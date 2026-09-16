Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - LEICHTE GEWINNE - Vor dem US-Zinsentscheid am Abend dürfte der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch mit leichten Kursgewinnen starten. Der Broker IG taxierte den Dax gut zwei Stunden vor dem Xetra-Handelsstart 0,2 Prozent höher auf 25.445 Punkte. Der deutsche Leitindex würde sich damit weiter über der mittel- bis langfristig relevanten 100-Tage-Linie behaupten. Tendenziell stützend sind die Vorgaben, denn an der Wall Street wurden am Dienstag im späten Handel die Verluste noch etwas reduziert. In Asien legten die Kurse an den meisten Handelsplätzen leicht zu. Stützend wirken geringfügig rückläufige Ölpreise - wenn auch ohne wirkliche Fortschritte bei der Lösung der Konflikte im Nahen Osten. Am Markt wird wegen der hohen Inflation am Abend dann überwiegend mit einer Zinserhöhung der US-Notenbank gerechnet.

USA: - VERLUSTE - Am New Yorker Aktienmarkt ist es am Dienstag weiter bergab gegangen. Einen Tag vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed überwog bei den Anlegern die Vorsicht. Auf der dritten Zinssitzung der Fed unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh dürfte dieser erstmals die Leitzinsen anheben. An den Finanzmärkten geht angesichts der hohen Inflation eine klare Mehrheit von einer Erhöhung der Zinsspanne um 0,25 Prozentpunkte aus. Die wieder kräftig anziehenden Ölpreise verstärkten den Druck auf die Kurse. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,63 Prozent tiefer mit 52.093,11 Punkten.

ASIEN: - LEICHTE GEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch leicht zugelegt. Vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Abend hielten sich die Kursausschläge aber in engen Grenzen. Auf der dritten Zinssitzung der Fed unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh dürfte dieser erstmals die Leitzinsen anheben. An den Finanzmärkten geht angesichts der hohen Inflation eine klare Mehrheit von einer Erhöhung um 0,25 Prozentpunkte aus. An der japanischen Börse legte der Nikkei 225 zuletzt um 0,2 Prozent zu. Der chinesische CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen gewann 0,7 Prozent und der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong 0,1 Prozent.

DAX 25.402,28 -0,15% XDAX 25.438,58 -0,30% EuroSTOXX 50 6.236,50 -0,38% Stoxx50 5.295,41 -0,46% DJIA 52.093,11 -0,63% S&P 500 7.585,73 -0,45% NASDAQ 100 28.937,84 -0,65%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

Bund-Future 120,35 0,08%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1546 0,02% USD/Yen 155,30 0,13% Euro/Yen 179,31 0,15%

BITCOIN:

Bitcoin 75.79 0,28% (USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 108,06 -0,69 USD WTI 104,73 -1,10 USD

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PRESSESCHAU

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bis 07.00 Uhr: - CDU-Arbeitnehmerflügel: Direktzahlungen für kleine Einkommen, Zeitungen der Funke Mediengruppe - USA wollen Israel Zehntausende schwere Bomben liefern, New York Times und Washington Post - Angesichts historisch niedriger Gasspeicherstände will Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) die Gasspeicherfüllstände über Ausschreibungen sogenannter Long Term Options (LTO) absichern, Politico Newsletter - Der Sozialverband Deutschland (SoVD) begrüsst die von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) angekündigten Entlastungen angesichts der hohen Spritpreise, Interview mit SoVD-Chefin Michaela Engelmeier, Rheinische Post - Die Parlamentsgeschäftsführerin der Grünen, Irene Mihalic, ruft die Union zur Beteiligung an einer Initiative für ein AfD-Verbotsverfahren auf, Interview, Rheinische Post - Die Chefin der Wirtschaftsweisen, Monika Schnitzer, warnt vor Tankrabatt und Preisdeckel, Rheinische Post - Bundesnetzagentur: Übergewinnsteuer aus 2022 brachte bislang 900 Millionen Euro - "Weitere Abschöpfungsverfahren stehen aus", Rheinische Post - Linken-Chefin kritisiert Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wegen Absage an Übergewinnsteuer/Ines Schwerdtner: "Wenn Ölkonzerne die Krise nutzen, muss der Staat eingreifen", Interview, Rheinische Post

bis 21.00 Uhr: - Unicredit-Chef Andrea Orcel strebt die Ablösung der Commerzbank-Spitze an, BöZ - Angeschlagener Kaufhaus-Konzern Galeria holt Berater ins Haus - Mieten und Projektentwicklungen im Blick, BöZ - Ökonom Gabriel Felbermayr erklärt, warum es für mehr Reformwillen weniger Beamte und eine bessere Sozialpolitik braucht. Auch an den Hochschulen übt er Kritik, Interview, FAZ - Der Chef der Lastwagen-Premiummarke Scania, Christian Levin, erklärt, warum Europäer der Entwicklung in China hinterherlaufen. Doch einige Stärken heimischer Hersteller seien hohe Hürden für die neue Konkurrenz, Interview, FAZ - Axa-Chef Thomas Buberl fordert ein Ende der Steuervorteile für ungesunde Ernährung, Interview, HB - Die KI-Firma Langdock verlegt ihren Rechtssitz aus den USA nach Deutschland und wandelt ihre US-Mutter in eine europäische SE um - Reaktion auf Rechts- und Vertrauensrisiken durch US-Gesetze , HB - Stromversorgung: Den Befürwortern von Erdkabeln liefern die jüngsten Angriffe auf Stromleitungen neue Argumente. Sie warnen, aus Kostengründen auf die unterirdische Verlegung zu verzichten, HB - Karl Schenk Graf von Stauffenberg, Enkel des Hitler-Attentäters Claus Schenk Graf von Stauffenberg, warnt davor, die AfD durch Regierungsverantwortung "entzaubern" zu wollen, Interview, Rheinpfalz

/jha/