres Botschafters bei den Vereinten Nationen, Mike Waltz, einen iranischen Vorschlag zur Wiedereröffnung der Strasse von Hormus abgelehnt, weil der Iran dafür einige Vorbedingungen verlangt hat, Gespräch, CNN - Im Streit um die geplante Pflegereform hat Bundesgesundheitsminister Carsten Linnemann (CDU) der SPD-Forderung nach einem "Pflegedeckel" eine Absage erteilt, Gespräch, ARD - Digitaler Euro: Die EZB in der argumentativen Zwickmühle - Der Digitale Euro soll zwar so attraktiv sein, dass die Bürger ihn nutzen, aber nicht attraktiv genug, um dem Girokonto ernsthaft Konkurrenz zu machen. Das dürfte Paypal & Co. in die Tasche spielen, Gastbeitrag von Ökonom Stefan Schäfer, BöZ - Bundesaussenminister Johann Wadephul (CDU): Lawrow-Gespräch kein Politikwechsel - Leipzig und die Getreidelieferungen waren Anlass, ZDF - "Ein Check auf Gerechtigkeit muss der Massstab sein" - Niedersachsens Ministerpräsident fordert, den Reformkurs sozial abzufedern. Zugleich drängt er auf stärkere Entlastungen, um die Wirtschaft anzukurbeln, Gespräch mit Olaf Lies (SPD), HB - Arbeitnehmerflügel der CDU verlangt Kurskorrektur, Gespräch mit CDA-Chef Dennis Radtke, HB - EU-Kommissarin fordert von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) Rückhalt für Gründer, Gespräch mit Ekaterina Zaharieva, HB - KI-Spitzenmodelle dürfen nicht zum Druckmittel werden - Ohne die Top-KI-Modelle droht uns der wirtschaftliche Bedeutungsverlust. Wir müssen den Zugang sichern, Gastbeitrag von Monika Schnitzer, Vorsitzende des Sachverständigenrats Wirtschaft und Philip Fox, Leiter für europäische KI-Politik an der Denkfabrik Kira Center, HB

/mis