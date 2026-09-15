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15.09.2026 07:33:36

Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - LEICHTE VERLUSTE - Die neu aufgeflammten KI-Bedenken und der hohe Ölpreis bleiben wohl auch am Dienstag eine Bürde für die Börsen. Davon getrübt dürfte auch der Dax nochmals etwas schwächer in den Handel starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Handelsstart 0,2 Prozent tiefer auf 25.395 Punkte. Er navigiert damit weiterhin auf seinem niedrigsten Niveau seit Ende Juli - und in der Nähe der 100-Tage-Linie, die aktuell bei 25.230 Zählern verläuft. Darunter würde dann schon die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten ins Blickfeld rücken.

USA: - IM MINUS - Eine moderate Entspannung bei den Ölpreisen hat den US-Börsen am Montag etwas geholfen. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 verlor letztlich noch 0,82 Prozent auf 29.127,16 Punkte. Ihn belastete weiter die Sicherheitsdebatte über Künstliche Intelligenz (KI), welche vor allem die Halbleitertitel nach unten zog. Der marktbreite S&P 500 dämmte mit 7.619,98 Punkten sein Minus auf 0,48 Prozent ein. Für den Leitindex Dow Jones Industrial ging es nach zeitweisen Gewinnen um 0,29 Prozent auf 52.421,20 Punkte nach unten.

ASIEN: - LEICHTE ABSCHLÄGE - In Asien haben die Aktienmärkte am Dienstag wegen der weiter hohen Ölpreise und der Diskussion über die Nachhaltigkeit des KI-Booms weiter nachgegeben. Die Abschläge in China, Hongkong, Japan und Südkorea hielten sich aber in Grenzen. 

                                
DAX             25440,81   -0,5%
XDAX            25514,07  -0,23%
EuroSTOXX 50     6260,38  -1,02%
Stoxx50          5319,67  -0,24%
                                
DJIA            52421,20  -0,29%
S&P 500          7619,98  -0,48%
NASDAQ 100      29127,16  -0,82%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN: 

                             
Bund-Future    120,14  -0,12%

DEVISEN: 

                          
Euro/USD    1,1535  -0,12%
USD/Yen     154,87   0,34%
Euro/Yen    178,63   0,21%

BITCOIN: 

                                 
Bitcoin                          
(USD, Bitstamp)                  
Bitcoin            77.365  -1,05%

ROHÖL: 

                          
Brent    107,44  +1,76 USD
WTI      103,30  +1,91 USD

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PRESSESCHAU

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bis 06.30 Uhr: - Kommunalverband schlägt wegen explodierender Pflegekosten Alarm, Augsburger Allgemeine - Der CDU-Digitalpolitiker Ralph Brinkhaus spricht sich für weltweite Standards im Umgang mit Künstlicher Intelligenz (KI) aus und die Linken-Politikerin Donata Vogtschmidt pocht auf eine strengere Regulierung auf internationaler Ebene, Interview, Rheinische Post - Der Energieexperte des RWI-Leibniz-Instituts, Manuel Frondel, warnt vor der Einführung eines Spritpreisdeckels, den SPD-Ministerpräsidenten fordern, Interview, Rheinische Post - Der Wirtschaftsverband Fuels und Energie (en2x) rechnet erst im nächsten Jahr mit einer Beruhigung der Spritpreise, Interview mit Alexander von Gersdorff, Sprecher von en2x, Rheinische Post - Angesichts weiter steigender Spritpreise hat Saarlands Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) der Forderung nach einem Spritpreisdeckel Nachdruck verliehen, Interview, Rheinische Post - Bundesbildungsministerin Karin Prien (CDU) fordert von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und der gesamten Bundesregierung eine deutlich höhere Priorisierung des Themas Bildung, Interview, Politico - Die Spitzenkandidatin der Berliner Linken, Elif Eralp, will die Strafverfolgung im Bereich der organisierten Kriminalität stärken, Interview, T-Online - OECD-Botschafter Felix Klein: OECD-Wissen wird in Deutschland zu wenig genutzt, Interview, Rheinische Post - SPD-Digitalexperte Matthias Mieves hat nach der Warnung der KI-Bosse den Aufbau einer digitalen Notfallstruktur in Deutschland und eine Überarbeitung der EU-KI-Richtlinien gefordert, Interview, Rheinpfalz

