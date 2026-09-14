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14.09.2026 07:33:36

Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - VERLUSTE - Der wieder zulegende Ölpreis und neue KI-Bedenken dürften sich am Montag zum Handelsauftakt wieder belastend auf den Dax auswirken. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex etwa zwei Stunden vor dem Xetra-Handelsstart 0,3 Prozent tiefer auf 25.490 Punkte. Nach der kurzen Erholung vom Freitag bleibt er damit in Kontakt zu seinem Tief seit Ende Juli, das am Donnerstag bei 25.361 Punkten erreicht wurde. Die Ölpreise haben zum Wochenstart wegen der weiter ungeklärten Lage rund um die Strasse von Hormus zugelegt. Massiv unter Druck gerät der weltgrösste Ölexporteur Saudi-Arabien: Wegen der zunehmenden Bedrohung der zweiten Meerenge Bab al-Mandab durch die Huthi-Miliz im Jemen muss das Königreich nach Drohnenangriffen auch noch eine wichtige Pipeline abschalten.

USA: - GEWINNE - Eine ungebrochen hohe US-Inflation hat einer Erholung an den New Yorker Börsen am Freitag nicht im Wege gestanden. Auch wenn sich die Erwartung einer baldigen Zinserhöhung verfestigte, schafften zurückkommende Ölpreise die Grundlage für die Kursgewinne. Etwas Entlastung brachte, dass der Iran und die Staaten am Persischen Golf nach dem Wochenende über die umkämpfte Strasse von Hormus sprechen wollen. Der Dow Jones Industrial konnte seine Serie von zuletzt vier Verlusttagen unterbrechen. Der US-Leitindex, der stärker auf Standardwerte fokussiert ist, ging 0,98 Prozent höher bei 52.573,29 Punkten über die Ziellinie. Trotz der Erholung zum Ende einer nervösen Börsenwoche verbleibt ihm ein Wochenminus von 1,6 Prozent. Am Vortag war er knapp unter 52.000 Punkten auf dem niedrigsten Stand seit Ende Juli angekommen. Dem marktbreiten S&P 500 gelang am Freitag ein 0,86 Prozent hoher Anstieg auf 7.656,98 Zähler. Ausserdem erholte sich der technologielastige Nasdaq 100 um 0,91 Prozent auf 29.368,44 Punkte. Unter den "Magnificent 7" schlossen fast alle Tech-Schwergewichte im Plus.

ASIEN: - GRÖSSTENTEILS VERLUSTE - In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte am Montag vor allem wegen der wieder höheren Ölpreise nachgegeben. Während es an den Märkten in China, Japan und Südkorea nach unten ging, zog die Börse in Hongkong etwas an. 

                               
DAX             25568,56  0,82%
XDAX            25573,03  1,02%
EuroSTOXX 50     6325,13  0,90%
Stoxx50          5332,59  0,61%
                               
DJIA            52573,29  0,98%
S&P 500          7656,98  0,86%
NASDAQ 100      29368,44  0,91%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN: 

                             
Bund-Future    120,56  +0,07%

DEVISEN: 

                          
Euro/USD    1,1566  -0,28%
USD/Yen     154,00   0,31%
Euro/Yen    178,11   0,02%

BITCOIN: 

                                
Bitcoin                         
(USD, Bitstamp)                 
Bitcoin            77.515  0,92%

ROHÖL: 

                          
Brent    107,16  +2,55 USD
WTI      102,56  +2,52 USD

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PRESSESCHAU

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bis 06.30 Uhr: - Bundesbildungsministerin Karin Prien (CDU): Kanzler und CDU müssen mehr Empathie zeigen, ARD-Sendung Caren Miosga - CSU kritisiert Forderung nach Mütterrente-Aus des CDU-Arbeitnehmerflügels, Gespräch mit CSU-Generalsekretär Martin Huber, Bild - Berliner Spitzenkandidat Steffen Krach (SPD) attackiert Kürzungspläne beim Wohngeld: "Wir fordern, dass sie nicht umgesetzt werden", Rheinische Post - Arbeitsmarktökonom vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB): KI löst Fachkräftemangel nicht / Enzo Weber: "Arbeitskräftemangel lässt sich nicht wegdigitalisieren", Rheinische Post - Krankenhäuser in NRW erwarten weitere Schliessungen von Kreisssälen / Verbandschef Matthias Blum: "Einschneidende Sparprogramme für 2027", Rheinische Post - Digitalexperte Thomas Köhler vermutet PR-Aktion hinter Warnungen der Chefs von KI-Unternehmen: "Geht nicht nur um Sicherheit, sondern auch um Marktinteressen und globale Machtfragen", Rheinische Post - KI-Entwicklung verlangsamen? Sozialethiker kritisiert Vorschlag als "nicht zielführend" / Elmar Nass: "Die Avantgarde der Technik-Mogule schwingt sich auf zur Moralinstanz", Rheinische Post - CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann gegen Rauswurf von SPD-Chefin Bärbel Bas als Arbeitsministerin, Politico

bis 20.30 Uhr: - Gespräche zwischen EU und Grossbritannien zur Neuordnung der Beziehungen verzögert sich erneut, FT - Neue Details zu Leipzig-Anschlag aus dem Umfeld des russischen Militärgeheimdienstes GRU: Politik fordert härtere Gangart gegenüber Moskau, Gespräch mit unter anderem Innenexpertin der Linken, Clara Bünger, und der stellvertretenden Vorsitzenden der Grünen-Bundestagsfraktion, Agnieszka Brugge, Welt - Junge-Union-Politikerin Clara von Nathusius: Mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) keine Wahlen mehr zu gewinnen, ARD Bericht aus Berlin - Sarah Wagenknecht ruft in Mecklenburg-Vorpommern zum taktischen Wählen auf: "Wer Merz ablösen will, sollte BSW wählen!", T-Online

In eigener Sache

Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’655.78 13.74 S4IBZU
Short 15’185.55 8.95 SQBT1U
SMI-Kurs: 13’775.27 11.09.2026 17:30:17
Long 13’232.37 19.63 SNBW3U
Long 12’918.34 13.60 SRDBIU
Long 12’372.63 8.84 S7SB9U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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