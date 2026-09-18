Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’945 0.0%  SPI 19’706 0.1%  Dow 51’778 0.6%  DAX 25’602 -0.5%  Euro 0.9467 0.1%  EStoxx50 6’300 -0.4%  Gold 4’395 1.2%  Bitcoin 64’479 2.3%  Dollar 0.8247 0.1%  Öl 102.8 -1.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Helvetia Baloise46664220
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
So viel Verlust hätte ein Investment in Avalanche von vor 1 Jahr eingefahren
So viel Verlust hätte eine Investition in Uniswap von vor 5 Jahren bedeutet
Analyse: Warburg Research vergibt Hold an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie
Neutral-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Nestlé-Aktie
Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit Hold in neuer Analyse
Suche...
ETF Sparplan

X-DAX 2509731 / DE000A0C4CA0

25’639.86 Pkt
-16.21 Pkt
-0.06 %
08:59:59
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden
Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

18.09.2026 07:33:37

Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - LEICHT IM MINUS - Der Dax steuert am Freitag trotz eines wieder schwächer erwarteten Auftakts auf ein positives Wochenergebnis zu. Der Broker IG taxierte den Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Handelsstart 0,3 Prozent niedriger auf 25.645 Punkte, nachdem er am Vortag in Reaktion auf die US-Zinserhöhung noch auf Erholungskurs gewesen war. An der 50-Tage-Linie gab es zuletzt Widerstand. Anleger bleiben kritisch wegen der Situation im Nahen Osten und der Öl- und Gasversorgung, auch wenn der Ölpreis über Nacht nochmals etwas nachgab. Ein etwas schwächerer Start ändert jedoch noch nichts daran, dass der Dax nach zuvor zwei verlustreichen Wochen wieder ein Wochenplus einfahren könnte. Dazu hat er aber nur noch einen kleinen Puffer, denn durch die Indikation schrumpft sein Wochenplus auf 0,3 Prozent.

USA: - TENDENZ - Die New Yorker Börsen haben am Donnerstag deutlich zugelegt. Als Kurstreiber nach dem mässigen Vortag erwies sich der anhaltende Rückgang der zuvor stark gestiegenen Ölpreise. Der Leitindex Dow Jones Industrial , der nach der gestrigen US-Zinserhöhung noch deutlich verloren hatte, erholte sich letztlich um 0,61 Prozent auf 51.778,04 Punkte. Für den zur Wochenmitte ebenfalls schwächelnden marktbreiten S&P 500 ging es um 1,14 Prozent auf 7.637,76 Punkte hoch. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann dank erneut starker Halbleitertitel sogar 1,72 Prozent auf 29.442,12 Punkte - er hatte nach dem Zinsentscheid ein minimales Plus ins Ziel gerettet.

ASIEN: - IM PLUS - In Asien haben am Freitag die wichtigsten Aktienmärkte zugelegt. So zog in Tokio der Leitindex Nikkei der japanische Nikkei 225 um knapp zwei Prozent an. Die japanische Notenbank erhöhte wie erwartet den Leitzins weiter. Da sich in der Mitteilung aber keine Hinweise auf eine weitere Anhebung gefunden hatten, zogen die Aktienkurse an. Auch in China, Hongkong und Südkorea legten die jeweiligen Leitindizes zu. 

                               
DAX             25716,71   0,7%
XDAX            25656,07  0,58%
EuroSTOXX 50     6322,90  0,90%
Stoxx50          5362,67  0,93%
                               
DJIA            51778,04  0,61%
S&P 500          7637,76  1,14%
NASDAQ 100      29446,98  1,73%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN: 

                             
Bund-Future    120,73  -0,06%

DEVISEN: 

                         
Euro/USD    1,1483  0,06%
USD/Yen     157,29  0,84%
Euro/Yen    180,64  0,91%

BITCOIN: 

                                
Bitcoin                         
(USD, Bitstamp)                 
Bitcoin            77.374  1,33%

ROHÖL: 