bis 23.15 Uhr: - Der Präsident der Eurogruppe, Kyriakos Pierrakakis, hat eine stärkere Konsolidierung in zentralen Branchen angemahnt. "Wir müssen grenzüberschreitende Zusammenschlüsse erleichtern", Interview, HB - Oliver Dörre, Chef des Rüstungskonzerns Hensoldt, fordert ein flächendeckendes Sensornetz gegen Drohnen, Interview, HB - Wenige Tage vor der Wahl zu Berliner Abgeordnetenhaus liefern sich die Linken-Spitzenkandidatin Elif Eralp und CDU-Spitzenkandidat Stefan Evers ein Rededuell. Vor allem bei der Migrationspolitik offenbarten sich grundsätzliche Differenzen zwischen den Kandidaten, Interview, Welt Fernsehen - Der Head of Global Payments Solutions EMEA bei Bank of America über die durch Technologie veränderte Rolle und Tätigkeit des Corporate Treasury, Interview mit Matthew Davies, BöZ - Der Cheif Informations Security Officer des Schweizer Sicherheitssoftwareunternehmens DSwiss, Antonio Paolo Mecci, zur Bedrohungslage durch Quantencomputer und dazu, was Kreditinstitute schon jetzt dagegen tun können, Interview, BöZ

bis 21.00 Uhr: - Euro-Gruppen-Chef Kyriakos Pierrakakis fordert angesichts der steigenden Zinsen die Regierungen zu Einsparungen und Reformen auf, Interview, HB - Dax-Konzerne drücken Schuldenlast. Der Eigenkapitalwert liegt auf einem Rekordhoch, HB - Der Generikaproduzent Sandoz bereitet sich auf einen Milliardenmarkt für nachgemachte Abnehmmittel vor, Interview mit Finanzchef Remco Steenbergen, HB - Der amerikanische Finanzinvestor PSG Equity baut sein Engagement in Europa mit steigenden Volumina aus, FAZ - Der japanische Autohersteller Toyota verzeichnet mehr Neuzulassungen als Volkswagen bei europäischen Privatkunden, HB - Der AfD-Co-Vorsitzende Tino Chrupalla will unter anderem die deutsche Ukraine-Hilfe komplett streichen, um die Steuern und damit Preise für Diesel und Benzin zu senken, Interview im ntv-Talk Blome & Pfeffer - Der UBS-Anlagestratege Maximilian Kunkel versucht gelassen auf Grossereignisse und Märkte zu blicken. "Die Reformagenda ist entscheidend", Interview, FAZ - Während der deutsche Möbelhandel leidet, feiert Westwing Erfolge. Chef Andreas Hoerning erklärt im Interview, wie er Europas Nummer eins für Designliebhaber werden will, FAZ - Militärexpertin Sharon Weinberger: "Das Pentagon ist nur noch der Kunde", Interview, HB - Der Präsident der auf der ganzen Welt aktiven Slow-Food-Bewegung, Edward Mukiibi, erklärt, was in dem Geschäft falsch läuft und wie mühsam sich Anbau und Ernte gestalten, Interview, FAZ - Deutschland muss bei Quantencomputing Leitanbieter und Leitmarkt sein, Gastbeitrag von Ökonomin Ann-Kristin Achleitner, HB

In eigener Sache

Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’625.89 16.02 SX7BOU
Short 14’748.92 13.99 S3BCYU
Short 15’292.31 8.97 SJZBBU
SMI-Kurs: 13’878.54 14.09.2026 17:31:45
Long 13’327.30 19.27 SXBKNU
Long 13’056.07 13.99 SU3B7U
Long 12’472.79 8.83 SZXBHU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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