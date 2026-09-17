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17.09.2026 07:27:37

Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Nach der Zinserhöhung der US-Notenbank Fed greifen die Anleger am Donnerstag bei deutschen Aktien zu. Der Broker IG taxierte den Dax gut zwei Stunden vor dem Xetra-Handelsstart 0,6 Prozent höher auf 25.695 Punkte. Die Futures auf die New Yorker Aktienindizes legten zuletzt zu. Die Entschlossenheit des Fed-Vorsitzenden Kevin Warsh, die Inflation zu bekämpfen, hat die Märkte im Anschluss an die erste US-Zinserhöhung seit 2023 beruhigt. "Die Fed verteidigt ihre Glaubwürdigkeit", kommentierte Michael Heise, Chefökonom von HQ Trust. Die erste Reaktion an der Wall Street war aber negativ: Der Dow Jones Industrial war im späten Handel zunächst auf ein Tief seit Juni gefallen.

USA: - VERLUSTE - Die erste US-Leitzinserhöhung seit über drei Jahren hat die Standardwerte-Indizes an New Yorks Börsen am Mittwoch etwas unter Druck gesetzt. Dagegen kam auch der deutliche Rückgang der zuletzt stark gestiegenen Ölpreise nicht an, der die Kurse davor gestützt hatte. Am heftigsten traf es den Leitindex Dow Jones Industrial , der den anderen Indizes schon zuvor hinterhergehinkt war: Er büsste 1,21 Prozent auf 51.461,90 Punkte ein.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag nach der Zinserhöhung der US-Notenbank keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Die US-Währungshüter hatten wie allgemein erwartet den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte erhöht. Grund ist die hartnäckig hohe Inflation in den USA wegen des Iran-Kriegs. An der japanischen Börse legte der Nikkei 225 zuletzt um 0,3 Prozent zu. Der chinesische CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen büsste hingegen 0,4 Prozent ein. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong gab noch etwas deutlicher um 0,7 Prozent nach. 

                                 
DAX             25.537,75   0,53%
XDAX            25.507,78   0,27%
EuroSTOXX 50     6.266,50   0,48%
Stoxx50          5.313,42   0,34%
                                 
DJIA            51.461,90  -1,21%
S&P 500          7.551,81  -0,45%
NASDAQ 100      28.945,06   0,03%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN: 

                            
Bund-Future    120,37  0,11%

DEVISEN: 

                          
Euro/USD    1,1468   0,02%
USD/Yen     155,98  -0,18%
Euro/Yen    178,90  -0,14%

BITCOIN: 

                                
Bitcoin            76.497  0,47%
(USD, Bitstamp)

ROHÖL: 

                          
Brent    105,70  -0,13 USD
WTI      102,12  -0,31 USD

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PRESSESCHAU

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bis 06.30 Uhr: - Die britische Digitalbank Revolut plant eine Wachstumsoffensive in der Bundesrepublik. "Wir wollen die Nummer eins in Deutschland werden - so schnell wie möglich", Interview mit Vorstandschef Nik Storonsky, HB - Landkreise begrüssen Regierungsplan gegen Sozialmissbrauch, Tagesspiegel - Bundestagsvizepräsident Omid Nouripour (Grüne) über Spahn: "Er muss ja was arbeiten", Interview, ARD-Sendung Maischberger - CSU-Landtagsfraktionschef Klaus Holetschek fordert Rede des Bundespräsidenten, T-Online - Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) will Gewinne der Ölkonzerne abschöpfen und Spritpreisbremse einführen. Ende der Koalition wäre "der grösste Sieg der AfD", Interview, Wiwo - Der CSU-Landesfraktionschef Klaus Holetschek spricht sich dafür aus, die geplanten Reformen der Bundesregierung auf ihre Gerechtigkeit hin zu überprüfen, Interview, t-online

bis 21.00 Uhr: - KNDS-IPO wird wohl erneut verschoben - Eigentümerfamilien lehnen Bewertung unterhalb von 12,5 Milliarden Euro ab, BöZ - Immobilienbranche schlägt Alarm - drohende Mehrheit der Linken bei Berlin-Wahl schürt Sorge vor Enteignung, BöZ - Ökonom Philippe Waechter (Ostrum Assez Management): "Die Welt der niedrigen Zinsen schwindet", BöZ - Baden-Württembergs Ministerpräsident Cem Özdemir (Grüne) drängt Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zu strikterem China-Kurs, FAZ - Continental-Chef Christian Kötz: "Die Planbarkeit der Industrie ist kaum noch gegeben", Interview, FAZ - Dave McKay, Chef der Royal Bank of Canada: "Wir sind zu abhängig von der US-Wirtschaft", Interview, HB - Allianz kündigt Kooperation mit Robotaxi-Anbieter Waymo an, HB

/jha/

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KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’602.62 16.51 SX7BOU
Short 14’764.30 13.80 S4BDQU
Short 15’326.57 8.81 SPNB2U
SMI-Kurs: 13’893.88 17.09.2026 13:33:28
Long 13’319.80 19.53 SLBIBU
Long 13’014.99 13.73 SE2BZU
Long 12’465.04 8.89 SZXBHU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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