                          
Brent    103,65  -1,17 USD
WTI      101,00  -0,91 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 06.30 Uhr: - Karin Prien, Bundesbildungsministerin und stellvertretende CDU-Vorsitzende, erwartet Rückendeckung für Merz am Sonntagabend, Zeitungen der Mediengruppe Bayern - CDU-Generalsekretärin Franziska Hoppermann: Merz muss bleiben, ZDF-Sendung Maybrit Illner - Energiepreise: DGB-Chefin Yasmin Fahimi fordert Entlastungen bei Gas, Strom und Sprit und ruft im Zusammenhang mit den Sozialreformen zu bundesweiten Protesten am 26. September auf, Rheinische Post - ADAC fordert Stromsteuersenkung als Anreiz für Umstieg auf E-Autos, Rheinische Post - BSW schliesst laut Parteichefin Amira Mohamed Ali Koalition mit AfD in Sachsen-Anhalt aus, Rheinische Post - Wirtschaftsrat warnt vor Überregulierung von Künstlicher Intelligenz in Europa, Rheinische Post

bis 21.00 Uhr: - Baader Bank wächst ohne Scalable stärker als erwartet, BöZ - Bilfinger-Chef Thomas Schulz geht mit Bundesregierung hart ins Gericht: vor allem mit sich selbst beschäftigt, hilft der Industrie nicht, Interview, BöZ - Die britische Digitalbank Revolut plant eine Wachstumsoffensive in der Bundesrepublik, HB - Der Plan von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) und Unionsfraktionschef Thorsten Frei (CDU), die Mehrwertsteuer für Benzin und Diesel zu senken, kollidiert mit EU-Recht, HB - Deutschlands Wirtschaft wächst stärker als gedacht - Das Handelsblatt Research Institute erhöht deutlich seine Konjunkturprognosen, HB - Mit Irregular testet Dan Lahav führende KI-Modelle auf Risiken. Über die neuen Cyberfähigkeiten, falsch eingeschätzte Gefahren - und Pannen, an denen seine Firma beteiligt war, Interview, HB - Ex-Oligarch Michail Chodorkowski: "Fast die gesamte russische Elite ist gegen den Krieg", Interview, HB - Daimler-Truck-Chefin Karin Radström warnt vor Milliardenstrafen durch die EU-Klimapolitik. Sie erklärt, warum der Konzern nun auch auf Wasserstoff setzt - und weshalb sie die neue Konkurrenz aus China gelassen sieht, Interview, HB - Die Bundesregierung will in Kürze mit der geplanten Verdopplung ihrer milliardenschweren Hilfen für Start-ups auf 25 Milliarden Euro beginnen, HB - Brainlab entwickelt neues Verfahren zur Lungentumorbestrahlung - Der Medizintechnik-Spezialist will nach dem geplatzten Börsengang seinen Wachstumskurs fortsetzen, HB - Lars Klingbeil (SPD): Spritpreise müssen zügig runter - Finanzminister pocht auf europäische Übergewinnsteuer, Politico

In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:15 SG-Marktüberblick: 18.09.2026
08:11 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Ende der Korrektur?
17.09.26 Logo WHS So vermeiden Sie die teuersten Fehler – Aus Vermögen wird Einkommen, Teil 4
17.09.26 Julius Bär: 15.75% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (57.5%) auf R&S Group Holding AG
17.09.26 SMI nach US-Zinsentscheidung fester erwartet
17.09.26 Optische Netzwerke: Highspeed-Verbindungen für die digitale Zukunft
16.09.26 Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’601.18 16.03 S6CB3U
Short 14’745.03 13.81 SJ1B5U
Short 15’289.48 8.94 SWBWSU
SMI-Kurs: 13’945.18 18.09.2026 10:50:30
Long 13’299.76 19.92 SPBXAU
Long 12’982.72 13.81 S95BFU
Long 12’433.69 8.94 SATBJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Helvetia Baloise Aktie wird belohnt: Fusion zahlt sich bei der Rendite bereits aus - Stellenabbau
Bilfinger-Aktie bricht über 20 Prozent ein: Prognose gekappt und Kostensenkungen angekündigt
UBS-Aktie fester: Ausgiebiger Argumente-Austausch im Ständerat zu Eigenmittelregeln - Kelleher: Können mit WAK-S-Vorschlag leben
840'000 US-Dollar für Bitcoin? Binance-Gründer CZ sieht Trendwechsel weg von KI-Investments
Goldpreis reagiert auf US-Leitzinsentscheid: Fed signalisiert weiteren Zinsschritt
RENK Aktie News: Anleger schicken RENK am Donnerstagnachmittag auf rotes Terrain
DroneShield-Aktie gewinnt an Fahrt: Setzen Leerverkäufer zur Eindeckung an?
Erholung bei Aktien von AMD, Marvell, NVIDIA & Co. fortgesetztt: Das müssen Anleger beachten
Nestlé-Aktie rutscht ab: Putin entzieht Nestlé die Kontrolle in Russland
Morning Briefing - International

Top-Rankings

KW 37: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 37: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 37: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
XDAX 25’654.75 -0.01%