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23.09.2026 07:27:36

Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Bei fallenden Ölpreisen steuert der Dax am Mittwoch nochmals sein Vortageshoch bei 25.783 Punkten an. Der Broker IG taxierte den Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsstart knapp ein halbes Prozent höher auf 25.700 Punkte. Tags zuvor hatte sich die Dax-Erholung exakt an seiner 50-Tage-Linie festgelaufen, und letztlich hatte er kaum verändert geschlossen. Für Schwung sorgt, dass erstmals seit Monaten wieder Vertreter der Kriegsparteien USA und Iran zu Verhandlungen zusammengekommen sind. Die Anleger hoffen vor allem auf eine deutliche Entspannung am Ölmarkt. Für gute Laune sorgt auch der Blick auf den Nasdaq 100 . Dieser kletterte erstmals seit Juni wieder auf ein Rekordhoch.

USA: - NASDAQ MIT REKORD - Die US-Aktienmärkte haben am Dienstag trotz verhalten positiver Meldungen zum Nahostkonflikt keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Während die Standardwerte an der Wall Street mehrheitlich nachgaben, ging es für die Technologietitel an der Nasdaq weiter nach oben. Der Dow Jones Industrial verlor letztlich 0,36 Prozent. Für den Nasdaq 100 ging es im späten Handel auf ein Rekordhoch. Unterdessen kommt Bewegung in die diplomatischen Bemühungen um ein Ende des Iran-Kriegs. Vertreter der USA und des Irans haben sich nach Angaben von Präsident Donald Trump am Rande der UN-Generaldebatte getroffen.

ASIEN: - VERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch etwas nachgegeben. Die freundliche Verfassung der US-Technologiewerte stützte die Märkte etwas. Zurückhaltung prägte aber das Geschehen. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping trifft an diesem Mittwoch auf Einladung von US-Präsident Donald Trump zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Washington ein. Themen des Besuchs dürften unter anderem der Zoll- und Handelsstreit beider Länder sein, ausserdem Sicherheit im Umgang mit Künstlicher Intelligenz sowie globale Konflikte wie der Iran-Krieg oder der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Der chinesische CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen gab zuletzt um rund 0,5 Prozent nach. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong büsste 0,8 Prozent ein. An der japanischen Börse ruhte der Handel erneut feiertagsbedingt. 

                                 
DAX             25.578,85   0,02%
XDAX            25.694,65   0,22%
EuroSTOXX 50     6.324,72   0,10%
Stoxx50          5.361,12  -0,08%
                                 
DJIA            51.863,69  -0,36%
S&P 500          7.764,64   0,00%
NASDAQ 100      30.732,40   0,82%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN: 

                            
Bund-Future    121,27  0,06%

DEVISEN: 

                          
Euro/USD    1,1427  -0,20%
USD/Yen     157,60   0,14%
Euro/Yen    180,09  -0,07%

BITCOIN: 

                                
Bitcoin            86.956  0,88%
(USD, Bitstamp)

ROHÖL: 

                         
Brent    98,16  -1,09 USD
WTI      88,90  -1,62 USD

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PRESSESCHAU

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bis 06.30 Uhr: - Verdi-Chef Frank Werneke: Spritpreisdeckel kommt zu spät, Interview, Redaktionsnetzwerk Deutschland - Sachsen-Anhalts BSW-Landeschef John Lucas Dittrich: AfD weiss nicht, was sie will, Interview, Zeitungen der Funke Mediengruppe - CDU-Generalsekretärin Franziska Hoppermann weist Spekulationen über eine mögliche Annäherung der Union an eine Bürgerversicherung zurück, Interview, Politico - Bundesbildungsministerin Karin Prien (CDU) warnt SPD und Grüne vor Regierung mit Linken in Berlin, Interview, ARD-Sendung Maischberger - CSU-Gesundheitspolitikerin Emmi Zeulner: Private Pflegekassen stärker heranziehen, Interview, Augsburger Allgemeine - Der Handelsverband Deutschland (HDE) warnt davor, dass trotz der Abschaffung der Zollfreigrenze weiterhin Hunderttausende Pakete von Plattformen wie Temu und Shein täglich nach Deutschland kommen, Interview, t-online - Grüne fordern Einführung eines Alleinerziehendengeldes, Rheinpfalz - Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat Forderungen nach Änderungen bei der Rente nach 45 Beitragsjahren zurückgewiesen, Bild - Tankrabatt: Bundeskartellamt fordert Mineralölwirtschaft zu Weitergabe der Entlastung an Autofahrer auf, Rheinische Post

bis 21.00 Uhr: - KKR lotet Investmentmodell für KI in Deutschland aus, BöZ - Umsatzeinbruch bei Kaufhauskonzern Galeria - Marge unter Druck, BöZ - Nomura-Experte Sönke Siemssen sieht Abwärtstrend des Yen gestoppt, Gespräch, BöZ - Ökonom Friedrich Breyer sieht ein Gerechtigkeitsproblem im Gesundheitssystem: Zweiteilung in private und gesetzliche Krankenversicherung hat "überhaupt keine Vorteile", Gespräch FAZ - Neuer BMW-Chef Milan Nedeljkovic über den Abbau von Arbeitsplätzen, Der Forderung nach Massnahmen gegen Chinas Dumpingpreise und dem Aufstieg der AfD, Gespräch, FAZ - Der langjährige Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, ordnet die Kanzlerkrise ein und warnt vor einer neuen Bedrohung durch Russland, Gespräch, Gespräch, HB

/jha/

In eigener Sache

Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind

Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.

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Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?

Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.

Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
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Short 14’819.74 13.82 S3PBUU
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SMI-Kurs: 13’953.39 22.09.2026 17:30:09
Long 13’359.28 19.25 SPB9EU
Long 13’080.71 13.96 S4BF7U
Long 12’501.31 8.89 SDDBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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